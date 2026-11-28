Tử vi 2 ngày cuối tuần (thứ 7, Chủ Nhật), người tuổi Thân sẽ có một ngày làm việc thuận lợi, với những tiến triển đáng kể trong sự nghiệp. Họ sẽ có cơ hội để tỏa sáng và chứng tỏ khả năng của mình, nhất là trong những tình huống đòi hỏi sự nhanh nhẹn và quyết đoán, điều này sẽ được cấp trên và đồng nghiệp ghi nhận.

Mọi dự án và kế hoạch hiện tại đều tiến triển theo đúng lộ trình đã định, và mặc dù có thể xuất hiện một số khó khăn, người tuổi Thân vẫn sẽ giải quyết chúng một cách suôn sẻ. Họ sử dụng kinh nghiệm và kiến thức của mình để vượt qua, không phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác. Nếu họ tiếp tục thể hiện tốt, việc được thăng tiến trong công việc là điều có thể xảy ra.

Con giáp tuổi Sửu

Tử vi 2 ngày cuối tuần (thứ 7, Chủ Nhật), những hoạt động vui vẻ, quân quần bên gia đình với sự nâng đỡ của Tam Hội. Bạn là một người đầy dịu dàng, đầy bao dung và giàu tình thương với mọi người xung quanh. Ngày có Chính Tài giúp sức nên việc làm ăn, kinh doanh của con giáp tuổi Sửu thuận lợi, nhiều người có được lợi nhuận như mong đợi.

Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung, khi mọi thứ đang trong tầm kiểm soát của mình nên bản mệnh cảm thấy an tâm. Hơn nữa, thời gian này bạn cũng học cách tận hưởng cuộc sống hơn là cố ganh đua với đời nên giảm bớt được khá nhiều áp lực.

Con giáp tuổi Dần

Tử vi 2 ngày cuối tuần (thứ 7, Chủ Nhật), tuổi Dần gặp nhiều may mắn trong công việc nhờ được quý nhân soi đường chỉ lối. Con đường phát triển sự nghiệp trong tương lai đang rất rộng mở. Việc xác định rõ mục tiêu cũng giúp con giáp này luôn đi đúng đường.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần biết rõ công việc mình đang làm và không ngừng cố gắng học hỏi, tích cực lắng nghe những góp ý của mọi người, tìm kiếm thêm những kiến thức mới để nâng cao nghiệp vụ của bản thân. Cũng nhờ vậy nên hiệu quả công việc ngày càng tăng cao.

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