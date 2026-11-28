Đúng ngày mai, Chủ Nhật 29/11/2026, người tuổi Dần gặp được cát tinh Chính Quan nên có một ngày không phải lo nghĩ quá nhiều về bất cứ vấn đề gì. Các dự án con giáp này đang theo đuổi đều tiến triển vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Chỉ cần bản mệnh tiến hành đúng theo kế hoạch đã đề ra thì mọi việc đâu vào đó, kết quả nhận được rất đáng mong đợi.

Tài lộc trong ngày với người làm công ăn lương vẫn giữ phong độ ổn định. Nhưng với người buôn bán kinh doanh thì điềm báo vượng phát càng rõ ràng, thu nhập tăng lên đáng kể khi bạn nắm bắt kịp thời xu hướng thị trường để làm giàu cho bản thân.

Con giáp tuổi Sửu

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 29/11/2026, đường tài lộc của tuổi Sửu tiến triển khá tốt, con giáp này có thêm các nguồn thu ngoài mong đợi. Nhìn chung bản mệnh không phải lo lắng về chuyện tiền bạc, chỉ cần cân đối thu chi sao cho hợp lý và có thể tiết kiệm được một khoản hoặc thực hiện một vài kế hoạch ấp ủ từ trước đó.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của hai người không quá mãnh liệt nhưng tiến triển chậm rãi mà sâu sắc đúng ý. Con giáp này vốn không thích những gì quá nhanh, quá vội vã vì càng dễ mất đi. Song lần này, tuổi Sửu cảm nhận được mối quan hệ sẽ bền chặt, mặn nồng.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 29/11/2026, cục diện Lục Hợp sẽ tiếp thêm sức mạnh cho con giáp tuổi Dậu thực hiện các chương trình dự án mới ngày một thuận lợi hơn. Những kế hoạch đề xuất của bạn nhận được sự ủng hộ của mọi người xung quanh.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, Chính Quan độ mệnh còn giúp cho vận trình sự nghiệp của bản mệnh ngày một phát triển tích cực hơn. Với tinh thần trách nhiệm cao, bạn sẽ ghi điểm trong mắt cấp trên và đông nghiệp. Một vị trí cao hơn sẽ dành cho bạn trong thời gian tới, hãy chờ đợi thêm nhé.

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