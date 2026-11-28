Giá đỗ thường là món ăn phổ biến trong bữa cơm hàng ngày và thường được sử dụng như một loại rau sống ăn kèm trong nhiều món ăn truyền thống như bún riêu, bánh xèo, bánh cuốn,...

Với hương vị ngọt nhẹ, giá đỗ là nguyên liệu đa dạng cho nhiều món ăn. Chúng có thể ăn sống trong các món như gỏi cuốn, gỏi ngó sen, hoặc được sử dụng trong các món xào. Ngoài ra, giá đỗ còn thích hợp cho các món canh hấp dẫn, chẳng hạn như canh giá đỗ với thịt gà, tôm, hoặc lưỡi heo. Chưa kể, giá đỗ còn là thành phần không thể thiếu trong các món mì và bún truyền thống như mì quảng, bún riêu cua, bún thang,...

Giá đỗ là một loại rau mầm phổ biến ở Việt Nam, được trồng từ hạt đậu xanh thông qua quá trình đơn giản và nhanh chóng. Hạt đậu xanh được ngâm trong nước từ 3-6 giờ, sau đó ủ trong chai, lọ, hoặc chum trong vòng 4-5 ngày. Trong quá trình này, giá đỗ cần được tưới nước đều đặn để đảm bảo phát triển tốt. Sau khoảng 3-4 ngày, giá đỗ nảy mầm với chiều dài khoảng 3-4 cm.

Ảnh minh họa: Internet

Giá đỗ không chỉ ngon mà còn giàu dinh dưỡng, bổ sung nhiều loại vitamin và khoáng chất quan trọng. Điều này khiến cho giá đỗ trở thành một lựa chọn thực phẩm lành mạnh, dễ tìm mua và dễ trồng tại nhà. Với sự đa dạng trong cách sử dụng, giá đỗ thường thấy trong bữa ăn của người Việt, mang lại sự ngon miệng và dinh dưỡng cho món ăn hàng ngày.

Lợi ích của ăn giá đỗ đối với sức khỏe

Bên cạnh giá trị dinh dưỡng, việc ăn giá đỗ cũng mang lại một số lợi ích cho sức khỏe, bao gồm:

Tốt cho hệ tiêu hoá: Giá đỗ giúp cải thiện hoạt động của hệ tiêu hoá, giảm co thắt ruột và cung cấp chất xơ và vitamin cần thiết cho tiêu hoá.

Ngăn ngừa ung thư: Giá đỗ chứa các chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa lão hóa tế bào và giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư.

Ngăn ngừa đột quỵ: Thành phần saponin có trong giá đỗ giúp giảm cholesterol xấu và ngăn ngừa các vấn đề về tim mạch, bao gồm cả đột quỵ.

Ảnh minh họa: Internet

Làm đẹp: Vitamin E và chất chống oxy hóa có trong giá đỗ giúp làm đẹp da, kích thích sản sinh collagen và duy trì sức khỏe da.

Hỗ trợ sức khỏe xương khớp: Estrogen có trong giá đỗ giúp cải thiện sự mật độ xương và giảm nguy cơ loãng xương và đau nhức xương khớp.

Tăng hormone nữ: Giá đỗ chứa các tế bào tăng trưởng và các chất giúp cân bằng hormone nữ, giúp cải thiện tình trạng nội tiết và chống lại quá trình lão hóa.

Giải độc: Giá đỗ có khả năng giúp đào thải các loại độc tố trong cơ thể, giúp cơ thể bạn khỏe mạnh và sạch bên trong.

Lưu ý khi ăn giá đỗ

Để tận dụng tối đa lợi ích của giá đỗ và tránh các rủi ro không mong muốn, bạn cần lưu ý các điều sau:

Không nên ăn quá 500g giá đỗ mỗi ngày, theo khuyến nghị của các chuyên gia dinh dưỡng.

Tránh ăn giá sống khi đói, để tránh các vấn đề về dạ dày và tiêu hoá.

Lựa chọn mua giá đỗ từ các nguồn uy tín, thường là siêu thị hoặc cửa hàng thực phẩm đảm bảo chất lượng. Hạn chế mua giá đỗ từ những nguồn không rõ nguồn gốc hoặc sản xuất bằng phương pháp không an toàn.

Ảnh minh họa: Internet

Tránh kết hợp giá đỗ với gan lợn trong món xào, vì sẽ làm mất tác dụng của vitamin C.

Khi mua giá đỗ, chọn những cây giá đỗ xoắn, nhỏ, nhiều rễ. Về nhà, cắt bỏ rễ để đảm bảo an toàn. Nếu giá đỗ có màu trắng, ít rễ, và nhạt màu, có thể đã được ngâm thuốc.

Giá đỗ có nguy cơ gây ngộ độc cao nếu không được chế biến đúng cách hoặc không được rửa sạch. Vì vậy, trước khi sử dụng giá đỗ, hãy rửa sạch và ngâm vào nước muối loãng hoặc blanching trước khi chế biến. Đối với giá đỗ sống, hãy chần qua nước sôi để đảm bảo an toàn.