Liên tiếp 5 ngày tới (1, 2, 3, 4, và 5/12), có Lục Hợp che chở, người tuổi Thìn sẽ có một ngày tràn đầy sức sống và năng lượng tươi mới. Con giáp này hăng hái, cởi mở, sẵn sàng học hỏi và khám phá những điều mới mẻ mà mình chưa từng biết đến, điều này rất có lợi cho người muốn học thêm nghề mới hoặc những công việc có tính chất mạo hiểm.

Ngày ngũ hành tương sinh còn mang tới vận đào hoa nở rộ, nhiều cảm xúc thăng hoa, tích cực cho con giáp này. Các mối quan hệ với người khác giới đang tiến triển rất tốt, vừa có tình yêu vừa có bước phát triển trong công việc nên bản mệnh cảm thấy khá dễ chịu, phấn khởi.

Con giáp tuổi Dần

Liên tiếp 5 ngày tới (1, 2, 3, 4, và 5/12), vận trình sự nghiệp của tuổi Dần rất hanh thông, thuận lợi. Đôi khi vẫn gặp phải một vài rắc rối nhưng bản mệnh đã xử lý kịp thời và được mọi người giúp đỡ. Dù đó là những lời nhắc nhở nhỏ nhưng cũng đủ để con giáp này tỉnh ngộ và rút ra được nhiều bài học.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tình duyên của tuổi Dần vô cùng hài hòa, êm đẹp. Con giáp này đừng e ngại khi đối phương bày tỏ tình cảm với mình, hãy mở cửa trái tim để yêu thương ngập lối. Trong cuộc sống ai cũng cần có một người để yêu thương, chia sẻ nên đừng bỏ lỡ mất cơ hội yêu và được yêu.

Con giáp tuổi Tỵ

Liên tiếp 5 ngày tới (1, 2, 3, 4, và 5/12), có Thực Thần độ mệnh, người tuổi Tỵ sẽ chẳng phải lo lắng về vấn đề tiền bạc trong ngày này. Nhất là với những ai làm nghề tự do, kinh doanh buôn bán, nếu chớp lấy thời co thì sẽ có thể thu được một khoản lợi kha kha đó.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của con giáp này gặp khá nhiều thuận lợi trong ngày Hỏa sinh Thổ này. Người độc thân vui vẻ tham gia các hoạt động giao lưu kết bạn, nhờ đó mà có cơ hội tìm thấy được một nửa của mình. Nhân duyên bất ngờ khiến ai nấy cũng phải ngạc nhiên.

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