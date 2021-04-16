Liên quan đến vụ hai vợ chồng mất tích bí ẩn, mới đây, anh trai của người chồng mất tích cho biết có nhận được một bức thư gửi qua đường bưu điện từ Hà Nội được cho là của em dâu với nội dung đe dọa, cảnh báo.

Thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất hiện vụ việc 2 vợ chồng mất tích bí ẩn đã khiến dư luận xôn xao.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Thanh (55 tuổi, trú thôn Châu Tử, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc) mất tích. Sau đó, bà Vũ Thị Nga (55 tuổi, vợ ông Thanh) cũng mất tích theo chỉ sau một ngày làm việc với Công an huyện Hậu Lộc. Hiện, người thân và xóm giềng của hai vợ chồng vẫn chưa hết hoang mang.

Ông Nguyễn Văn Thanh (55 tuổi, trú thôn Châu Tử, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc) - Ảnh: Gia đình cung cấp

Theo Pháp luật và Bạn đọc, ngày 16/4, ông Nguyễn Văn Thành (anh trai ông Nguyễn Văn Thanh - người mất tích) cho hay gia đình đã nhận được lá thư được cho là của bà Nga gửi từ đường bưu điện.

Cụ thể, vào ngày 28/12 âm lịch, bà Nga sang nhà nội (gia đình ông Thành) khóc lóc bảo rằng ông Thành đã đi theo người khác. Tuy nhiên, vài ngày sau, vì nghi ngờ lời nói của bà Nga nên mọi người đã yêu cầu họp gia đình. Tại buổi họp, nhận thấy bà Nga có những biểu hiện "gian dối" nên mọi người yêu cầu bà Nga phải viết đơn trình báo việc chồng mất tích đến chính quyền và công an.

Ngày 2/3, Công an huyện Hậu Lộc mời bà Nga và những người thân trong gia đình đến trụ sở công an làm việc nhưng đến sáng hôm sau (ngày 3/3) thì bà Nga đã rời khỏi địa phương, nhưng vẫn liên lạc với gia đình và điều tra viên phụ trách vụ án.

Sau đó vài ngày, bà Nga điện thoại bảo cả hai vợ chồng đang ở trong Vinh, nhưng cùng hôm đó xuất hiện một bức thư theo dấu bưu điện gửi từ Hà Nội đến gia đình.

Bức thư ông Thành nhận được - Ảnh: aFamily

Nội dung bức thư như sau:

"Ông Thành và cả đại gia đình ông hãy nên nhớ những câu tôi viết dưới đây nhé:

Thứ nhất, ông bảo tôi giết em ông vậy giờ em ông đang ở đâu và nằm ở chỗ nào?

Thứ hai, ông có nhìn thấy tôi giết em ông không mà đổ cho tôi làm...

Thứ 3, tôi thông báo cho ông biết, đồ đạc của nhà tôi là của gia đình tôi làm ra... Ở trong nhà ông mà sử dụng nó, tôi sẽ bóp cổ từng người một...",

Hiện, sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Vụ vợ chồng mất tích bí ẩn: Giường ngủ có vết dao chặt, gia đình chồng nhận được bức thư đáng sợ Liên quan đến vụ việc hai vợ chồng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa mất tích bí ẩn, người thân trong gia đình chồng cho biết người vợ có biểu hiện lạ. Sau đó, gia đình nhận được bức thư bảo giết người rồi vứt xác xuống giếng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-hai-vo-chong-mat-tich-bi-an-nghi-van-vo-gui-thu-cho-nha-chong-bao-se-bop-co-tung-nguoi-mot-402300.html