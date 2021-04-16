Gia cảnh éo le của cậu bé bị cha dùng xích sắt trói vào cột điện

Liên quan đến vụ bé trai 10 tuổi bị xích ở cột điện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, cơ quan chức năng đã mời người cha đến làm việc. Tại đây, ông cho biết rất hối hận về những gì đã làm. Đồng thời tiết lộ gia cảnh éo le của hai cha con.

Liên quan đến sự việc bé trai 10 tuổi bị cha dùng xích sắt trói vào cột điện ven đường, được biết, sự việc xảy ra tại quốc lộ 4B, đoạn khu vực tổ 1, khối 5, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Theo Tiền Phong, sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an xã Hợp Thành đã mời ông V.Đ.M (SN 1976, trú tổ 1, khối 5, xã Hợp Thành) - cha của bé trai đến trụ sở UBND xã Hợp Thành để làm việc.

Tại đây, cơ quan chức năng đã phân tích hành động sai trái của ông M., vi phạm quyền bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Ông M. tỏ ra hối hận, viết bản cam kết và hứa không tái phạm. Người cha viết bản cam kết và hứa không tái phạm - Ảnh: Tiền Phong Nói về nguyên nhân vụ việc, ông M. cho hay: "Con tôi không nghe lời lại đòi bỏ học nên tôi bức xúc, dùng xích trói con ở ngoài đường để hù dọa, cho mọi người thấy, xấu hổ để chịu đi học tiếp. Sau 15 phút, tôi đã mở khóa xích cho con và đưa về nhà”.

Ông M. cũng cho biết hoàn cảnh gia đình mình rất éo le, ông đã ly hôn với vợ và mới từ quê ở Bắc Ninh lên tạm trú ở xã Hợp Thành làm phụ hồ. Công việc mệt mỏi nên khi nghe con trai hư hỏng, không chịu học hành khiến ông tức giận mà mất khôn. Được biết, tình trạng cháu Đ. tâm lý bình thường, không có thương tích trên người. Đầu giờ chiều ngày 15/4, cháu Đ. đã đến trường học tập bình thường. Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 11h ngày 15/4, người dân phát hiện một bé trai 10 tuổi bị xích sắt trói vào cột điện ở ven đường quốc lộ trên khi vực ở huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Hình ảnh bị người đi đường chụp lại, nhanh chóng được chia sẻ lên mạng xã hội và nhận nhiều ý kiến không hay từ cư dân mạng, đa số đều lên án về hành vi trói trẻ em trái pháp luật. Bé trai được xác định là V.H.Đ. (SN 2011, học sinh lớp 4). Bé trai 10 tuổi tên V.H.Đ. bị bố dùng xích sắt trói vào cột điện - Ảnh: Tiền Phong Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã đến thăm hỏi, tìm hiểu sự việc, động viên em Đ. đến trường học, đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý hành vi vi phạm quyền bảo vệ và chăm sóc trẻ em của ông V.Đ.M.

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