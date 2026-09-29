Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 29/09/2026 23:00

3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có tính cách hào phóng, làm việc gì cũng bình tĩnh, nghiêm túc suy nghĩ trước sau, nhờ vậy mà cuộc sống dễ dàng gặt hái được nhiều thành công. Bạn cũng sẽ được quý nhân giúp đỡ, con đường thành công sẽ đến, trong năm nay tình tiền đủ đầy, sự nghiệp ngày càng trở nên ổn định và vững chắc. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này hài hoà. Chuyện tình yêu không quá nồng nhiệt nhưng cũng không đến nỗi tẻ nhạt. Tuổi Thìn và nửa kia luôn ý thức được trách nhiệm của mình trong mối quan hệ tình cảm này.

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Cơ hội kiếm tiền dành cho người tuổi Dậu tăng lên bất ngờ. Một số người bạn cũ sẽ mang đến cho bạn những cơ hội đầu tư đắt giá, tuy nhiên bạn cũng không nên vội vàng đưa ra những quyết định mang tính mạo hiểm. Ngoài ra, bạn sẽ gặp được nhiều may mắn, mọi thứ đang chuyển biến tích cực, đặc biệt là sự nghiệp, con đường thăng tiến không bị cản trở, thời gian tới có thể kiếm được nhiều tiền và thăng quan tiến chức.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm cũng có nhiều màu sắc rực rỡ. Thậm chí, nhiều cặp đôi mải mê trong hạnh phúc ngọt ngào của mình mà quên hết những vấn đề đang diễn ra xung quanh. Một số người độc thân lúc này đã chịu mở lòng tìm hiểu người mới sau một thời gian khó khăn trước đó.

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận trình công việc của người tuổi Hợi sẽ diễn ra vô cùng trôi chảy và suôn sẻ bất ngờ. Con đường công danh sự nghiệp rộng mở, bản mệnh dốc sức hết mình và đạt được những bước tiến to lớn. Song, bạn chớ nên vì thành công có được dễ dàng mà tỏ ra kiêu ngạo, hống hách.

Khoảng thời gian tới cũng mở ra nhiều mối nhân duyên tốt đẹp cho một số tuổi Hợi còn độc thân. Nếu bạn chịu mở lòng, bạn sẽ có được những trải nghiệm vô cùng thú vị.  Sự nâng đỡ của quý nhân Tam Hợp giúp người tuổi Hợi tìm ra cách xử lý các vấn đề khúc mắc tồn đọng trước đó. Trải qua nhiều hiểu lầm và sóng gió, các cặp đôi đã có sự thấu hiểu và trân trọng hơn.

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh.

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