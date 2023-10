Mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng (vợ đại gia Dũng “lò vôi” ) chia sẻ trên trang cá nhân rằng bà đã nhận được thư mời từ phòng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM để “hỏi một số vấn đề liên quan đến đơn tố cáo Võ Hoàng Yên”.

Trước đó, vào ngày 3/3, và Hằng đã gửi đơn tố cáo “lương y” Võ Hoàng Yên đến Công an TP.HCM về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong đơn tố giác tội phạm, bà Hằng thông tin đã chuyển cho những tài khoản ông Yên cung cấp một số tiền lên đến 135 tỷ đồng. Bà Hằng khẳng định ông Yên còn có một nhóm người giúp sức để lừa đảo tài sản của nhiều người khác với số tiền lớn. Do đó, bà Hằng đề nghị Công an TP.HCM xem xét để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Võ Hoàng Yên và các đồng phạm.

Bà Phương Hằng cho biết, việc tố cáo này do ông Yên đã có hành vi lừa đảo vợ chồng bà để “ăn chặn” tiền từ thiện cứu trợ bà con miền Trung trong đợt bão lũ vừa qua, qua hoạt động xây một cơ sở thờ tự tại Bình Thuận và các hoạt động khác - Trích dẫn Lao Động.

Thư xin trả tiền của ông Võ Hoàng Yên - Ảnh: FBNV

Như thông tin đã đưa trước đó, khi câu chuyện ngày càng trở nên ồn ào, ngày 6/3, bà Hằng công khai chia sẻ bức thư mà ông Võ Hoàng Yên gửi đến xin trả lại số tiền từ thiện mà vợ chồng bà đã đưa. Tuy nhiên, bà Hằng vẫn một mực tuyên bố “cuộc chiến mới bắt đầu” và hứa sẽ “lột trần sự thật về một tổ chức lừa đảo để thức tỉnh mọi người”.

Hiện tại, sự việc vẫn tiếp tục cập nhật, điều tra, làm rõ.