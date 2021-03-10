Bà Nguyễn Phương Hằng chính thức làm việc với cơ quan công an: ‘Tôi hứa không phụ lòng tất cả mọi người đã tin và yêu mến tôi’

Xã hội 10/03/2021 15:27

Bà Nguyễn Phương Hằng - vợ ông Dũng "lò vôi" cho biết sẽ có buổi chính thức làm việc với cơ quan chức năng về vụ tố tụng vừa qua giữa vợ chồng bà và "lương y" Võ Hoàng Yên.

Mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng (vợ đại gia Dũng “lò vôi”) chia sẻ trên trang cá nhân rằng bà đã nhận được thư mời từ phòng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM để “hỏi một số vấn đề liên quan đến đơn tố cáo Võ Hoàng Yên”. 

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Vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng sẽ có buổi chính thức làm việc với cơ quan công an - Ảnh: FBNV

Theo đó, buổi làm việc sẽ diễn ra vào 13h30 chiều nay, ngày 10/3. Đây được xem là buổi làm việc chính thức đầu tiên của vợ chồng bà Hằng và cơ quan chức năng từ khi bà gửi đơn tố cáo vị “lương y” kia đến nay.

Bà Nguyễn Phương Hằng chính thức làm việc với cơ quan công an: ‘Tôi hứa không phụ lòng tất cả mọi người đã tin và yêu mến tôi’ - Ảnh 2

Trước đó, vào ngày 3/3, và Hằng đã gửi đơn tố cáo “lương y” Võ Hoàng Yên đến Công an TP.HCM về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong đơn tố giác tội phạm, bà Hằng thông tin đã chuyển cho những tài khoản ông Yên cung cấp một số tiền lên đến 135 tỷ đồng. Bà Hằng khẳng định ông Yên còn có một nhóm người giúp sức để lừa đảo tài sản của nhiều người khác với số tiền lớn. Do đó, bà Hằng đề nghị Công an TP.HCM xem xét để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Võ Hoàng Yên và các đồng phạm.

Bà Phương Hằng cho biết, việc tố cáo này do ông Yên đã có hành vi lừa đảo vợ chồng bà để “ăn chặn” tiền từ thiện cứu trợ bà con miền Trung trong đợt bão lũ vừa qua, qua hoạt động xây một cơ sở thờ tự tại Bình Thuận và các hoạt động khác - Trích dẫn Lao Động.

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Thư xin trả tiền của ông  Võ Hoàng Yên - Ảnh: FBNV

Như thông tin đã đưa trước đó, khi câu chuyện ngày càng trở nên ồn ào, ngày 6/3, bà Hằng công khai chia sẻ bức thư mà ông Võ Hoàng Yên gửi đến xin trả lại số tiền từ thiện mà vợ chồng bà đã đưa. Tuy nhiên, bà Hằng vẫn một mực tuyên bố “cuộc chiến mới bắt đầu” và hứa sẽ “lột trần sự thật về một tổ chức lừa đảo để thức tỉnh mọi người”.

Hiện tại, sự việc vẫn tiếp tục cập nhật, điều tra, làm rõ.

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