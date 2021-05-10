Liên quan đến vụ việc, mới đây, nam MC Quốc Bình đã trực tiếp lên tiếng trên trang Facebook cá nhân. Nam MC tỏ rõ thái độ không đồng ý khi bà Hằng liên tục lôi những nghệ sĩ lớn vào tranh chấp của cá nhân bà mà theo anh, hành động này nhằm gây chú ý với dư luận.

Câu chuyện lùm xùm giữa vợ chồng đại gia Dũng “lò vôi” , ông Võ Hoàng Yên và giới nghệ sĩ Viết nổ ra đã lâu nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt mà đang ngày một căng thẳng. Hầu như tối nào, bà Nguyễn Phương Hằng cũng lên livestream chỉ trích phe “đối thủ” một cách nặng nề.

Nói đến Võ Hoàng Yên, MC Quốc Bình cũng cho biết, anh chưa thấy “bệnh nhân nào lên tiếng là ông Yên bảo họ đưa tiền để chữa hết bệnh cả, vậy thì họ đâu có tố cáo ông ý lừa đảo?”. Cho nên, việc bà Hằng bắt người khác lên tiếng cùng mình là điều không thể.

"Thương chị một mình phải chiến đấu từ ngày này qua ngày nọ. Nhưng chị à! Chị bị lừa thì chị cứ lên tiếng mắc gì chị lôi kéo người khác vào cuộc chiến của chị? Lúc chị cuồn cuộn á, chị có hỏi mấy người mà giờ chị đang đòi lên tiếng không? Như chị nhận là chị kéo nghệ sĩ vào để cho vấn đề của chị luôn được quan tâm thì chị cũng hiểu được giá trị của nghệ sĩ, vậy mà chị vẫn dùng ngôn từ mạt sát không thương tiếc. Mà thôi cũng chả chấp chị, muốn gọi là gì thì gọi bởi cái miệng là của chị, bộ não là của chị còn đánh giá về chị là của người khác” - MC Quốc Bình chia sẻ.

“Ông Yên có lừa chị không? Theo những gì chị nói em chắc là có nhưng ông Yên có lừa nhiều người khác không? Em chưa thấy ai lên tiếng. Ổng có đảm bảo rằng sẽ chữa hết các loại bệnh và bắt bệnh nhân trả tiền không? Nếu có nghĩa là ổng lừa đảo, nếu không sao bắt người khác phải lên tiếng cùng chị? Theo em thấy chưa có bệnh nhân nào lên tiếng là ông Yên bảo họ đưa tiền để chữa hết bệnh cả, vậy thì họ đâu có tố cáo ông ý lừa đảo?” - Quốc Bình chia sẻ.

Bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet

Và hiển nhiên, giới nghệ sĩ cùng không ngoại lệ bởi “Các nghệ sĩ chị nhắc tên đâu có chữa mấy bệnh nan y? Giờ bắt họ lên tiếng gì?”... Từ đó, Quốc Bình cho rằng bà Hằng trước khi nói điều gì cũng nên có bằng chứng cụ thể chứ đừng nói chung chung là ảnh hưởng người khác. Bởi lẽ, chính những thông tin của bà đã có rất nhiều những người hiểu lệch lạc và lợi dụng để quay sang chửi bới các nghệ sĩ khác, đặc biệt là Hoài Linh.

Cuối cùng, anh gửi lời chúc sức khỏe, mong bà Hằng luôn sáng suốt trong “cuộc chiến riếng” chứ đừng “ngồi một mình rồi quơ cào nghệ sĩ vào cho vấn đề được quan tâm".

Bên dưới bài viết, nữ ca sĩ Tánh Linh cũng bài tỏ thái độ đồng quan điểm với nam MC.

Bình luận của Tánh Linh - Ảnh: Cắt màn hình

Được biết, Quốc Bình là một trong những MC quen mặt với khán giả màn ảnh nhỏ qua các chương trình như Nhịp sống sôi động, Siêu thị may mắn, Siêu mẫu Việt Nam (2005 - 2008), Giai điệu bạn bè, Tết làm điều hay, cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình, Tiếng hát truyền hình… Đến nay, tuy không còn xuất hiện dày đặc như thời hoàng kim (năm 2004-2007) nhưng Quốc Bình vẫn nhận được tình yêu to lớn với khán giả.