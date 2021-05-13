Bà Phương Hằng từng được rủ đi thi hoa hậu vì quá đẹp, tiết lộ chỉ cần bỏ ra 1 đến 2 tỷ đồng là có giải?

Trong buổi livstream mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng bên cạnh việc chỉ trích các nghệ sĩ, còn có dịp "bóc phốt" luôn các người đẹp Hoa hậu.

Thời gian vừa qua, những lùm xùm quanh vợ chồng đại gia Dũng “lò vôi”, ông Võ Hoàng Yên và giới nghệ sĩ Việt chưa có dấu hiệu hạ nhiệt mà ngày một nóng hơn khi có nhiều sự thật dần được hé lộ. Mới đây, trong một buổi livestream, bà Nguyễn Phương Hằng đã dùng thân phận bà Tổng giám đốc khu du lịch Đại Nam tuyên bố cấm tiệt tất cả nghệ sĩ Việt đến đây tham quan, quay phim, chụp ảnh,... Nếu ai vi phạm sẽ bị lập biên bản và mời ra khỏi nơi này.

Bà Hằng tron buổi livestream gần đây - Ảnh: Cắt màn hình Bên cạnh đó, bà Hằng còn "bóc phốt" chuyện mua giải trong các cuộc thi sắc đẹp ở Việt Nam. Bà Hằng từng được rủ đi thi Hoa hậu vì đẹp - Ảnh: FBNV Trong một đoạn livestream, một nội dung được bà "hé lộ" nhưng thông tin mang tính một chiều, thiếu kiểm chứng và không có sự xác thực khiến nhiều người xôn xao bàn tán: "Thậm chí bây giờ, hoa hậu toàn mua giải, giật giải. Nhiều cô Hoa hậu tôi nhìn thấy *** mà cũng giới thiệu lên làm Hoa hậu. Tôi nói thẳng, cứ bỏ 500 triệu, 1 tỷ, 2 tỷ là có giải Hoa hậu hết, tôi còn lạ gì. Xã hội bây giờ loạn rồi, không còn cái gì là giá trị thật nữa. Cái gì cũng có thể mua bằng tiền được hết”.

Nhan sắc bà Nguyễn Phương Hằng tuổi trung niên - Ảnh: FBNV Bà tiết lộ mình biết chuyện này vì bà cũng đã từng được rủ đi thi Hoa hậu nhưng bà đã từ chối: “Tôi biết rõ chuyện này vì chính tôi được rủ đi thi Hoa hậu rồi bỏ tiền mua giải. Họ bảo tôi rằng: ‘Trời ơi chị đẹp quá, chị đi thi Hoa hậu đi’. Trời đất ơi, tôi đâu cần Hoa hậu, tôi chỉ cần là Hoa hậu trong lòng một người là đủ rồi". Lại một lần nữa, đây là thông tin một chiều từ bà Phương Hằng và cũng không có bằng chứng xác đáng, khiến dư luận hoang mang đặt câu hỏi liệu rằng có bí mật nào đằng sâu ánh hào quang của thế giới showbiz hay không?. Đáng chú ý, các thông tin này không được kiểm chứng nhưng lan truyền trên mạng xã hội đã ít nhiều gây ảnh hưởng tới hình ảnh của giới nghệ sĩ, người đẹp Việt trong mắt công chúng. Hiện tại, màn "khẩu chiến" từ phía bà Nguyễn Phương Hằng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

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