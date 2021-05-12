Ông Dũng 'lò vôi' tặng thêm 2 ha đất, nâng tổng giá trị ủng hộ quỹ chống Covid-19 lên khoảng 1.000 tỷ đồng

Mới đây, doanh nhân Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi") cho biết đã chuẩn bị xong giấy tờ, ngay trong chiều ngày 12/5 sẽ gửi đến UBND tỉnh Bình Dương về việc hiến tặng thêm 2 ha đất vào quỹ chống dịch Covid-19 cho tỉnh cũng như cả nước.

Theo Dân Việt, chiều ngày 12/5, doanh nhân Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi") - Chủ tịch Công ty Cổ phần Đại Nam cho biết sẽ tiếp tục hiến tặng thêm 2 ha đất nữa thuộc dự án Khu nhà ở Đại Nam (phường Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Phần hiến thêm này sẽ được bổ sung vào 127 lô đất mà ông đã ngỏ ý hiến trước đó với mục địch bán đấu giá, lấy tiền ủng hộ cho quỹ phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Bình Dương và Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19. Được biết, tổng diện tích mà ông Dũng "lò vôi" muốn hiến tặng 2 đợt là 4ha đất, khoảng 250 nền (mỗi nền có diện tích 150m2), với tổng giá trị ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng.

Đại gia Huỳnh Uy Dũng tiếp tục hiến thêm 2 ha đất - Ảnh: Dân Việt Cũng theo ông Dũng, hiện văn bản đề nghị hiến tặng lần 2 đã được chuẩn bị xong, ngay trong chiều cùng ngày, Công ty sẽ gửi đến UBND tỉnh Bình Dương. Theo Tuổi Trẻ, trước đó, Công ty Đại Nam đề nghị hiến tặng toàn bộ hai block A38 và A39 (gồm 127 lô đất, tương đương 19.909,6m2) thuộc dự án khu nhà ở Đại Nam tại phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, do công ty này làm chủ đầu tư, đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Theo ước tính của Công ty Đại Nam, giá thị trường của diện tích đất này khoảng 500 tỉ đồng (bình quân 25 triệu đồng/m2).

Ông Dũng đã gửi văn bản đến cơ quan chức năng Bình Dương mong muốn hiến tặng 127 lô đất trước đó nhằm ủng hộ quỹ chống Covid-19 - Ảnh: Tuổi Trẻ Đại gia Huỳnh Uy Dũng mong muốn hiến tặng diện tích đất trên để cơ quan chức năng bán đấu giá, có kinh phí mua trang thiết bị y tế, thuốc men... phòng chống dịch COVID-19. Số tiền thu được sau khi đấu giá sẽ dành tặng 40% (tương đương 200 tỉ đồng) cho công tác phòng chống dịch tại Bình Dương và 60% (tương đương 300 tỉ đồng) hiến tặng tới Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chia sẻ với Tuổi Trẻ, UBND tỉnh chưa chính thức có ý kiến về vấn đề này. Hiện tỉnh đang xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần Đại Nam và sẽ sớm có phản hồi đến công ty. Chia sẻ thêm với báo Dân Việt, ông Dũng nói rằng việc hiến đất và bàn giao đất sẽ được thực hiện ngay sau khi có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Bình Dương. Ông mong muốn sớm sang tên hẳn cho UBND tỉnh Bình Dương để sớm hoàn tất các thủ tục bán đấu giá, nhanh chóng có kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, từ đó, bảo vệ được sức khỏe nhân dân, công nhân lao động.

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