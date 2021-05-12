Trang Trần đáp trả 'lệnh cấm' của bà Phương Hằng: 'Việt Nam có cả ngàn khu du lịch, không phải mình chị mà phải cấm đoán'

Liên quan đến việc bà Nguyễn Phương Hằng livestream chỉ trích giới nghệ sĩ ngày 11/5, mới đây, cựu người mẫu Trang Trần đã lên tiếng đáp trả cực gắt.

Mới hôm qua, ngày 11/5, bà Nguyễn Phương Hằng - vợ đại gia Dũng “lò vôi” - đã lấy danh phận bà Tổng Giám đốc Khu du lịch Đại Nam đanh thép tuyên bố cấm tiệt giới nghệ sĩ Việt đến khu du lịch này, nếu ai vi phạm sẽ lập biên bản và mời ra khỏi đây. Đồng thời, bà Hằng dùng nhiều lời lẽ nặng nề để chỉ trích các nghệ sĩ. Bà Nguyễn Phương Hằng trong buổi livestream hôm qua - Ảnh: Cắt màn hình Phát ngôn trên đã khiến không chỉ giới nghệ sĩ mà dư luận cả nước được dịp dậy sóng. Đáp trả về thông báo này, cựu người mẫu Trang Trần, cũng là một trong những nghệ sĩ “tuyến đầu” chống đối bà Hằng đã lên tiếng trên trang cá nhân.

Cựu người mẫu Trang Trần - Ảnh: FBNV Theo đó, cô cho biết, sau này “nghệ sĩ nào mà vác mặt đến đó (Đại Nam - PV) là tổ nghiệp quật khỏi ăn cơm. Đồng thời còn nhắn nhủ bà Hằng sau này tự “hát một mình trong các chương trình” đi bởi lẽ khi nghe đến show của bà là ai nấy đều chạy cho nhanh. Bài đăng trên mạng xã hội của cựu người mẫu - Ảnh: Cắt màn hình Bên cạnh đó, trong buổi livestream mới đây, khi có bình luận nói rằng: "Ít ra cô ấy cũng làm từ thiện, còn giới nghệ sĩ làm được gì?", Trang Trần đã trả lời vô cùng thẳng thắng.

"Bất kể chuyện gì của bà con cộng đồng, nghệ sĩ không làm được nhiều, không bỏ được nhiều tiền thì cũng bỏ được công sức. Nghệ sĩ luôn lăn xả vào thiên tai bão lụt, kêu gọi ủng hộ" - Trang Trần nói trong livestream. Trang Trần trong buổi livestream - Ảnh: Cắt màn hình Đồng thời, cô cũng trả lời về sự việc liên quan đến "lệnh cấm nghệ sĩ đến Đại Nam". Theo Trang Trần, bà Hằng không cần làm vậy vì “có mời người ta cũng chưa đến đâu”. Đừng có nói cấm cửa ai, tôi nói thật nghệ sĩ không chỉ có ca sĩ, diễn viên, người mẫu mà tất cả những người làm nghệ thuật, âm thanh, ánh sáng... đều là nghệ sĩ. Ngày hôm nay tôi nói luôn, khi người ta cấm cửa mình, chửi cả nghề nghiệp của mình thì sau này, nghệ sĩ nào bước chân đến đó, làm bất kỳ công việc nào hỗ trợ người đó là tổ nghiệp quật. Nhịn không nổi. Làm gì mà phải cấm cửa, có mời người ta cũng chưa đến đâu. Chữ "cấm cửa" nghe quá nặng nề. Xin lỗi chị chưa cần cấm chúng tôi cũng sợ chị đến già rồi. Chị cấm chúng tôi thì tất cả gia đình họ hàng chúng tôi cũng không đến, fan hâm mộ của nghệ sĩ cũng không đến. Cả đất nước Việt Nam có hàng nghìn khu du lịch, vui chơi, không phải mình chị mà phải cấm đoán" - cựu người mẫu chia sẻ trên livestream.

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