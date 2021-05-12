Xôn xao thông tin nữ sinh bị bố ruột xâm hại nhiều lần từ khi mới học lớp 7

Xã hội 12/05/2021 15:09

Theo thông tin ban đầu, một nữ sinh ở Phú Thọ đã bị bố ruột hiếp dâm nhiều lần từ khi còn nhỏ. Hiện, em đã bỏ trốn lên Hà Nội tìm mẹ và mang câu chuyện ra tố cáo với cơ quan công an.

Theo Phụ nữ Việt Nam, người dân đang xôn xao trước thông tin về một vụ hiếp dâm chấn động đã xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là N.T.H.T. (SN 2004, trú tại Yên Lập, Phú Thọ) và người được cho đã làm chuyện đồi bại ấy lại là chính cha ruột của em.

Theo thông tin ban đầu, vào cuối năm 2016, người phụ nữ tên N.T.L.H. (SN 1984, quê ở Yên Lập, Phú Thọ và cũng là mẹ của nạn nhân) đã bỏ đi, để lại hai con nhỏ sau khi bị chồng là ông N.Đ.Q (SN 1979) đánh đập nhiều lần. Cũng chính vì thế, em T. khi ấy mới hơn 10 tuổi đã phải thay mẹ chăm sóc cậu em trai còn bé, làm hết các việc trong gia đình và chịu những trận đòn roi của bố.

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Nạn nhân là N.T.H.T. (SN 2004, trú tại Yên Lập, Phú Thọ) - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Năm em học lớp 7, vào một hôm, ông Q. vào giường của em và đã bắt em phải làm chuyện người lớn. Tuy sợ hãi nhưng em không dám kể với ai vì bố bảo, nếu ai biết chuyện này thì sẽ đánh. Cứ vài hôm ông lại làm chuyện đấy một lần, lúc thì ban ngày, lúc thì buổi tối. Đáng giận hơn, những lúc ông Q. làm chuyện ấy với con giá ruột lại là lúc ông tỉnh táo, bình thường, còn nếu say rượu thì ông sẽ đánh con.

Sự việc dừng lại một thời gian rồi lại tiếp tục khi cuối năm 2021, em trai vì không chịu nỗi hành hạ của bố nên đã bỏ lên Hà Nội tìm mẹ. Lúc này, chỉ còn hai bố con ở nhà, ông Q. lại dở trò đồi bại với con, khi đó cô bé đang là nữ sinh lớp 11.

Cuối cùng, em T. cũng bỏ lên trốn lên Hà Nội tìm mẹ và em trai. Lúc biết sự thật, người mẹ như chết lặng. Chị N.T.L.H. quyết định dẫn con quay về tố cáo sự việc lên Công an huyện Yên Lập.

Hiện nay, 3 mẹ con chị H. đang làm thuê tại một quán bia ở Hà Nội. Cả H.T và em trai đều đang phải bỏ dở việc học hành của mình vì không dám về quê, không dám về căn nhà ấy.

Được biết, chiều ngày 10/5, cơ quan Điều tra đã cho đối chất giữa H.T và N.Đ.Q., tại buổi đối chất này, N.Đ.Q. đã phủ nhận việc hiếp dâm con gái. Đối tượng này chỉ thừa nhận việc nhiều lần đánh đập các con. Mặc dù trước đó, Q. đã nhắn tin cho vợ cầu xin tha thứ cho hành vi tội lỗi của mình.

Liên quan đến sự việc này, ông Trần Văn Phương – Chủ tịch UBND xã nơi N.Đ.Q sinh sống cho biết, có sự việc mẹ con chị L.H tố cáo N.Đ.Q hiếp dâm con gái. Tuy nhiên, vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Lập xác minh, điều tra và hiện chưa có kết luận cuối cùng. Ông Phương xác nhận việc chị H. xa nhà làm ăn từ nhiều năm nay, cháu H.T.T ở nhà với bố và em.

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