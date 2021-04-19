Bố bé gái 5 tuổi nghi bị xâm hại ở BR-VT: 'Thấy anh ngủ say, nó còn kéo mền nó đắp... nhưng con bé giờ nằm đó lạnh lẽo, anh lại không thể ôm ấp được'

Xã hội 19/04/2021 09:32

Liên quan đến vụ bé gái 5 tuổi nghi bị hiếp dâm và sát hại tài BR-VT, người cha bàng hoàng khi nhận tin con gặp nạn. Cái hẹn về chơi với con có lẽ không bao giờ thực hiện được.

Theo Danh nghiệp và Tiếp thị, liên quan đến việc bé gái 5 tuổi tử vong nghi bị sát hại BR-VT, gia đình đã tổ chức tang lễ cho em. Trong đám tang, ai nấy đều không kìm được nước mắt. Danh tính nạn nhân được xác định là cháu P.N.Q.N. (5 tuổi) ngụ khu phố 3, phường Long Tâm, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Anh Nhớ - bố của nạn nhân - cho hay N. cháu là con gái thứ hai của anh, cháu còn 1 chị gái 7 tuổi. Anh Nhớ đi làm ăn xa tại Phước Long (Bình Phước), 2 đứa con gái ở nhà với mẹ tại phường Long Tâm (TP. Bà Rịa). Khoảng 23h15 ngày 17/4, anh gần như chết lặng khi nhận được tin con gặp nạn. 

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 Hiện trường vụ việc - Ảnh: Người Lao Động

Anh Nhớ cũng cho biết vì không muốn con mình thua thiệt nên anh luôn cố gắng làm lụng nơi xa để lo cho con. Tuy nhiên, giờ đây, cái hẹn về nhà chơi với con, có lẽ đến suốt cuộc đời, anh chẳng thể nào thực hiện được.

“Lúc còn ở nhà, thấy anh ngủ say, nó còn kéo mền nó đắp cho anh vì nó sợ ba nó lạnh. Nhưng con bé giờ nằm đó lạnh lẽo, anh lại không thể ôm ấp được...", -  Anh Nhớ chia sẻ với Doanh nghiệp và Tiếp thị.

Mẹ của bé từ hôm qua giờ chỉ biết khóc. Tại đám tang của nạn nhân, nhiều người thân, hàng xóm vẫn chưa hết bàng hoàng. Tất cả đều bất ngờ, phẫn nộ trước hành vi tàn bạo của hung thủ và chỉ mong  mau chóng tìm ra hắn để chịu sự xử lý của pháp luật cũng như giúp cháu ra đi được thanh thản.

Theo gia đình, sau khi tổ chức đám tang cho cháu bé, linh cữu của con sẽ được hỏa táng ở địa phương vào 3h sáng ngày 20/4.

Như đã đưa tin trước đó, sáng nay ngày 18/4, công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đang phối hợp cùng VKSND cùng cấp và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ bé gái 5 tuổi tử vong bất thường. Theo cơ quan chức năng, bé gái tử vong do nghi bị sát hại, có dấu hiệu xâm hại tình dục. 

Gia đình tìm thấy cháu tại một bãi đất trống cách nhà 300m. Cháu bé khi ấy không mặc quần áo, miệng sùi bọt và nằm bất động. Gia đình đã đưa cháu tới bệnh viện cấp cứu nhưng cháu đã tử vong trước đó.

Hiện, sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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