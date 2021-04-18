Liên quan đến vụ mất tích bí ẩn của hai vợ chồng tại Thanh Hóa, sau khi người vợ bỏ đi, gia đình và cơ quan chức năng tìm thấy nhiều điều bất thường tại ngôi nhà.
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Liên quan đến vụ việc hai vợ chồng mất tích bí ẩn ở Thanh Hóa, được biết, cơ quan chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm người mất tích. Theo đó, danh tính đôi vợ chồng được xác định là ông Nguyễn Văn Thanh (55 tuổi) và bà Vũ Thị Nga (55 tuổi) cùng trú tại thôn Châu Tử, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc.
Người nhà của ông Thanh cho biết, sau khi bà Nga (vợ ông Thanh) rời đi, gia đình và cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều dấu vết kỳ lạ liên quan đến vụ việc.
Theo anh Cao Văn Hai (cháu ông Thanh), ngày 12/2, khi anh và một số người thân sang nhà bà Nga thắp hương giỗ thì phát hiện chiếc giường cưới của ông bà đã bị gỡ ra, cất vào trong kho, 2 thanh mạ giường đã bị tẩy rửa mất cả màu sơn. Đặc biệt, trên thanh mạ giường này còn có vết chém còn mới.
Còn vị trí đáng ra sẽ đặt chiếc giường thì giờ đây được thay bằng những bình rượu lớn.
Một số hàng xóm cũng cho biết đã trông thấy bà Nga đốt rất nhiều vật dụng trong nhà, lúc ấy, người ta còn tưởng xảy ra hỏa hoạn.
Cũng theo thông tin mới đây của báo Pháp luật và Bạn đọc, anh Hai và ông Thành (anh trai của ông Thanh) cho hay hệ thống camera quan sát của nhà ông Thanh đã bị tháo xuống. Bên cạnh đó, trong tủ, quần áo mới của ông Thanh vẫn còn nguyên trong khi đồ lao động, quần đùi áo cộc của ông Thanh thì đã biến mất.
Ngoài ra, những vỏ bao bả chuột cũng được tìm thấy trong thùng rác tại nhà hai vợ chồng mất tích.
Được biết, ông Thanh và bà Nga đã lấy nhau được 30 năm, không có con. Trước khi kết hôn, gia đình ông Thanh đã phản đối. Tuy nhiên, khi về ở với nhau, gia đình ông hòa thuận, trước nay chưa có điều tiếng gì với xóm làng.
Ngày 28/2/2021 (tức 28 Tết) bà Nga sang nhà chồng bảo rằng ông Thanh đã bỏ đi theo người khác. Tuy nhiên, đến ngày 3/3 (1 ngày sau khi làm việc với công an) bà Nga cũng rời khỏi địa phương và mất tích theo.
Hiện, sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.