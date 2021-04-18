Theo đó, ông Nguyễn Văn Thanh (55 tuổi, trú thôn Châu Tử, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc) mất tích. Sau đó, bà Vũ Thị Nga (55 tuổi, vợ ông Thanh) cũng mất tích theo chỉ sau một ngày làm việc với Công an huyện Hậu Lộc. Hiện, người thân và xóm giềng của hai vợ chồng vẫn chưa hết hoang mang.

Một người thân khác là ông Nguyễn Văn Thành (là anh trai ông Thanh) cho biết, sau khi sự việc vỡ lở, gia đình tìm hiểu mới biết thêm nhiều tình tiết bất ngờ về bà Nga.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, liên quan đến vụ việc, anh Cao Văn Hai (cháu ông Thanh) cho biết cậu mình là người hiền lành, chất phác. Ông Thanh không hút thuốc, không cờ bạc, không rượu chè. Mỗi tháng ông đều chuyển khoảng 10 triệu cho bà Nga. Tuy nhiên, cũng theo anh, bà Nga không chơi bời nhưng có nhiều mối quan hệ mờ ám . Bà cũng vướng vào nợ nần do làm ăn khôn trung thực.

Cụ thể, vào hôm 27 Tết bà Nga sang nhà thông báo việc ông Thanh bỏ đi, có xe ô tô công ty đón. Thế nhưng sau đó gia đình và công an rà soát lại thì phía công ty cho biết, ông Thanh nghỉ việc trước đó 2 ngày. Điều này chứng tỏ bà Nga đã nói dối khi 2 ngày trước ông Thanh vẫn ở nhà. Bà Nga cũng được cho là không hề có biểu hiện tiếc nuối hoặc quan tâm đặc biệt đến chồng khi thông báo chồng bỏ đi.

Riêng về phần em trai, ông Thành kể rằng ông Thanh đang định mua ô tô gần 1 tỷ đồng, có hỏi mượn ông 50 triệu.

"Rất có thể hai vợ chồng mâu thuẫn từ cái việc mua xe hoặc là về kinh tế. Vì thằng Thanh làm bao nhiêu đưa hết cho vợ, khi mua xe hỏi tiền thì không có và thông tin có nhiều người đến đòi nợ thím Nga ước tính con số lên đến khoảng 500 triệu đồng. Vậy thì tiền đi đâu, con cái không phải nuôi..." - ông Thành chia sẽ với Pháp luật và Bạn đọc.

Được biết, ông Thanh và bà Nga lúc mới kết hôn không được gia đình ủng hộ. Sau lấy nhau gần 30 năm, cả hai chung sống hòa thuận, hàng xóm chưa thấy điều tiếng gì. Chỉ tiếc vợ chồng không có con cái.

Hiện vụ mất tích của hai vợ chồng này đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.