Vụ vợ chồng mất tích bí ẩn ở Thanh Hóa: Vợ có nhiều mối quan hệ phức tạp, chồng định mua ô tô cả tỷ đồng

Xã hội 18/04/2021 08:44

Liên quan đến vụ mất tích bí ẩn của hai vợ chồng ở Thanh Hóa, gia đình chồng cho biết người vợ có nhiều mối quan hệ mờ ám, có xăm hình rồng ở chân. Trước khi mất tích, người chồng có hỏi mượn anh trai 50 triệu mua ô tô mới.

Thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất hiện vụ việc 2 vợ chồng mất tích bí ẩn đã khiến dư luận xôn xao.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Thanh (55 tuổi, trú thôn Châu Tử, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc) mất tích. Sau đó, bà Vũ Thị Nga (55 tuổi, vợ ông Thanh) cũng mất tích theo chỉ sau một ngày làm việc với Công an huyện Hậu Lộc. Hiện, người thân và xóm giềng của hai vợ chồng vẫn chưa hết hoang mang.

mat tich bi an 1
ng Nguyễn Văn Thanh (55 tuổi, trú thôn Châu Tử, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc) - Ảnh: Gia đình cung cấp  

Theo Pháp luật và Bạn đọc, liên quan đến vụ việc, anh Cao Văn Hai (cháu ông Thanh) cho biết cậu mình là người hiền lành, chất phác. Ông Thanh không hút thuốc, không cờ bạc, không rượu chè. Mỗi tháng ông đều chuyển khoảng 10 triệu cho bà Nga. Tuy nhiên, cũng theo anh, bà Nga không chơi bời nhưng có nhiều mối quan hệ mờ ám. Bà cũng vướng vào nợ nần do làm ăn khôn trung thực.

mat tich bi an 2
 Căn nhà nơi vợ chồng ông sinh sống - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Một người thân khác là ông Nguyễn Văn Thành (là anh trai ông Thanh) cho biết, sau khi sự việc vỡ lở, gia đình tìm hiểu mới biết thêm nhiều tình tiết bất ngờ về bà Nga.

Cụ thể, vào hôm 27 Tết bà Nga sang nhà thông báo việc ông Thanh bỏ đi, có xe ô tô công ty đón. Thế nhưng sau đó gia đình và công an rà soát lại thì phía công ty cho biết, ông Thanh nghỉ việc trước đó 2 ngày. Điều này chứng tỏ bà Nga đã nói dối khi 2 ngày trước ông Thanh vẫn ở nhà. Bà Nga cũng được cho là không hề có biểu hiện tiếc nuối hoặc quan tâm đặc biệt đến chồng khi thông báo chồng bỏ đi.

Riêng về phần em trai, ông Thành kể rằng ông Thanh đang định mua ô tô gần 1 tỷ đồng, có hỏi mượn ông 50 triệu.

"Rất có thể hai vợ chồng mâu thuẫn từ cái việc mua xe hoặc là về kinh tế. Vì thằng Thanh làm bao nhiêu đưa hết cho vợ, khi mua xe hỏi tiền thì không có và thông tin có nhiều người đến đòi nợ thím Nga ước tính con số lên đến khoảng 500 triệu đồng. Vậy thì tiền đi đâu, con cái không phải nuôi..." -  ông Thành chia sẽ với Pháp luật và Bạn đọc.

Được biết, ông Thanh và bà Nga lúc mới kết hôn không được gia đình ủng hộ. Sau lấy nhau gần 30 năm, cả hai chung sống hòa thuận, hàng xóm chưa thấy điều tiếng gì. Chỉ tiếc vợ chồng không có con cái.

Hiện vụ mất tích của hai vợ chồng này đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trang Khàn đã nói về bà Phương Hằng như thế nào?

Trang Khàn đã nói về bà Phương Hằng như thế nào?

Những thông tin xoay quanh cuộc nói chuyện mới nhất của bà Phương Hằng đang gây xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Thanh Hóa vợ chồng mất tích quan hệ mờ ám

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 34 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 40 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 48 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 56 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 1 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1