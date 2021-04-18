Rùng mình cảnh nam thanh niên bị 11 thanh sắt đâm xuyên chân

Xã hội 18/04/2021 13:43

Vừa qua, một thanh niên phải nhập viên trong tình trạng đau đớn, máu chảy nhiều, vết thương khiến ai nhìn vào cũng phải rùng mình do 11 thanh sắt đâm xuyên chân trái.

Theo Người Lao Động, ngày 18/4, bệnh viện Xuyên Á TP.HCM đã tiếp nhận và tiến hành phẫu thuật cho một bệnh nhân bị 11 thanh sắt đâm xuyên chân trái. Danh tính người này được xác định là anh V.K. (31 tuổi, ngụ Đức Hòa, Long An).

Cụ thể, ngày 16/4, anh V.K. đang di chuyển trên đường thì xảy ra tai nạn với xe 3 gác chở sắt xây dựng. Vụ việc làm anh bị những thanh sắt trên xe đâm xuyên chân.

Người dân đã kịp thời cưa ngắn những thanh sắt và đưa nạn nhân tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đau đớn, chảy nhiều máu, vết thương nham nhở và 11 thanh sắt dài khoảng 50-60cm dính trên chân trái.

thanh sat dam xuyen chan trai
 Bệnh nhân bị 11 thanh sắt đâm xuyên chân - Ảnh: BVCC

Rất may, dù vết thương khá nghiêm trọng nhưng không làm đứt các mạch máu quan trọng ở chân. Sau 2 giờ phẫu thuật, bác sĩ đã lấy được 11 thanh sắt ra ngoài. Tuy bị gãy liên lồi cầu xương đùi trái, nhưng vết thương cũng đã được bác sĩ tạm thời xử lý. Tổn thương gãy liên lồi cầu xương đùi trái sẽ mổ khi sức khỏe bệnh nhân phục hồi, dự kiến qua tuần sẽ tiến hành.

Được biết, hiện anh V.K. đã tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt và vẫn được tiếp tục theo dõi, điều trị. 

Theo các bác sĩ, đây là tai nạn hy hữu, rất nguy hiểm. May mắn là bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu kịp thời, được sơ cứu tại chỗ hợp lý (cắt và giữ nguyên thanh sắt xuyên chân, cố định tạm).

Khi sơ cứu người bị vật nhọn đâm vào cơ thể, các bác sĩ khuyến cáo không được rút dị vật ra, ngay cả tại phòng cấp cứu, đặc biệt là nghi ngờ có đâm vào mạch máu lớn.

Dị vật có tác dụng như một nút cầm máu tạm, khi vội vã rút ra bệnh nhân có thể chết vì chảy máu ồ ạt. 

Ngoài ra, rút dị vật còn làm cho tổn thương mạch máu, thần kinh thêm trầm trọng, tạo khó khăn cho việc xử trí tổn thương. Rút dị vật chỉ được thực hiện trong phòng mổ bởi phẫu thuật viên. Việc cần làm là sơ cứu đúng cách, cố định dị vật và không nên cố gắng rút các dị vật ra khỏi vết thương. Đồng thời nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất.

Trang Khàn đã nói về bà Phương Hằng như thế nào?

Trang Khàn đã nói về bà Phương Hằng như thế nào?

Những thông tin xoay quanh cuộc nói chuyện mới nhất của bà Phương Hằng đang gây xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   TP.HCM tai nạn giao thông xe ba gác

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 8 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 33 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 38 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 47 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 54 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 1 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1