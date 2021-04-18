Vừa qua, một thanh niên phải nhập viên trong tình trạng đau đớn, máu chảy nhiều, vết thương khiến ai nhìn vào cũng phải rùng mình do 11 thanh sắt đâm xuyên chân trái.

Theo Người Lao Động, ngày 18/4, bệnh viện Xuyên Á TP.HCM đã tiếp nhận và tiến hành phẫu thuật cho một bệnh nhân bị 11 thanh sắt đâm xuyên chân trái. Danh tính người này được xác định là anh V.K. (31 tuổi, ngụ Đức Hòa, Long An).

Cụ thể, ngày 16/4, anh V.K. đang di chuyển trên đường thì xảy ra tai nạn với xe 3 gác chở sắt xây dựng. Vụ việc làm anh bị những thanh sắt trên xe đâm xuyên chân.

Người dân đã kịp thời cưa ngắn những thanh sắt và đưa nạn nhân tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đau đớn, chảy nhiều máu, vết thương nham nhở và 11 thanh sắt dài khoảng 50-60cm dính trên chân trái.

Bệnh nhân bị 11 thanh sắt đâm xuyên chân - Ảnh: BVCC

Rất may, dù vết thương khá nghiêm trọng nhưng không làm đứt các mạch máu quan trọng ở chân. Sau 2 giờ phẫu thuật, bác sĩ đã lấy được 11 thanh sắt ra ngoài. Tuy bị gãy liên lồi cầu xương đùi trái, nhưng vết thương cũng đã được bác sĩ tạm thời xử lý. Tổn thương gãy liên lồi cầu xương đùi trái sẽ mổ khi sức khỏe bệnh nhân phục hồi, dự kiến qua tuần sẽ tiến hành.

Được biết, hiện anh V.K. đã tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt và vẫn được tiếp tục theo dõi, điều trị.

Theo các bác sĩ, đây là tai nạn hy hữu, rất nguy hiểm. May mắn là bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu kịp thời, được sơ cứu tại chỗ hợp lý (cắt và giữ nguyên thanh sắt xuyên chân, cố định tạm).

Khi sơ cứu người bị vật nhọn đâm vào cơ thể, các bác sĩ khuyến cáo không được rút dị vật ra, ngay cả tại phòng cấp cứu, đặc biệt là nghi ngờ có đâm vào mạch máu lớn. Dị vật có tác dụng như một nút cầm máu tạm, khi vội vã rút ra bệnh nhân có thể chết vì chảy máu ồ ạt. Ngoài ra, rút dị vật còn làm cho tổn thương mạch máu, thần kinh thêm trầm trọng, tạo khó khăn cho việc xử trí tổn thương. Rút dị vật chỉ được thực hiện trong phòng mổ bởi phẫu thuật viên. Việc cần làm là sơ cứu đúng cách, cố định dị vật và không nên cố gắng rút các dị vật ra khỏi vết thương. Đồng thời nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất.

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