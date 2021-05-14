Giữa thị phi gay gắt với bà Phương Hằng, con gái nuôi NS Hoài Linh lên tiếng, tiết lộ mình không những 'xấu' mà còn 'ác'

Xã hội 14/05/2021 06:00

Mới đây, nữ ca sĩ Ánh Linh, con gái nuôi nam danh hài Hoài Linh, vừa đăng tải một bài viết đầy ẩn ý lên mạng xã hội. Giữa lúc bão thị phi xung quanh bà Nguyễn Phương Hằng và nghệ sĩ Hoài Linh đang diễn ra, bài đăng đã gián tiếp châm ngòi cho một cuộc tranh cãi ngay bên dưới bài viết.

Giữa lùm xùm trong "vũ trụ drama" của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, ông Võ Hoàng Yên và giới nghệ sĩ Việt, mới đây, nữ ca sĩ Ánh Linh - con gái nuôi nam danh hài Hoài Linh đã bất ngờ đăng tải một dòng trạng thái đầy ẩn ý về "cách trị" những người nói xấu mình.

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Hoài Linh và con gái nuôi - Ành: FBNV

"Nếu một ai nói xấu bạn, bạn hãy tát thẳng vào mặt nó và nói cho nó biết rằng: 'Tao không những xấu mà còn... Cực cực cực cực..... Ác nữa'" - nữ ca sĩ viết trên trang cá nhân.

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Bài đăng của Ánh Linh trên trang cá nhân - Ảnh:  Cắt màn hình

Ngay khi được đăng tải, bài viết đã thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận. Nữ nghệ sĩ Thoại Mỹ và một số cư dân mạng đều tỏ ý  khen ngợi Ánh Linh với bài đăng “xuất sắc”.

Đáng chú ý, nam ca sĩ Trường Tam lại "cà khịa" ngay vào vấn đề "nhạy cảm" khi để lại bình luận: “Chị Hằng chào Linh chưa”

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Bình luận của NS Thoại Mỹ và những người khác - Ảnh:  Cắt màn hình

Dù có vẻ như Ánh Linh đã cố ý nói tránh đi “cái tên nhạy cảm” và hỏi đề cập đến khác nhưng Trường Tam vẫn “chưa hiểu ý đồng đội” mà tiếp tục bình luận thẳng thắn “Thánh chửi kia kìa”. Và kết quả là đã gây ra một trận tranh cãi lớn trên mạng xã hội với một số fan yêu thích bà Hằng.

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Cách đề cập thẳng thắn của nam ca sĩ Trường Tam...
Giữa thị phi gay gắt với bà Phương Hằng, con gái nuôi NS Hoài Linh lên tiếng, tiết lộ mình không những 'xấu' mà còn 'ác' - Ảnh 5
đã làm dấy lên một cuộc tranh cãi trên trang cá nhân của nữ ca sĩ - Ảnh: Cắt màn hình

Được biết, trước đó, con ruột của nam danh hài Hoài Linh tên Võ Lê Thành Vinh cũng đã có bài đăng về người cha nổi tiếng của mình trên Facebook. Theo đó, anh Vinh đã chia sẻ lại một bài đăng cũ của mình từ năm 2016 với tiêu đề: "Để đây và không cần nói nhiều".

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Bài đăng được con trai ruột nghệ sĩ Hoài Linh chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Trong bài viết cũ, Thành Vinh chia sẻ lại bức ảnh cha mình là nghệ sĩ Hoài Linh dắt tay một phụ nữ lớn tuổi khi đi thang cuốn. Anh viết: "Luôn là tấm gương sáng cho con noi theo. Không cần se sua. Việc tay trái làm thì không cần phải nói cho tay phải biết. Thế mới là tấm lòng. Còn làm mà show ra thì người ta không cần. Luôn là niềm tự hào và là người cha mẫu mực của tâm hồn con".

Từ ủng hộ nhiều người bắt đầu tỏ thái độ khó chịu, lắc đầu ngán ngẩm khi nhắc đến tên bà Nguyễn Phương Hằng - vợ Dũng "lò vôi": "Đừng live nữa, dân mạng mệt rồi!"

Từ ủng hộ nhiều người bắt đầu tỏ thái độ khó chịu, lắc đầu ngán ngẩm khi nhắc đến tên bà Nguyễn Phương Hằng - vợ Dũng "lò vôi": "Đừng live nữa, dân mạng mệt rồi!"

Từ một người được công chúng ủng hộ vì đứng lên tố giác hàng loạt lùm xùm của ông Võ Hoàng Yên, bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng "lò vôi") nay lại khiến nhiều người bày tỏ thái độ ngán ngẩm khi nhắc đến tên.

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