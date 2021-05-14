Giữa lùm xùm bà Nguyễn Phương Hằng bị 'làm nhục', vợ Xuân Bắc tiết lộ: 'Cũng từng bị gọi là Chí Phèo nên rất hiểu'

Xã hội 14/05/2021 15:57

Vợ Xuân Bắc đã lên tiếng xoay quay lùm xùm nghệ sĩ Việt bị bà Nguyễn Phường Hằng cấm cửa đến Đại Nam quay phim, chụp ảnh.

Liên quan đến những lùm xùm của vợ chồng đại gia Dũng “lò vôi” và giới nghệ sĩ Việt, trong một buổi livestream gần đây, bà Nguyễn Phương Hằng đã dùng thân phận Tổng giám đốc Khu du lịch Đại Nam cấm tiệt tất cả nghệ sĩ đến đây ghi hình, nếu vi phạm sẽ bị lập biên bản và mời ra khỏi đó.

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Bà Phương Hằng trong livestream ngày 11/5 - Ảnh: Cắt màn hình

Được biết, nguyên nhân của “lệnh cấm” xuất phát từ việc bà Hằng cho rằng mình bị “làm nhục” trong bài đăng của diễn viên Lư Hoàng Gia Bảo (cháu nghệ sĩ Bảo Quốc). Tuy hiện tại nam diễn viên đã gỡ bỏ bài viết, nhưng không thể phủ nhận, chính bài đăng này đã làm “cuộc khẩu chiến” của hai phía được dâng cao.

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Bài đăng của Lư Hoàng Gia Bảo - Ảnh: Cắt màn hình

Mới đây, vợ Xuân Bắc, nữ giảng viên Nguyễn Hồng Nhung cũng đã lên tiếng về trên trang cá nhân về sự việc. Cụ thể, cô chia sẻ lại bài viết liên quan đến vụ việc "cấm cửa" từ một kênh khác với dòng trạng thái “'Trời nói vậy người ta mới cấm chứ…”. Có lẽ, giống như bà Hằng, bà xã Xuân Bắc cho rằng diễn viên Lưu Hoàng Gia Gia Bảo đã có phần quá đáng. Bên dưới bài đăng, Hồng Nhung cũng bày tỏ sự đồng cảm với bà Hằng khi tiết lộ bản thân cũng từng bị “chửi là Chí Phèo nên rất hiểu”.

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Vợ chồng nghệ sĩ Xuân Bắc - Ảnh: FBNV
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Bài đăng trên của cô mới đây - Ảnh: Cắt màn hình

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Nguyễn Hồng Nhung công khai đứng về phe nữ đại gia. Trước đó, cô cũng đã từng cổ vũ bà Phương Hằng 'táng' Trang Trần vì “láo với em hơn 3 năm trước chưa tính”.

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Vợ Xuân Bắc chia sẻ cũng từng bị gọi là 'Chí Phèo' - Ảnh: Cắt màn hình 
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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Cắt màn hình

Hành động của vô ngay sau đó nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Rất nhiều người tỏ ra ủng hộ và thông cảm cho những gì hai người phụ nữ phải trải qua.

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Từ khóa:   Dũng lò vôi bà Phương Hằng vợ Xuân Bắc

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