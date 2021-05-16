Nam ca sĩ Nathan Lee tiếp tục lên tiếng về lùm xùm của giới nghệ sĩ và bà Nguyễn Phương Hằng.

Cuộc “khẩu chiến" giữa bà Phương Hằng - vợ đại gia Dũng “lò vôi” và giới nghệ sĩ đang ngày một dâng cao. Mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng đã "cấm tiệt" các nghệ sĩ đến Đại Nam quay phim, chụp ảnh. Nếu ai vi phạm sẽ bị lập biên bản và mời ra khỏi đó. Bà Nguyễn Phương Hằng trong một buổi livestream đã tuyên bố cấm giới nghệ sĩ đến Đại Nam - Ảnh: Cắt màn hình Một số nghệ sĩ cũng đã lên tiếng đạp trả "cực gắt" về phát ngôn này của bà Hằng. Thậm chí, một nghệ sĩ còn kêu gọi các đồng nghiệp của mình và chính quyền vào cuộc.

“Với tư cách một nghệ sĩ, tôi xin kêu gọi các bạn đồng nghiệp, các hội đoàn nghệ sĩ và chính quyền hãy vào cuộc để lấy lại thanh danh cho nghệ sĩ. Lý do tôi lên tiếng yêu cầu đồng nghiệp, các đoàn hội nghệ sĩ cùng chính quyền vào cuộc là vì bà Hằng chửi dữ quá, bà ấy vơ đũa cả nắm, chửi hết cả giới nghệ sĩ, rồi kêu công an tới hốt... Điều đó khiến tôi phải phản ứng nếu không, tôi sẽ rất có lỗi với Tổ nghiệp của mình". - nghệ sĩ Huỳnh Kiến An chia sẻ trên Facebook cá nhân.

'Trùm giang hồ' Huỳnh Kiến An bức xúc chia sẻ về vụ việc - Ảnh: FBNV Liên quan đến vụ việc, mới đây, nam ca sĩ Nathan Lee đã lên tiếng bày tỏ quan điểm của mình trên trang cá nhân. Cụ thể, theo anh chia sẻ trong bài viết thì "đây là dân sự chứ không phải hình sự". Nam ca sĩ Nathan Lee - Ảnh: FBNV Bài đăng của anh trên trang cá nhân - Ảnh: Cắt màn hình Thậm chí, anh còn nói, cứ kiện đi nếu có nắm chắc phần thắng trong tay chứ "chứ doạ kiện mà thua thì mất mặt lắm!". Cuối bài, anh chốt lại với câu "chơi đi xem ai đúng" như một nhận định chắc chắn phần thắng sẽ nghiêng về phe nào. Cư dân mạng bày tỏ ý kiến của mình trước bài đăng của Nathan Lee - Ảnh: Chụp màn hình Hiện, bài đăng của Nathan Lee đang thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Một phía thì đồng tình với cách nói của Nathan Lee, tuy nhiên một số người vẫn không đồng tình cách dùng từ có phần gay gắt, thậm chí là "văng tục" của bà Hằng cho 1 số nghệ sĩ vì theo cư dân mạng, nghệ sĩ có nhiều người tốt và bà Hằng không nên quơ đũa cả nắm. Được biết, trước đó, Nathan Lee cũng từng công khai ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng vì cho rằng bà “không lợi dụng lòng tốt, sự tin tưởng của người khác để kiếm chác”.

'Vén màn' bí mật chuyện bà Phương Hằng chỉ 'cấm tiệt' nghệ sĩ miền Nam đến Đại Nam nhưng vẫn 'tha bổng' nghệ sĩ phía Bắc Bà Nguyễn Phương Hằng chỉ cắt đứt quan hệ và cấm các nghệ sĩ miền Nam tới khu du lịch Đại Nam quay phim, chụp ảnh nhưng không hề động đến phía Bắc, nguyên nhân là do đâu?

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