“Với tư cách một nghệ sĩ, tôi xin kêu gọi các bạn đồng nghiệp, các hội đoàn nghệ sĩ và chính quyền hãy vào cuộc để lấy lại thanh danh cho nghệ sĩ.

Lý do tôi lên tiếng yêu cầu đồng nghiệp, các đoàn hội nghệ sĩ cùng chính quyền vào cuộc là vì bà Hằng chửi dữ quá, bà ấy vơ đũa cả nắm, chửi hết cả giới nghệ sĩ, rồi kêu công an tới hốt... Điều đó khiến tôi phải phản ứng nếu không, tôi sẽ rất có lỗi với Tổ nghiệp của mình". - nghệ sĩ Huỳnh Kiến An chia sẻ trên Facebook cá nhân.