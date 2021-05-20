Xuất hiện chi tiết bất thường trong lệnh chuyển khoản 1 tỷ đồng từ Nguyễn Phương Hằng đến nam hacker

Sau khi treo thưởng 1 tỷ cho ai tìm ra nick Facebook V.T., vừa qua, một thanh niên đăng lên trang cá nhân tự nhận mình là người đã được nhận số tiền ấy từ bà Nguyễn Phương Hằng. Tuy nhiên, dân mạng ngay lập tức nhận ra điều bất thường trong bài viết.

Bên cạnh những xích mích "đi vào lịch sử" của bà Nguyễn Phương Hằng và giới nghệ sĩ Việt, một cuộc chiến "nóng" không kém cũng đang diễn ra khi bà Hằng treo thưởng 1 tỷ đồng cho ai tìm ra danh tính của antifan V.T. - người mà theo bà là đang "cầm đầu" một băng nhóm bêu xấu, "ăn hiếp" mình trên mạng xã hội. Bài đăng tuyên bố sẽ thưởng 1 tỷ cho ai tìm được V.T. - Ảnh: Chụp màn hình Vừa qua, trong buổi livestream ngày 19/5, bà Hằng nhờ sự giúp đỡ của một số người mà bà đã tìm ra danh tính của antifan. Ngay lập tức, sự việc khiến netizen được dịp "dậy sóng" khi tò mò không biết "anh hùng bí ẩn" này là ai.

Không để cộng đồng chờ lâu, mới đây, một thanh niên tên N.H.K. - lập trình viên - đã đăng lên trang cá nhân bài viết tự nhận mình là người đã truy lùng ra V.T. và được bà Hằng chuyển khoản 1 tỷ đồng như đã hứa. Thậm chí, theo như nam "hacker" tiết lộ, anh chỉ nhận một nửa, số còn lại đã gửi trả lại bà Hằng để làm từ thiện kèm theo đó là ảnh chụp màn hình đã chuyển tiền lại cho bà Hằng. Thanh niên N.H.K. được cho là người nhận 1 tỷ của bà Phương Hằng - Ảnh: FBNV "Chị Hằng chơi rất nét nha, 1 tỷ nhưng e lấy 1/2 còn 1/2 em gửi lại để chị làm từ thiện. Cám ơn chị rất nhiều nha, đừng tin mấy con "sít sung" nói nha mọi người. Mắc cười quá người trong cuộc không ý kiến có mấy con **** ** nó hò dùm" - N.H.K. viết trên trang cá nhân.

Bài đăng của N.H.K. trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, ngay sau đó, cư dân mạng lập tức phát hiện ra điều bất thường. Cụ thể, bài đăng của N.H.K được đăng tải vào nửa đêm ngày 19/5, giờ trong góc trái ảnh chụp màn hình là 23:17, nhưng lịch sử giao dịch chuyển tiền của bà Phương Hằng lại phát sinh vào ngày 20/5. Dân mạng lập tức xôn xao với câu hỏi nếu bà Phương Hằng chuyển khoản vào ngày 20/5 thì làm sao có được lịch sử giao dịch để N.H.K chụp lại vào khuya 19/5?

Điểm 'bí ẩn' mà dân mạng đã tìm ra trong bài đăng của thanh niên - Ảnh: Internet Tuy nhiên, trong bài của tài khoản N.H.K. cũng đăng tải một clip ghi lại cận cảnh tài khoản ngân hàng của anh, chứng tỏ việc tiền trong tài khoản có cả tỷ đồng là điều chắc chắn. Một số người cho hay, có thể là bài viết được anh chia sẻ ngay để bày tỏ niềm vui phấn khích khi "giúp đỡ" bà Hằng vào đêm 19/5. Nhưng sau đó, khi được bà Hằng "chính thức" chuyển khoản, anh cập nhật thêm hình ảnh vào ngày 20/5. Nam thanh niên cũng đăng tải một đoạn clip trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV Hiện tại, chưa biết thực hư câu chuyện ra sao nhưng netizen cũng đang đổ đồn quan tâm đến những công bố của anh N.H.K..

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