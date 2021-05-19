‘Người phụ nữ lạ’ tự nhận là vợ Hoài Linh khẳng định 'chắc nịch': Hoài Linh từng khóc vì cảm thấy có lỗi với bà Nguyễn Phương Hằng

Xã hội 19/05/2021 10:16

Mới đây, nữ ca sĩ Hà My - người tự nhận là vợ nghệ sĩ Hoài Linh - đã lên tiếng chia sẻ về những lùm xùm xoay quanh bà Nguyễn Phường Hằng và nam danh hài.

Những ngày qua, những lùm xùm xoay quanh nghệ sĩ Hoài Linh và bà vợ chồng đại gia Dũng “lò vôi” ngày một căng thẳng. Trong khi bà Nguyễn Phương Hằng luôn lớn tiếng chỉ trích, miệt thị Hoài Linh ở tất cả các buổi livestream thì nam nghệ sĩ lại giữ thái độ im lặng, hoàn toàn không động thái gì.

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Bà Nguyễn Phương Hằng thường lên livestream 'gọi tên' Hoài Linh - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, mới đây, trong một đoạn clip chia sẻ trên Youtube, nữ ca sĩ Hà My bất ngờ khẳng định chắc nịch mình là vợ chưa từng công khai của Hoài Linh và lên tiếng để giúp chồng “giải oan” cũng như “gửi lời đến chị Phương Hằng để làm sáng tỏ vụ việc liên quan đến ông Võ Hoàng Yên”. 

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Ca sĩ Hà My trong video hôm qua - Ảnh: Chụp màn hình 

Cụ thể, mở đầu đoạn clip, Hà My chia sẻ về tình cảm giữa mình và Hoài Linh, tuyên bố mình là vợ nam nghệ sĩ và mình có tư cách để nói chuyện về vấn đề này. Tiếp đó, khi nói về những xích mích giữa giới nghệ sĩ với vợ đại gia Dũng “lò vôi”, Hà My đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình.

“Khi vụ việc xảy ra, nhiều nghệ sĩ khác lên moi móc chị Hằng, nếu bản thân My là chị thì My cũng lên nói lại. Ở đây, rõ ràng, chị Hằng chưa từng lên xúc phạm ai cả.

Nếu có ai hỏi tại sao vợ Hoài Linh mà lên “bênh” chị Phương Hằng? Là bởi vì chồng chị không sai, còn chị Hằng thì làm đúng. Vì vậy, muốn thay mặt chồng chị để gỡ ra các khúc mắc giữa anh Linh và chị Hằng” - Hà My nói trong video.

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Danh hài Hoài Linh - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, Hà My cho biết Hoài Linh đã từng bật khóc vì cảm thấy “có lỗi” với bà Hằng.

“Anh Linh đã từng phải khóc. Không phải vì ảnh sai hay ảnh dính dáng gì tới ông Võ Hoàng Yên hết mà là bởi ảnh cảm thấy có lỗi với chị Hằng vì đã từng đi chung với ông Võ Hoàng Yên. Nhưng mà cái thời điểm đó, anh Linh không hề biết và những việc làm của ông Yên”.

Đồng thời, Hà My cũng nhắn nhủ đến bà Hằng:“Chị ơi hãy bình tĩnh lại, có những chuyện khúc mắc. Em hứa với chị, một ngày không xa, vợ chồng em sẽ gặp chị để giãi bày, nói rõ về việc ông Võ Hoàng Yên trị bệnh có hết hay là không”.

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Bình luận bên dưới video mới đây ghi nhận phát biểu của ca sĩ Hà My -  Ảnh: Chụp màn hình 

Những chia sẻ của nữ ca sĩ đang được nhận rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Một số ý kiến tỏ ra tin tưởng, ủng hộ hai nghệ sĩ. Số khác lại cho rằng Hoài Linh nên gặp bà Phương Hằng để nói rõ vấn đề, tránh mọi chuyện kéo dài thêm.

Tuy nhiên, tất cả mọi chuyện trên chỉ là phát ngôn từ một phía của nữ ca sĩ Hà My, còn thực hư thế nào thì phải đợi những người trong cuộc chính thức lên tiếng.

Sau bao lùm xùm, bà Nguyễn Phương Hằng tiết lộ không hề ghét bỏ giới nghệ sĩ, còn kêu đích danh hàng loạt tên tuổi lớn

Sau bao lùm xùm, bà Nguyễn Phương Hằng tiết lộ không hề ghét bỏ giới nghệ sĩ, còn kêu đích danh hàng loạt tên tuổi lớn

Trong buổi livestream vừa qua, bà Nguyễn Phương Hằng công khai chỉ trích Đàm Vĩnh Hưng và ngược lại cũng tiết lộ nhiều cái tên nghệ sĩ mà mình yêu thích.

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Từ khóa:   Dũng lò vôi vợ Hoài Linh Nguyễn Phương Hằng

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