Vụ nghệ sĩ Hoài Linh 'ngâm' 13 tỷ ủng hộ miền Trung, vệ sĩ 'đẹp trai nhất Việt Nam' nói gì?

Hậu trường 29/05/2021 16:03

Liên quan đến vụ nghệ sĩ Hoài Linh chậm giải ngân 13 tỷ ủng hộ miền Trung mùa lũ, mới đây, diễn viên kiêm vệ sĩ Nguyễn Văn Tùng đã lên tiếng.

Thời gian vừa qua, dư luận không khỏi xôn xao trước việc nam nghệ sĩ Hoài Linh lên tiếng thừa nhận vẫn đang giữ số tiền 13 tỷ ủng hộ miền Trung bão lũ trong suốt 6 tháng qua. 

Sự việc ngay lập tức đã khiến dư luận dậy sóng, rất nhiều người lao vào chỉ trích Hoài Linh gay gắt vì cho rằng anh cố tình làm vậy vì mục đích riêng ví dụ như muốn "lấy lãi ngân hàng".

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Nghệ sĩ Hoài Linh lên tiếng thừa nhận còn giữ 13 tỷ từ thiện - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều nghệ sĩ thân thiết, fan hâm mộ đã lên tiếng bên vực, động viên Hoài Linh cũng như lên tiếng xoa dịu tình hình. Theo đó, mới đây, nữ nghệ sĩ Thanh Thủy đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình bài phỏng vấn mà ca sĩ Quang Thành nói về việc làm của danh hài Hoài Linh.

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Nghệ sĩ Thanh Thủy và ca sĩ Quang Thành - Ảnh: FBNV

Nội dung bài đăng nói về việc Hoài Linh nên xin lỗi, thừa nhận mọi trách nhiệm có liên quan, đồng thời xin công chúng đã từng cho anh vị trí thật cao trong nghệ thuật thì nay cho anh một cơ hội để làm lại từ đầu.

"Anh Linh nên xin lỗi, thừa nhận thiếu trách nhiệm, chậm trễ không làm tròn công việc cứu trợ khi khán giả, thân hữu, những người đã đóng góp đặt niềm tin vào mình.

Đồng thời, anh Hoài Linh xin công chúng đã từng cho anh vị trí thật cao trong nghệ thuật thì nay cho anh một cơ hội để làm lại từ đầu.

Anh Linh cũng nên xin khán giả cảm thông cho mình được tạm ngừng hoạt động nghệ thuật trong một thời gian để tịnh dưỡng tinh thần, sức khỏe.

Thời gian sẽ giúp khán giả bình tâm hơn để đón chào anh trở lại chặng đường mới với những sản phẩm chất lượng, tâm huyết, cống hiến nhiều hơn, lâu dài hơn cho nghệ thuật. Chắc chắn anh Hoài Linh sẽ lấy lại niềm tin và sự yêu thương từ khán giả" - Trích một phần bài đăng trên trang cá nhân của nghệ sĩ Thanh Thủy.

Bên dưới bài viết, rất nhiều ý kiến trái chiều của dân mạng được đưa ra. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất là bình luận của nam vệ sĩ Nguyễn Văn Tùng. Anh chia sẻ ngắn gọn: "Thiện Lương rồi mọi chuyện sẽ qua, bài học kinh nghiệm cho tất cả mọi người".

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Diễn viên, vệ sĩ Nguyễn Văn Tùng - Ảnh: Internet
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Bình luận của anh bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình

Có thể thấy, nam vệ sĩ không hề có ý bên vực hay đã kích ai, anh chỉ mong mọi chuyện mau chóng lắng xuống. Đồng thời hy vọng từ sự việc trên, ai nấy đều có thể tự rút ra bài học kinh nghiệM cho chính mình đặc biệt là trong vấn đề tiền bạc và từ thiện.

Nguyễn Văn Tùng (hay Tùng Yuki) được khán giả biết đến như là diễn viên truyền hình. Nhưng thực tế, ông làm công việc vệ sĩ trước khi đóng phim. Ông đã bảo vệ cho nhiều người nổi tiếng ở trong và ngoài nước mà tiêu biểu nhất phải kể đến Mỹ Tâm. Hiên, ông đã sở hữu công ty vệ sĩ cho riêng mình và vẫn tiếp tục đóng phim.

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Từ khóa:   NS Hoài Linh 13 tỷ sao Việt ủng hộ miền Trung

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