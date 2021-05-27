Ngưng vĩnh viễn 'hoạt động từ thiện', Mr. Đàm thiết tha chỉ ra 7 'từ khóa' về thời gian khiến việc 'cứu trợ' bị chậm trễ

Cũng là người đứng đầu một quỹ từ thiện, mới đây, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải trên trang cá nhân một "tâm thư" khá dài kèm thêm video thông tin về những hoạt động của mình.

Sau sự kiện danh hài Hoài Linh giữ tiền từ thiện của Miền Trung suốt 6 tháng mà vẫn im hơi lặng tiếng, hiện, dư luận đang trở nên rất nhạy cảm trước vấn đề "nghệ sĩ làm từ thiện". Hầu như chỉ một diễn biến nhỏ nào liên quan đến chủ đề này đều rất được mọi người quan tâm, mổ xẻ.

Đáng chú ý, trong bài viết của mình, nam ca sĩ đã thông báo cụ thể về các hoạt động của mình sẽ làm sắp tới và nhân đây, anh cũng nhờ dân mạng "tính dùm" thời gian thực hiện chương trình từ thiện để mọi người có cái nhìn rộng hơn và thiện cảm hơn với các hoạt động của quỹ từ thiện.

Theo đó, nam ca sĩ xác định "sẽ làm nhà lại cho bà con theo kinh phí mình có được!" và bởi vì "có rất nhiều hội đoàn và cá nhân đã ồ ạt trao tiền, mì gói... nên Hưng chọn phương án sửa hoặc xây lại nhà cho bà con!"

"Mọi người có thể tự tính dùm Hưng nhé :

1/ Cần thời gian đợi chính quyền xác minh hộ nào nghèo nhất, bị nặng nhất, xin giấy phép, thủ tục xây dựng nhà…

2/ Xây 1 căn nhà mất bao lâu? Mà 15 căn rải đều 3 vùng: Huế, Quảng Trị, Quảng Bình

3/ Phải xây trong bối cảnh dịch bệnh tràn lan và lệnh cấm tụ tập liên tục được ban ra (mỗi lần như vậy có lần là thời gian ít nhất từ 15 ngày, nhiều là 1 tháng?) thì việc gián đoạn là không thể tránh khỏi?

4/ Chưa kể công nhân nơm nớp lo sợ và huỷ, không nhận tiếp tục công việc nữa!

5/ Hưng không muốn chống lệnh nhà nước để ngoan cố tụ tập người để xây cho bằng được... Hơn nữa ai cũng muốn giữ mạng sống cho mình và cho gia đình mình! Hưng cũng vậy thôi!

6/ Nếu muốn rũ bỏ trách nhiệm mà chuyển khoản đại cho các hội đoàn để phát đều cho bà con thì lại không đúng mong muốn ngay từ đầu của mình là sửa nhà, xây nhà, và lại làm sai lời nói với mọi người.

Ai cũng muốn trao trực tiếp cho dân, Hưng nói không sai điều này đúng không? Nên các chương trình từ thiện trước đây Hưng đều luôn có mặt tại hiện trường! Nhưng dịch kéo dài, lúc hết lúc tái diễn khiến cho bao nhiêu thứ phải đình trệ!

7/ Thêm 1 ngôi chùa bị sụp tại Nghệ An phải xây sửa, tiền xây sửa chùa bao nhiêu mọi người có thể tính ra không? Mình chỉ góp một phần nhỏ, nhà Chùa phải đợi các Phật tử đóng góp thêm mới đủ. Khi nào Chùa xong thì các Thầy mới chụp hình báo cáo lại!" - trích từ bài đăng của nam ca sĩ.

Đồng thời. Mr. Đàm cũng kê khai minh bạch số tiền đã, đang và sẽ sử dụng trong thời gian tới. Tuy nhiên, đáng chú ý hơn cả chắc có lẽ là thông tin ông hoàng nhạc Việt sẽ ngừng "KÊU GỌI ĐÓNG GÓP như 20 năm qua đã từng làm". Anh thông báo, sau này nếu muốn từ thiện sẽ anh tự làm với tư cách cá nhân và bạn bè thân thiết.

Bài viết ngay lập tức nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối với những gì nghệ sĩ đã mang lại cho đời. Tuy nhiên, số khác lại cho rằng anh là vậy là đúng trước tình cảnh như hiện tại.