Ngưng vĩnh viễn 'hoạt động từ thiện', Mr. Đàm thiết tha chỉ ra 7 'từ khóa' về thời gian khiến việc 'cứu trợ' bị chậm trễ

Hậu trường 27/05/2021 08:35

Mới đây, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã viết một bức thư khá dài trên mạng xã hội thông báo về những dự định sắp tới của mình về việc từ thiện.

Sau sự kiện danh hài Hoài Linh giữ tiền từ thiện của Miền Trung suốt 6 tháng mà vẫn im hơi lặng tiếng, hiện, dư luận đang trở nên rất nhạy cảm trước vấn đề "nghệ sĩ làm từ thiện". Hầu như chỉ một diễn biến nhỏ nào liên quan đến chủ đề này đều rất được mọi người quan tâm, mổ xẻ.

Cũng là người đứng đầu một quỹ từ thiện, mới đây, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải trên trang cá nhân một "tâm thư" khá dài kèm thêm video thông tin về những hoạt động của mình.

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Ông hoàng nhạc Việt 'trăn trở' về hoạt động từ thiện, từng thông báo sẽ dừng hoạt động thiện nguyện vì 'làm ơn mắc oán'

Theo đó, nam ca sĩ xác định "sẽ làm nhà lại cho bà con theo kinh phí mình có được!" và bởi vì "có rất nhiều hội đoàn và cá nhân đã ồ ạt trao tiền, mì gói... nên Hưng chọn phương án sửa hoặc xây lại nhà cho bà con!"

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Bài viết mới nhất của Mr. Đàm về công tác từ thiện

Đáng chú ý, trong bài viết của mình, nam ca sĩ đã thông báo cụ thể về các hoạt động của mình sẽ làm sắp tới và nhân đây, anh cũng nhờ dân mạng "tính dùm" thời gian thực hiện chương trình từ thiện để mọi người có cái nhìn rộng hơn và thiện cảm hơn với các hoạt động của quỹ từ thiện.

"Mọi người có thể tự tính dùm Hưng nhé :

1/ Cần thời gian đợi chính quyền xác minh hộ nào nghèo nhất, bị nặng nhất, xin giấy phép, thủ tục xây dựng nhà…

2/ Xây 1 căn nhà mất bao lâu? Mà 15 căn rải đều 3 vùng: Huế, Quảng Trị, Quảng Bình

3/ Phải xây trong bối cảnh dịch bệnh tràn lan và lệnh cấm tụ tập liên tục được ban ra (mỗi lần như vậy có lần là thời gian ít nhất từ 15 ngày, nhiều là 1 tháng?) thì việc gián đoạn là không thể tránh khỏi?

4/ Chưa kể công nhân nơm nớp lo sợ và huỷ, không nhận tiếp tục công việc nữa!

5/ Hưng không muốn chống lệnh nhà nước để ngoan cố tụ tập người để xây cho bằng được... Hơn nữa ai cũng muốn giữ mạng sống cho mình và cho gia đình mình! Hưng cũng vậy thôi!

6/ Nếu muốn rũ bỏ trách nhiệm mà chuyển khoản đại cho các hội đoàn để phát đều cho bà con thì lại không đúng mong muốn ngay từ đầu của mình là sửa nhà, xây nhà, và lại làm sai lời nói với mọi người.

Ai cũng muốn trao trực tiếp cho dân, Hưng nói không sai điều này đúng không? Nên các chương trình từ thiện trước đây Hưng đều luôn có mặt tại hiện trường! Nhưng dịch kéo dài, lúc hết lúc tái diễn khiến cho bao nhiêu thứ phải đình trệ!

7/ Thêm 1 ngôi chùa bị sụp tại Nghệ An phải xây sửa, tiền xây sửa chùa bao nhiêu mọi người có thể tính ra không? Mình chỉ góp một phần nhỏ, nhà Chùa phải đợi các Phật tử đóng góp thêm mới đủ. Khi nào Chùa xong thì các Thầy mới chụp hình báo cáo lại!" - trích từ bài đăng của nam ca sĩ.

Đồng thời. Mr. Đàm cũng kê khai minh bạch số tiền đã, đang và sẽ sử dụng trong thời gian tới. Tuy nhiên, đáng chú ý hơn cả chắc có lẽ là thông tin ông hoàng nhạc Việt sẽ ngừng "KÊU GỌI ĐÓNG GÓP như 20 năm qua đã từng làm". Anh thông báo, sau này nếu muốn từ thiện sẽ anh tự làm với tư cách cá nhân và bạn bè thân thiết. 

Bài viết ngay lập tức nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối với những gì nghệ sĩ đã mang lại cho đời. Tuy nhiên, số khác lại cho rằng anh là vậy là đúng trước tình cảnh như hiện tại.

Nguyên văn bài viết của Đàm Vĩnh Hưng

Thư hơi dài gửi cả nhà!

Đặc biệt là gửi đến những ai thật sự tin tưởng vào quỹ của Hưng và có đóng góp vào lần kêu gọi giúp đỡ các vùng lũ lụt đợt đó, dù chỉ là 50 ngàn, 100 ngàn hay nhìu hơn...

Ngay thời điểm thiên tai diễn ra, Hưng đã tham gia hát rất nhìu các chương trình từ Nam ra Bắc hô hào ủng hộ bà con, từ sân khấu lớn cho đến phòng trà và có cả những đêm riêng dành cho vài chục người doanh nhân cùng các mạnh thường quân.

Những quỹ đó họ đều chọn khu vực để ủng hộ theo mong muốn của họ!

Riêng quỹ của Hưng thì xác định sẽ làm nhà lại cho bà con theo kinh phí mình có được! Hưng cũng đã khẳng định điều đó trên fanpage này! Vì có rất nhiều hội đoàn và cá nhân đã ồ ạt trao tiền, mì gói... nên Hưng chọn phương án sửa hoặc xây lại nhà cho bà con!

Mọi người có thể tự tính dùm Hưng nhé :

1/ Cần thời gian đợi chính quyền xác minh hộ nào nghèo nhất, bị nặng nhất, xin giấy phép, thủ tục xây dựng nhà…

2/ Xây 1 căn nhà mất bao lâu? Mà 15 căn rải đều 3 vùng: Huế, Quảng Trị, Quảng Bình

3/ Phải xây trong bối cảnh dịch bệnh tràn lan và lệnh cấm tụ tập liên tục được ban ra (mỗi lần như vậy có lần là thời gian ít nhất từ 15 ngày, nhiều là 1 tháng?) thì việc gián đoạn là không thể tránh khỏi?

4/ Chưa kể công nhân nơm nớp lo sợ và huỷ, không nhận tiếp tục công việc nữa!

5/ Hưng không muốn chống lệnh nhà nước để ngoan cố tụ tập người để xây cho bằng được... Hơn nữa ai cũng muốn giữ mạng sống cho mình và cho gia đình mình! Hưng cũng vậy thôi!

6/ Nếu muốn rũ bỏ trách nhiệm mà chuyển khoản đại cho các hội đoàn để phát đều cho bà con thì lại không đúng mong muốn ngay từ đầu của mình là sửa nhà, xây nhà, và lại làm sai lời nói với mọi người.

Ai cũng muốn trao trực tiếp cho dân, Hưng nói không sai điều này đúng không? Nên các chương trình từ thiện trước đây Hưng đều luôn có mặt tại hiện trường! Nhưng dịch kéo dài, lúc hết lúc tái diễn khiến cho bao nhiêu thứ phải đình trệ!

7/ Thêm 1 ngôi chùa bị sụp tại Nghệ An phải xây sửa, tiền xây sửa chùa bao nhiêu mọi người có thể tính ra không? Mình chỉ góp một phần nhỏ, nhà Chùa phải đợi các Phật tử đóng góp thêm mới đủ. Khi nào Chùa xong thì các Thầy mới chụp hình báo cáo lại!"

Vài điều đưa ra để mọi người có cái nhìn rộng hơn, để hiểu và cảm thông hơn!

Nhân đây Hưng cũng muốn công bố rằng mình đã triển khai và đang thi công làm 15 căn nhà cho bà con nghèo miền Trung (Huế, Quảng Bình, Quảng Trị). Và tính tới thời điểm hiện tại bên Hưng đã hoàn thành được 3 căn nhà, mỗi căn trị giá hơn 62.010.000 đồng. Hưng và Ekip sẽ cố gắng hoàn thành số căn nhà còn lại trong thời gian tới sớm nhất có thể. Hưng cũng rất tiếc vì dịch bệnh diễn ra phức tạp, khiến việc thi công bị gián đoạn.

Đây đều là những hoàn cảnh khó khăn mà bên Hưng phối hợp với chính quyền tìm hiểu để đảm bảo số tiền của các bạn ủng hộ đến đúng người, đúng việc. Sau trận lụt lịch sử vừa qua, điều bà con cần nhất là một mái nhà ấm áp, che mưa che nắng. Toàn bộ số tiền cho dự án này đều được Hưng dùng từ số tiền 1,431,768,000 đồng do khán giả đã quyên góp ủng hộ.

Trong đó, số tiền để xây 15 căn nhà: 62,010,000 đồng x 15 căn nhà = 930,150,000 đồng.

Số tiền còn lại là: 1,431,768,000 đồng – 930,150,000 đồng = 501,618,000 đồng. Số tiền này, Hưng dự định thời gian tới khi những căn nhà này được hoàn thiện, Hưng sẽ bỏ thêm tiền túi vào mua một ít vật dụng, bàn ghế, giường tủ cơ bản để gia đình sinh hoạt thuận tiện hơn.

Hưng cảm ơn tình cảm của các fan yêu dấu của Hưng, của bạn bè và những người thân yêu đã chung tay góp sức, ủng hộ cho miền Trung và luôn bên cạnh Hưng. Đợi khi dịch bệnh lắng xuống, Hưng và Ekip sẽ ra các tỉnh miền Trung và sẽ có thêm nhiều điều chia sẻ với cả nhà.

Sẵn đây Hưng cũng xin khẳng định chắc chắn lại một lần nữa là:

Hưng sẽ chính thức ngưng vĩnh viễn việc KÊU GỌI ĐÓNG GÓP như 20 năm qua đã từng làm

Sẽ không chuyển dùm ai, không đại diện ai

Quý vị có thể tìm các hội đoàn hay cá nhân khác để đóng góp thiện ý của mình dùm Hưng

Còn Hưng nếu có làm thì sẽ tự làm theo tiền cá nhân mình và bạn bè thân thiết gom lại với nhau có bao nhiêu thì làm bấy nhiêu!

Có duyên gặp được hoàn cảnh nào thương tâm thì giúp trực tiếp và cũng không cần ai biết hay nêu tên!

Nên số tài khoản từ thiện của Hưng sẽ được thu hồi lại!

Mong mọi người không gửi, không đóng góp gì vào nữa nhé!

Hưng cám ơn mọi người đã bỏ thời gian đọc hết lá thư này!

Từ khóa:   ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng NS Hoài Linh từ thiện

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