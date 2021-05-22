Hà Anh Tuấn khiến bà Phương Hằng 'gật gù': 'Khoe nhau giàu hơn để làm gì? Bây giờ là phải khoe tôi cứu được bao nhiêu người?'

Mới đây, trên trang Facebook của bà Nguyễn Phương Hằng - vợ đại gia Dũng "lò vôi" - đã chia sẻ bài phỏng vấn của nam ca sĩ Hà Anh Tuấn nói về mối quan hệ giữa khán giả và nghệ sĩ.
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Từ vụ lùm xùm của vợ chồng đại gia "Dũng lò vôi" với giới nghệ sĩ, cộng đồng mạng được dịp xôn xao về một mối quan hệ giữa khán giả và nghệ sĩ rằng "khán giả có đang nuôi nghệ sĩ không?". Rất nhiều người nổi tiếng trong giới showbiz Việt đã lên tiếng phản hồi về vấn đề này. Có vẻ như, "cuộc khẩu chiến" vẫn chưa đi đến hồi kết.
Mới đây, trên trang Facebook của bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ chia sẻ một đoạn phỏng vấn cũ của nam ca sĩ Hà Anh Tuấn với dòng trạng thái: "Đúng là một nghệ sĩ có tâm nhất chị từng biết" như một cách bày tỏ sự đồng tình với những quan điểm của anh.
Được biết, bài phỏng vấn này có từ tháng 3/2020 (trước khi lùm xùm nổ ra). Theo đó, ca sĩ Hà Anh Tuấn sau khi được hỏi về việc kiếm tiền, làm giàu bằng tài năng của bản thân, anh đã thẳng thắn chia sẻ: "Đừng bao giờ nghĩ những thứ mình kiếm được là do tài năng của mình. Quên đi. Không có người mua thì bán cho ai. Không có người mua thì anh kiếm tiền kiểu gì? Bạn hưởng từ xã hội, bạn phải trả lại".
Đặc biệt, nam ca sĩ còn cho biết: "Khoe nhau giàu hơn để làm gì. Bây giờ là phải khoe tôi cứu được bao nhiêu người, tôi cứu lũ trẻ cứu bệnh được bao nhiêu đứa, hoặc ít nhất tôi cho chúng sống những ngày tháng còn lại vui vẻ được bao nhiêu. DÂN CHƠI LÀ PHẢI CHƠI KIỂU ĐÓ. Chứ bây giờ dân chơi mà vẫn khoe cái túi, cái xe, đồ đạc thế này thế kia. Lỗi thời rồi!".
Bài phỏng vấn trước đó đã nhận được rất nhiều sự yêu mến của khán giả, nay lại được chính đại gia khu du lịch Đại Nam đăng tải lại còn nhận được nhiều sự chú ý hơn. Bên dưới bài viết, người hâm mộ đã để lại bình luận khen ngợi và ủng hộ nam ca sĩ cũng như vợ chồng ông Dũng "lò vôi".
Được biết, trước đó, nghệ sĩ Hoài Linh - người được bà Nguyễn Phương Hằng réo gọi suốt thời gian gần đây - cũng đã từng chia sẻ với báo chí: “Phải xem khán giả là ân nhân của mình. Họ là người nuôi mình, mình đối xử không tốt thì sau này còn ai nuôi mình nữa".