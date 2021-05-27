Phi Nhung tiết lộ từng chịu oan ức khi làm từ thiện đến mức không sống nổi với lời ra tiếng vào?

Mới đây, nhân ngày Phật Đản, nữ ca sĩ Phi Nhung đã lên tiếng chia sẻ một vài điều về việc làm từ thiện từ trước đến nay của mình.

Những ngày vừa qua, dư luận được dịp "dậy sóng" khi hay tin nghệ sĩ Hoài Linh chính miệng thừa nhận còn giữ số tiền 13 tỷ ủng hộ Miền Trung dù đã qua 6 tháng, kéo theo đó là hàng loạt "bằng chứng", "điểm bất thường" được dân mạng mang ra phân tích nhiệt tình. Giờ đây, có thể nói, chủ đề "người nổi tiếng làm từ thiện" đang trở nên vô cùng nhạy cảm khi bất kỳ ai dù để lộ một động thái nhỏ nhất cũng đều bị chú ý. Nghệ sĩ Hoài Linh chính miệng thừa nhận còn giữ số tiền 13 tỷ ủng hộ miền Trung - Ảnh: Chụp màn hình Cũng liên quan đến vấn đề trên, mới đây, trong ngày Phật Đản, nữ ca sĩ Phi Nhung đã đăng tải trên trang cá nhân những chia sẻ về con đường làm từ thiện suốt những năm tháng qua của cô.

Nữ ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: FBNV Mở đầu bài viết, giọng ca "Chiều lên Bản Thượng" trong vai một người mẹ mong "các con khôn lớn trưởng thành, trở thành những vị Thầy giỏi giúp ích cho xã hội". Đồng thời cũng sẽ cố gắng trở thành một "người mẹ đẹp nhất trong lòng của các con". Bài viết của Phi Nhung - Ảnh: Chụp màn hình Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng khẳng định mình đã chịu nhiều điều tiếng khi làm từ thiện. Nhưng nhờ có "tâm" vững mà giờ đây cô đã có được "những đứa con ngoan".

Đáng chú ý, Phi Nhung cho biết cảm thấy may mắn khi trong suốt thời gian làm từ thiện đã không nhận tiền của mạnh thường quân nào nếu không "chắc không sống nổi với những lời ra tiếng vào". Đồng thời cũng tỏ lòng cảm ơn Trời Phật và khán giả đã yêu thương để cô có được hạnh phúc như hôm nay. 'Bà mẹ nuôi quốc dân' và những đứa con của mình - Ảnh: FBNV "May mắn nhất của tôi trong thời gian đó và cho đến hiện tại cũng không nhận tiền của MTQ để nuôi các con. Nếu không thì chắc không sống nổi với những lời ra tiếng vào. Đến bây giờ, cũng nhờ Trời Phật đã thương tôi, thử thách tôi rất nhiều và cũng đã trải qua cái thời hỉ nộ ái ố, áp lực đến với tôi. Bây giờ sóng gió đã qua rồi, tôi tập trung cho sức khỏe và ca hát, thêm quán chay để có kinh phí tập trung chăm sóc các con học nên người là hạnh phúc nhất đời tôi. Cảm ơn Trời Phật đã cho con làm 1 người mẹ của các con tôi, và cũng cảm ơn khán giả đã ủng hộ tinh thần cho tôi. Hạnh phúc lắm ạ!" - trích bài đăng của Phi Nhung. Phi Nhung vốn là một ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam và cả hải ngoại. Hiện, dù đã qua thời vàng son nhưng cô vẫn rất có tầm ảnh hưởng với khán giả. Bên cạnh công việc đi hát, cô còn tích cực làm từ thiện, nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi cả trong và ngoài nước.

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