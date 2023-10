Trang Khàn bất ngờ 'bênh' bà Phương Hằng: 'Vợ chồng bà ban đầu tâm thiện làm việc tốt cho đời, bị lừa là người ta ức thôi'

Vừa qua, dân mạng được dịp xôn xao trước thông tin giữa cựu người mẫu Trang Khàn và nam IT nhận được 1 tỷ của bà Nguyễn Phương Hằng sẽ có cuộc hẹn để "nói chuyện" cho rõ ràng. Dù đã đến quán bún đậu ngồi chờ từ sớm và mở livestream kể về sự việc nhưng cuối cùng, thứ mà mọi người mong chờ lại không xảy ra. Nam IT không thấy đến còn Trang Khàn lại lên xe cùng công an phường về đồn làm việc.

Cựu người mẫu Trang Khàn bị mời lên phường - Ảnh: Internet

Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc nhưng khi về nhà, cựu người mẫu lại tiếp tục livestream và có chia sẻ một số vấn đề liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng với một thái độ hoàn toàn khác. Cô cho biết: "Dạo này cô livestream đẹp, đánh ánh sáng xinh, cái nào đẹp cái nào đúng thì mình phải khen". Phát ngôn trên khiến dân mạng vô cùng sốc khi trước đó cựu người mẫu từng là ngừng "đứng tuyến đầu" trong việc công khai chỉ trích bà Hằng.