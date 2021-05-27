Trang Khàn bất ngờ 'bênh' bà Phương Hằng: 'Vợ chồng bà ban đầu tâm thiện làm việc tốt cho đời, bị lừa là người ta ức thôi'

Hậu trường 27/05/2021 16:27

Trong một video phát lại được Trang Khàn đăng trên mạng xã hội sáng nay, cựu người mẫu có động thái bệnh vực bà Nguyễn Phương Hằng - người trước đây từng khẩu chiến với cô gay gắt - khiến dân mạng ngỡ ngàng.

Vừa qua, dân mạng được dịp xôn xao trước thông tin giữa cựu người mẫu Trang Khàn và nam IT nhận được 1 tỷ của bà Nguyễn Phương Hằng sẽ có cuộc hẹn để "nói chuyện" cho rõ ràng. Dù đã đến quán bún đậu ngồi chờ từ sớm và mở livestream kể về sự việc nhưng cuối cùng, thứ mà mọi người mong chờ lại không xảy ra. Nam IT không thấy đến còn Trang Khàn lại lên xe cùng công an phường về đồn làm việc.

Trang Khàn bất ngờ 'bênh' bà Phương Hằng: 'Vợ chồng bà ban đầu tâm thiện làm việc tốt cho đời, bị lừa là người ta ức thôi' - Ảnh 1
Cựu người mẫu Trang Khàn bị mời lên phường - Ảnh: Internet

Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc nhưng khi về nhà, cựu người mẫu lại tiếp tục livestream và có chia sẻ một số vấn đề liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng với một thái độ hoàn toàn khác. Cô cho biết: "Dạo này cô livestream đẹp, đánh ánh sáng xinh, cái nào đẹp cái nào đúng thì mình phải khen". Phát ngôn trên khiến dân mạng vô cùng sốc khi trước đó cựu người mẫu từng là ngừng "đứng tuyến đầu" trong việc công khai chỉ trích bà Hằng.

Mới đây, vào sáng sớm hôm nay, Trang Khàn cũng bất ngờ phát lại một đoạn video đã từng chiếu trực tiếp trước đó có nội dung khá nhẹ nhàng. Cựu người mẫu cho rằng, bà Hằng mới là người khổ trong thời điểm này còn cô thì lại rất sướng. 

Trang Khàn bất ngờ 'bênh' bà Phương Hằng: 'Vợ chồng bà ban đầu tâm thiện làm việc tốt cho đời, bị lừa là người ta ức thôi' - Ảnh 2
Trang Khàn chia sẻ trong video - Ảnh: Chụp màn hình

"Những đứa tầm này đi vào kích bác, chửi nọ chửi kia, em khóa mồm luôn, cãi nhau làm gì. Có những đứa vào bảo bà Hằng chửi mày, mày sợ chưa? Sợ cái gì mà sợ. Ở đời có cái chết còn không sợ thì sợ gì chửi. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì bà đấy cũng khổ mà thôi, không sung sướng gì đâu. Người sướng chính là chúng ta.

Người giàu thời điểm này rất khổ. Họ càng giàu, doanh nghiệp họ càng lớn. Nếu mình là con nhà Phật, mình hiểu kỹ vào, ai cũng hỷ nộ ái ố, mình có chửi người ta mình cũng không giàu lên. Em ở tuổi này rồi, em cũng không phải loại ngọng ngô đâu, để ai muốn đánh là đánh nhưng nghĩ cho cùng, vợ chồng bà đấy ban đầu tâm thiện làm việc tốt cho đời, bị lừa là người ta ức thôi" - Trang Khàn nói trong video.

Trang Khàn bất ngờ 'bênh' bà Phương Hằng: 'Vợ chồng bà ban đầu tâm thiện làm việc tốt cho đời, bị lừa là người ta ức thôi' - Ảnh 3
Bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nữ người mẫu cũng tự nhủ rằng: "Mình hãy mang trái tim mình đồng cảm và thương cho người ta. Ít nhất khu vui chơi của bà ấy bây giờ là bị đóng cửa, như thế là khổ chưa, khổ mấy nghìn nhân viên của họ đầu tiên". Đồng thời, cô khẳng định  không hề thích tranh đấu, "việc ai người ấy làm, lộc ai người ấy hưởng, phước ai người ấy chịu, không nên đi đâm bị thóc chọc bị gạo để cuộc đời mình không vui vẻ gì". 

Qua những hành động trên, có thể thấy Trang Khàn đã không còn muốn "khẩu chiến" qua lại với bà Hằng nữa mà trở nên đồng cảm với bà hơn.

Tuy chưa biết tại sao Trang Khàn lại đột nhiên "quay xe" như vậy nhưng mọi chuyện vẫn khiến dân mạng ngỡ ngàng và "hóng" chờ những diễn biến tiếp theo.                  

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