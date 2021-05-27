Hoài Linh 'lừa đảo' trên tiểu phẩm bị 'đào' lại, netizen phì cười thản thốt: 'Sao ứng với hiện thực quá!'

"Tiền vào túi tôi thì đời nào trả lại" - câu nói của Hoài Linh trong một tiểu phẩm xưa bị "đào" lại. Dân tình "gật gù" công nhận sao mà tiểu phẩm ứng với thực tại cuộc đời nam danh hài quá!

Vừa qua, trên mạng xã hội, Hoài Linh làm khán giả xôn xao khi đăng tải đoạn clip giải trình về số tiền quyên góp từ thiện 14 tỷ đồng. Với lý do dịch bệnh kéo dài, nam danh hài vẫn chưa chuyển được số tiền đến tay bà con miền Trung lũ lụt. Sau đoạn clip, danh hài lại kéo thêm nhiều dư luận, cư dân mạng tỏ ra bất bình vì lý do không thoả đáng. Hoài Linh lần đầu đăng clip giải trình về số tiền từ thiện 13 tỷ đồng cho bà con miền Trung lũ lụt - Ảnh: Internet Trước nghi vấn nam nghệ sĩ đã "biển thủ" số tiền từ thiện này, thì bất ngờ một tiểu phẩm của Hoài Linh biểu diễn trước đây được chia sẻ trở lại. Trong tiểu phẩm này, Hoài Linh nhập vai một ông thầy chuyên trị bùa ngải, hay đi lừa đảo những "tấm chiếu mới trải", chưa tường tận sự đời. Bất ngờ ở phút chót kết thúc thầy bùa "dỏm" tự lột mặt nạ và tuyên bố: "Tiền vào túi tôi thì đời nào tôi trả lại.... Không hoàn tiền, không đổi chác."

Hoài Linh trong vai ông thầy bùa 'dỏm' lừa đảo tiền trong tiểu phẩm - Ảnh: Cắt từ clip Càng bất ngờ hơn khi nhân vật này chỉ vào miệng mình và nói: "Cần gì phải dùng bùa, bùa là tôi đây này, uốn 3 tấc lưỡi thôi đã dụ được 1.100 USD. Thế là trong vòng 1 tháng nay, mình vẫn không sợ nhà băng đến kéo nhà. Đấy là cái bùa hay nhất của tôi đây, bùa đây này!" Danh hài Hoài Linh nhận tiền người đến trị bùa ngải trong tiểu phẩm 'Thế giới huyền bí' - Ảnh: Cắt từ clip Đoạn clip này sau khi được chia sẻ lại đã gây chú ý, từng câu nói trong vai diễn của Hoài Linh, nhiều người "mỉa" rằng nó quá ứng với thực tại. Bên cạnh đó, một số ít khán giả lại cho rằng, việc đào lại các vai diễn trong quá khứ của Hoài Linh rồi phán xét đó là con người ngoài đời là không có căn cứ, quá ác ý.

Hiện, mọi người vẫn đang trông chờ nhiều hơn những tiếng nói từ phía Hoài Linh, phải rõ ràng, lý do chính đáng hơn vậy. Trong đoạn clip trần tình về vụ ồn ào trong mấy ngày qua, NSƯT Hoài Linh khẳng định rằng: " "Nếu quý vị là Hoài Linh, quý vị thấy có nên đánh đổi 30 năm sự nghiệp, được khán giả yêu thương với số tiền mười mấy tỷ này không? Các cụ có câu "Mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng", hay tôi thấy câu “Muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm” cũng rất hay. Tôi làm gì sai, quý vị chắc chắn sẽ biết, không hôm nay thì ngày mai, ngày kia hoặc năm sau. Lời cuối tôi chỉ muốn nhắn gửi rằng sẽ không làm quý khán giả đã tin tưởng phải thất vọng."

Hoài Linh lộ vẻ mệt mỏi, gương mặt phờ phạc, 'xuống sắc' sau chuỗi 'scandal' kéo dài Trong video lên tiếng giải trình nghi vấn "ăn chặn" số tiền quyên góp hơn 13 tỷ đồng cho bà con miền Trung, NSƯT Hoài Linh xuất hiện với gương mặt hốc hác và đôi mắt sưng phù gây chú ý cho CĐM.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoai-linh-lua-dao-tren-tieu-pham-bi-dao-lai-netizen-phi-cuoi-than-thot-sao-ung-voi-hien-thuc-qua-406499.html