Ngân hàng vào cuộc điều tra vụ rò rỉ thông tin 'giao dịch lạ' của nghệ sĩ Hoài Linh

Sau khi một hình ảnh sao kê giao dịch tiền đến và đi được cho là của nghệ sĩ Hoài Linh được tung lên mạng xã hội, phía ngân hàng cho biết, đang vào cuộc làm rõ sự việc.

Khi cộng đồng mạng đang xôn xao về vụ việc nghệ sĩ Hoài Linh "trì hoãn" tiền từ thiện bão lụt ở miền Trung, vào tối ngày 24/5, trên một diễn đàn về công nghệ, một tài khoản đã đăng tải hình ảnh sao kê giao dịch tiền đến và đi của một tài khoản ngân hàng, được cho là của nghệ sĩ Hoài Linh. Hình ảnh này ngay sau đó đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Trên hình ảnh được đăng tải, các khoản tiền gửi vào, rút ra và nội dung chuyển khoản được sao kê chi tiết. Theo hình ảnh được đăng tải, tài khoản nói trên nhận được nhiều khoản ủng hộ, như: "300.000 đồng - Con gửi chú quỹ từ thiện Chí Tài"; "1 triệu đồng - Hlx 151 Lào Cai ủng hộ bà con"; "17,95 triệu đồng - Cty Suheu hỗ trợ đồng bào miền Trung".

Thông tin được tung lên mạng tối qua khiến dân tình bán tín bán nghi - Ảnh: Internet Bên cạnh tiền vào tài khoản, có 4 nội dung chuyển khoản khiến cộng đồng mạng chú ý: "200 triệu đồng - a4 chuyển tiền làm từ thiện"; "5 triệu đồng - chuyển khoản"; "700 triệu đồng - cậu Linh chuyển tiền"; "26,68 triệu đồng - chuyển khoản tiền a Tài". Đặc biệt, nội dung "700 triệu đồng - cậu Linh chuyển tiền" khiến cư dân mạng xôn xao, bán tín bán nghi về tính minh bạch trong việc sử dụng 14 tỷ tiền kêu gọi ủng hộ của Hoài Linh. Danh hài Hoài Linh trong 1 clip chia sẻ về lùm xùm những ngày qua Hình ảnh này được nghi ngờ là của một nhân viên ngân hàng nào đó thực hiện, hoặc do hacker ra tay, chứ không phải từ "chính chủ" phía nghệ sĩ Hoài Linh. Liên quan tới vụ việc, trưa ngày 25/5, đại diện truyền thông Ngân hàng TMCP Quân Đội cho biết với Pháp luật và Bạn đọc, đã ghi nhận sự việc từ tối qua (24/5) và đang tiến hành điều tra. Tuy nhiên, vụ việc này có tính chất phức tạp, liên quan tới nhiều bộ phận nên hiện phía ngân hàng vẫn đang xác minh làm rõ.

Ngoài ra, bức ảnh "sao kê" đầy thị phi cũng đã được xóa bỏ trên diễn đàn. Về phía Hoài Linh,hôm qua, anh đã có phát ngôn chính thức về vụ việc này. Theo báo Người Lao Động, nam danh hài cho biết, vốn đã muốn gửi tận tay đồng bào miền Trung số tiền này từ lâu nhưng do tình hình dịch bệnh căng thẳng liên tiếp diễn ra, các kế hoạch từ thiện đều phải trì hoãn. Anh cho biết, vì là người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng lớn, anh không dám tụ tập đông người trong giai đoạn dịch bệnh và hứa sẽ triển khai kế hoạch từ thiện ngay khi điều kiện cho phép. "Thương lắm quý vị ơi, có những người gửi số tiền tuy không lớn nhưng cho thấy tấm lòng thiện nguyện cùng chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung… Tôi sẽ đến tận nơi trao và xin lỗi đồng bào miền Trung về sự chậm trễ này", nam danh hài bộc bạch.

Dân mạng 'đu trend' truy lùng 'bằng chứng thép' bắt lỗi Hoài Linh 'nói dối' nhưng lại bị chửi... 'ngu' Mới đây, trên mạng xã hội vừa lan truyền thông tin được cho là hình ảnh chi tiết về số liệu tài khoản ngân hàng của nghệ sĩ Hoài Linh. Giữa bão thị phi về việc trễ hẹn từ thiện, thông tin về tài khoản này lại khiến cộng đồng hoang mang.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngan-hang-vao-cuoc-dieu-tra-vu-ro-ri-thong-tin-giao-dich-la-cua-nghe-si-hoai-linh-406413.html