Dân mạng 'đu trend' truy lùng 'bằng chứng thép' bắt lỗi Hoài Linh 'nói dối' nhưng lại bị chửi... 'ngu'

Sao Việt 25/05/2021 13:05

Mới đây, trên mạng xã hội vừa lan truyền thông tin được cho là hình ảnh chi tiết về số liệu tài khoản ngân hàng của nghệ sĩ Hoài Linh. Giữa bão thị phi về việc trễ hẹn từ thiện, thông tin về tài khoản này lại khiến cộng đồng hoang mang.

Liên quan đến vụ nam danh hài Hoài Linh "chậm" chuyển tiền cho đồng bào Miền Trung bão lũ tận 6 tháng, vừa qua, Hoài Linh đã có một đoan video gửi đến các cơ sở báo chí để trần tình về sự việc.

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Hoài Linh trong lip gửi báo chí - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, Hoài Linh giải thích rằng Tết Nguyên Đán Tân Sửu vừa qua, anh đã chuẩn bị chuyến đi trao số tiền cho đồng bào miền Trung, sau chuyến lưu diễn tại Điện Biên, Lai Châu. Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh bùng phát nên anh phải dời lại. Anh dự kiến từ ngày 10 đến 17/5 tiến hành chuyến đi nhưng rồi dịch bệnh lại bùng phát nên đành phải dời tiếp. Hiện, NSƯT khẳng định số tiền này vẫn còn nằm trong tài khoản riêng dành cho mục đích thiện nguyện mà anh đã thiết lập.

Sự việc khiến dư luận tranh cả dữ dội. Nhiều người không đồng tình với Hoài Linh bởi nam nghệ sĩ không thông báo ngay từ đầu mà phải "đến tận bây giờ mới nói".

Mọi chuyện đang ngày càng trở nên căng thẳng khi mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh "kiểm tra tài khoản của Hòa Linh", hình ảnh này được đăng trên một diễn đàn về công nghệ.

Dân mạng 'đu trend' truy lùng 'bằng chứng thép' bắt lỗi Hoài Linh 'nói dối' nhưng lại bị chửi... 'ngu' - Ảnh 2
Bài viết trên được cho là của một nhân viên ngân hàng cung cấp - Ảnh: Chụp màn hình

Theo hình ảnh được đăng tải, tài khoản nói trên nhận được nhiều khoản ủng hộ, như: "300.000 đồng - Con gửi chú quỹ từ thiện Chí Tài"; "1 triệu đồng - Hlx 151 Lào Cai ủng hộ bà con"; "17,95 triệu đồng - Cty Suheu hỗ trợ đồng bào miền Trung".

Ở chiều ngược lại, hình ảnh cho thấy có 4 khoản chuyển tiền ra ngoài: "200 triệu đồng - a4 chuyển tiền làm từ thiện"; "5 triệu đồng - chuyển khoản"; "700 triệu đồng - cậu Linh chuyển tiền"; "26,68 triệu đồng - chuyển khoản tiền anh Tài."

Bên dưới hai bức ảnh, người này còn kèm theo câu hỏi "Nhìn dùm t** cái số tiền 700 triệu này đi đâu thế? TK dùng để nhận từ thiện mà lại đem đi làm việc riêng thì *** phải trục lợi?".

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Màn hình chụp lại được cho là sao kê lịch sử tài khoản của Hoài Linh - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết ngay lập tức nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Tuy chưa biết thực hư thế nào, tài khoản này có đúng là của Hoài Linh hay không và người cung cấp thông tin là nhân viên ngân hàng hay hacker nhưng sự việc đang đi theo chiều hướng nghiêm trọng. Nếu đây là hacker, ngân hàng cần kiểm tra và nâng cao bảo mật hệ thống. Còn nếu đây là hình ảnh do nhân viên ngân hàng tự đăng tải, thì đây là hành vi vi phạm pháp luật, bất kể tài khoản ngân hàng là của ai.

Được biết, theo Điều 65 nghị định 185/2013/NĐ-CP thì hành vi vi phạm về bảo vệ thông tin của người tiêu dùng sẽ bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng và buộc tiêu hủy dữ liệu chứa thông tin của người tiêu dùng.

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Nếu thông tin liên quan đến bí mật cá nhân người tiêu dùng thì người vi phạm bị phạt tiền gấp hai lần mức phạt trên, hoặc có thể xử lý hình sự theo Điều 291 về Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Dân tình 'soi' quá khứ Hoài Linh giữa bão thị phi: 'Đi chơi mỗi đêm, không đi ăn uống thì cũng sẽ đi cà phê, vũ trường...'

Dân tình 'soi' quá khứ Hoài Linh giữa bão thị phi: 'Đi chơi mỗi đêm, không đi ăn uống thì cũng sẽ đi cà phê, vũ trường...'

Khác với hình ảnh giản dị của hiện tại, Hoài Linh ngày xưa theo lời cố nghệ sĩ Chí Tài là người rất "quậy", thường đi chơi suốt đêm.

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Từ khóa:   NS Hoài Linh Hoài Linh làm từ thiện 13 tỷ

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