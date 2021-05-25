Dân tình 'soi' quá khứ Hoài Linh giữa bão thị phi: 'Đi chơi mỗi đêm, không đi ăn uống thì cũng sẽ đi cà phê, vũ trường...'

Khác với hình ảnh giản dị của hiện tại, Hoài Linh ngày xưa theo lời cố nghệ sĩ Chí Tài là người rất "quậy", thường đi chơi suốt đêm.

Liên quan đến vụ lùm xùm nghệ sĩ Hoài Linh và 13 tỷ cho đồng bào Miền Trung gặp lũ lụt, nhiều người đặc biệt là các fan hâm mộ trung thành của anh vẫn giữ quan điểm ủng hộ và đặt niềm tin ở danh hài, bởi nam nghệ sĩ trước nay là người sống giản dị, "chỉ thích ăn cơm với khô và mắm". Dù được xem là một "đại gia ngầm" của showbiz Việt nhưng ít khi nào công chúng thấy Hoài Linh trong những bộ đồ sang trọng, xế hộp tiền tỷ hay đi ăn uống ở những nơi đắt tiền trừ khi đó là trường hợp bắt buộc. Hoài Linh luôn được biết đến là người giản dị - Ảnh: Internet Anh thường gắn liền với ao bà ba - Ảnh: Internet Tuy nhiên, trái ngược với hình ảnh hiện tại, Hoài Linh của nhiều năm về trước lại mang một vẻ phong trần lãng tử theo kiểu "tay chơi chính hiệu" khiến bao người phải dè chừng. Trong một lần chia sẻ với báo giới vào năm 2020, cố nghệ sĩ Chí Tài - người rất thân với Hoài Linh - từng cho biết thời mới về nước Hoài Linh rất "quậy", thường xuyên lui tới các quán cà phê, vũ trường cả đêm.

"Bây giờ mọi người thấy Hoài Linh sống khép kín nhưng thực chất ngày xưa lúc mới về nước, cậu ấy cũng 'quậy' và đi chơi nhiều lắm chứ không hiền lành đâu. Như tôi được biết, ngày xưa là Hoài Linh đi chơi mỗi đêm, không đi ăn uống thì cũng sẽ đi cà phê, vũ trường... còn tôi chỉ lâu lâu một lần thôi. Nhưng bù lại, tôi chơi kiểu "nhỏ giọt", giữ sức để cứ chơi, cứ vui được mãi, còn Hoài Linh thì đã qua thời điểm đó rồi, bây giờ chỉ chăm lo cho nhà thờ Tổ thôi" - cố nghệ sĩ Chí Tài chia sẻ về Hoài Linh. Anh thường đi chơi thâu đêm suốt sáng - Ảnh: Internet Mái tóc dài một thời - Ảnh: Internet Quả thật, khi nhìn vào những tấm ảnh thời trẻ của nam danh hài, người ta khó có thể nghĩ anh là "trai ngoan". Mái tóc dài nhuộm vàng hoe, trang phục đậm chất bụi bặm cộng thêm nhiều phụ kiện bắt mắt, Hoài Linh khi ấy mang vẻ lãng tử và phong trần.

Ca sĩ Hà My - Ảnh: Chụp màn hình Tình sử của nam danh hài cũng là điều rất đáng lưu tâm. Từng có thông tin khiến dư luận xôn xao chưa rõ thực hư thế nào, cho rằng Hoài Linh đã kết hôn năm 29 tuổi, sau đó hai người chia tay. Hay mới đây nhất, nữ ca sĩ Hà My, đột nhiên lên tiếng nhận mình là "vợ Hoài Linh" và còn cho biết cả hai đã có tình cảm từ rất lâu trước đó. Tuy nhiên, cô khẳng định mình không phải là người thứ ba.

Nóng: Rò rỉ clip Hoài Linh lộ diện trần tình về số tiền 13 tỷ ủng hộ miền Trung Mới đây, trên mạng xã hội đã chia sẻ đoạn clip nghệ sĩ Hoài Linh chính miệng lên tiếng về "tung tích" số tiền 13 tỷ ủng hộ Miền Trung bão lũ.

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