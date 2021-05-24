Lộ chi tiết bất thường trong lời trần tình 'chưa chuyển tiền được là do dịch bệnh' của nghệ sĩ Hoài Linh

Sao Việt 24/05/2021 14:56

Vừa qua, nghệ sĩ Hoài Linh đã lên tiếng giải thích nguyên nhân chậm trễ trong việc chuyển tiền là do dịch bệnh. Tuy nhiên, cộng đồng mạng ngay lập tức lại phát hiện ra rằng, vào thời gian đó, nam nghệ sĩ đã đi từ thiện cho một nhãn hàng mà mình làm đại sứ.

Liên quan đến vụ lùm xùm 13 tỷ ủng hộ Miền Trung gặp bão lũ vẫn còn trong tài khoản ngân hàng của nghệ sĩ Hoài Linh, theo như đoạn video mà danh hài gửi cho một số cơ quan báo chí, Hoài Linh giải thích rằng Tết Nguyên Đán Tân Sửu vừa qua, anh đã chuẩn bị chuyến đi trao số tiền cho đồng bào miền Trung, sau chuyến lưu diễn tại Điện Biên, Lai Châu. Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh bùng phát nên anh phải dời lại. Anh dự kiến từ ngày 10 đến 17/5 tiến hành chuyến đi nhưng rồi dịch bệnh lại bùng phát nên đành phải dời. 

hoai linh 1
Nghệ sĩ Hoài Linh đã giải thích về lùm xủm 13 tỷ đồng ủng hộ Miền Trung - Ảnh: Internet

Thế mà, mới đây, ở một diễn đàn trên mạng xã hội, người ta lại phát hiện ra sở dĩ Hoài Linh không thể đi cứu trợ Miền Trung là vì anh "bận" đi từ thiện cho một nhãn hàng lớn mà mình đã kí kết vào thời điểm tháng 1/2021 và tháng 4/2021 tại Lai Châu và Điện Biên. 

hoai linh 2
Bài viết 'bóc phốt' Hoài Linh - Ảnh: Chụp màn hình

Điều này khiến cho nhiều người không hài lòng về lời giải thích trước đó của NSƯT Hoài Linh trong việc chậm trễ giải ngân tiền ủng hộ của khán giả. Theo một số ý kiến cho rằng Hoài Linh lựa chọn đi cùng nhãn hàng vì "vừa có tiền vừa có tiếng", còn tiền ủng hộ đồng bào thì để gửi ngân hàng lấy lãi.

hoai linh 3
Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, chương trình mà nam nghệ sĩ tham gia là một chương trình thiện nguyện giữa một công ty có tiếng phối hợp với Quỹ Bảo Trợ trẻ em Việt Nam từ ngày 14/12/2020 đến ngày 30/3/2021. Ban tổ chức cùng Hoài Linh đã ghé thăm và tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên, thuộc vùng núi Tây Bắc. Hơn 500 phần quà đã được trao tận tay các em.

hoai linh 4
Hoài Linh là đại sứ của chương trình - Ảnh: Internet

Như đã đưa tin trước đó, khi Miền Trung đang có bão lũ, nam nghệ sĩ Hoài Linh đã lên trang cá nhân kêu gọi mọi người quyên góp ủng hộ đồng bào thiên tai. Số tiền này sau đó đã được chính nam nghệ sĩ công khai trên trang cá nhân với con số hơn 13 tỷ đồng. Tuy nhiên, hơn 6 tháng sau đó, nhiều người đặc biệt là các mạnh thường quân đã ủng hộ không thấy nam danh hài chia sẻ thêm thông tin gì về việc chuyển tiền hay đi cứu trợ. Hiện, sự việc vận khiến dư luận xôn xao.

Nghệ sĩ Hoài Linh tiết lộ số tiền cố nghệ sĩ Chí Tài ủng hộ từ thiện, hứa sẽ thực hiện đúng di nguyện người đã khuất

Nghệ sĩ Hoài Linh tiết lộ số tiền cố nghệ sĩ Chí Tài ủng hộ từ thiện, hứa sẽ thực hiện đúng di nguyện người đã khuất

Bên cạnh vụ lùm xùm về 13 tỷ đồng ủng hộ Miền Trung, nam danh hài Hoài Linh cũng đã thông báo thêm việc cố nghệ sĩ Chí Tài đã nhờ anh thực hiện di nguyện từ thiện với số tiền không hề nhỏ.

Xem thêm
Từ khóa:   nghệ sĩ Hoài Linh 13 tỷ Hoài Linh làm từ thiện

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 2 giờ 8 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 7 giờ 8 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"