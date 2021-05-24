Vừa qua, nghệ sĩ Hoài Linh đã lên tiếng giải thích nguyên nhân chậm trễ trong việc chuyển tiền là do dịch bệnh. Tuy nhiên, cộng đồng mạng ngay lập tức lại phát hiện ra rằng, vào thời gian đó, nam nghệ sĩ đã đi từ thiện cho một nhãn hàng mà mình làm đại sứ.

Liên quan đến vụ lùm xùm 13 tỷ ủng hộ Miền Trung gặp bão lũ vẫn còn trong tài khoản ngân hàng của nghệ sĩ Hoài Linh, theo như đoạn video mà danh hài gửi cho một số cơ quan báo chí, Hoài Linh giải thích rằng Tết Nguyên Đán Tân Sửu vừa qua, anh đã chuẩn bị chuyến đi trao số tiền cho đồng bào miền Trung, sau chuyến lưu diễn tại Điện Biên, Lai Châu. Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh bùng phát nên anh phải dời lại. Anh dự kiến từ ngày 10 đến 17/5 tiến hành chuyến đi nhưng rồi dịch bệnh lại bùng phát nên đành phải dời. Nghệ sĩ Hoài Linh đã giải thích về lùm xủm 13 tỷ đồng ủng hộ Miền Trung - Ảnh: Internet Thế mà, mới đây, ở một diễn đàn trên mạng xã hội, người ta lại phát hiện ra sở dĩ Hoài Linh không thể đi cứu trợ Miền Trung là vì anh "bận" đi từ thiện cho một nhãn hàng lớn mà mình đã kí kết vào thời điểm tháng 1/2021 và tháng 4/2021 tại Lai Châu và Điện Biên.

Bài viết 'bóc phốt' Hoài Linh - Ảnh: Chụp màn hình Điều này khiến cho nhiều người không hài lòng về lời giải thích trước đó của NSƯT Hoài Linh trong việc chậm trễ giải ngân tiền ủng hộ của khán giả. Theo một số ý kiến cho rằng Hoài Linh lựa chọn đi cùng nhãn hàng vì "vừa có tiền vừa có tiếng", còn tiền ủng hộ đồng bào thì để gửi ngân hàng lấy lãi. Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Được biết, chương trình mà nam nghệ sĩ tham gia là một chương trình thiện nguyện giữa một công ty có tiếng phối hợp với Quỹ Bảo Trợ trẻ em Việt Nam từ ngày 14/12/2020 đến ngày 30/3/2021. Ban tổ chức cùng Hoài Linh đã ghé thăm và tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên, thuộc vùng núi Tây Bắc. Hơn 500 phần quà đã được trao tận tay các em.

Hoài Linh là đại sứ của chương trình - Ảnh: Internet Như đã đưa tin trước đó, khi Miền Trung đang có bão lũ, nam nghệ sĩ Hoài Linh đã lên trang cá nhân kêu gọi mọi người quyên góp ủng hộ đồng bào thiên tai. Số tiền này sau đó đã được chính nam nghệ sĩ công khai trên trang cá nhân với con số hơn 13 tỷ đồng. Tuy nhiên, hơn 6 tháng sau đó, nhiều người đặc biệt là các mạnh thường quân đã ủng hộ không thấy nam danh hài chia sẻ thêm thông tin gì về việc chuyển tiền hay đi cứu trợ. Hiện, sự việc vận khiến dư luận xôn xao.

Nghệ sĩ Hoài Linh tiết lộ số tiền cố nghệ sĩ Chí Tài ủng hộ từ thiện, hứa sẽ thực hiện đúng di nguyện người đã khuất Bên cạnh vụ lùm xùm về 13 tỷ đồng ủng hộ Miền Trung, nam danh hài Hoài Linh cũng đã thông báo thêm việc cố nghệ sĩ Chí Tài đã nhờ anh thực hiện di nguyện từ thiện với số tiền không hề nhỏ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lo-chi-tiet-bat-thuong-trong-loi-tran-tinh-chua-chuyen-tien-duoc-la-do-dich-benh-cua-nghe-si-hoai-linh-406289.html