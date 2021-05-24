NS Hoài Linh lên tiếng về sự chậm trễ 13 tỷ ủng hộ Miền Trung: Tiền vẫn còn nằm trong tài khoản từ thiện, không mẻ một đồng

Liên quan đến vụ lùm xùm "mất tích" của số tiền 13 tỷ đồng mà danh hài Hoài Linh đã quyên góp ủng hộ Miền Trung, mới đây, nam nghệ sĩ đã có một đoạn clip gửi đến các cơ quan báo chí thông tin về sự việc.

Theo Người Lao Động, ngày 24/5, nghệ sĩ Hoài Linh đã gửi đến một số cơ quan truyền thông những lời trần tình về số tiền 13 tỷ ủng hộ đồng bào Miền Trung. Hoài Linh khẳng định số tiền này vẫn còn nằm trong tài khoản riêng dành cho mục đích thiện nguyện mà anh đã thiết lập. Danh hài cho biết Tết Nguyên Đán Tân Sửu vừa qua, anh đã chuẩn bị chuyến đi trao số tiền cho đồng bào miền Trung, sau chuyến lưu diễn tại Điện Biên, Lai Châu. Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh bùng phát nên anh phải dời lại. Anh dự kiến từ ngày 10 đến 17/5 tiến hành chuyến đi nhưng rồi dịch bệnh lại bùng phát nên đành phải dời.

Nghệ sĩ Hoài Linh - Ảnh: FBNV "Tôi là người của công chúng, cần phải làm gương, không thể tập trung đông người… Mọi người hãy tin vào sự minh bạch của tôi. Cho đến thời điểm này thì số tiền quyên góp không phải là hơn 13 tỉ đồng mà chính xác là hơn 14,67 tỉ đồng. Tôi sẽ thực hiện sứ mệnh này và có các chứng từ, giấy xác nhận của địa phương nơi đoàn từ thiện của tôi đến trao. Bởi lẽ, khi tiến hành đi trao số tiền này, tôi đều phải thông qua chính quyền địa phương và có sự xác nhận của địa phương khi tiếp nhận số tiền giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả sau thiên tai" – danh hài Hoài Linh nói trong clip gửi một số cơ quan báo chí. Ngoài ra, danh hài cũng gửi lời cảm ơn tấm lòng từ thiện của đông đảo khán giả đã yêu mến, hưởng ứng lời kêu gọi trên trang cá nhân của anh. Sau những đợt trao tiền từ thiện, anh sẽ công bố các clip và chứng từ minh bạch. Bản thân anh luôn tâm nguyện làm đúng lương tâm, "không làm mẻ một đồng" số tiền mà công chúng đã đặt niềm tin nơi anh.

Sự việc sau khi được chia sẻ đã khiến dư luận "dậy sóng", đa số các ý kiến đều không đồng tình với việc làm này của nam nghệ sĩ bởi số tiền này là để ủng hộ Miền Trung nhưng trong lúc khu vực này "nguy khốn" nhất nam nghệ sĩ lại không thể ủng hộ mà còn im lặng tận 6 tháng. Nhiều người còn đặt câu hỏi, "nếu không có những lùm xùm gần đây thì số tiền sẽ về đâu?" Hay "14 tỷ trong 6 tháng sẽ được lãi bao nhiêu tiền?"... Bình luận của dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, vào tháng 10/2020, khi lũ lụt ở Miền Trung xảy ra, nghệ sĩ Hoài Linh đã công khai kêu gọi cư dân mạng ủng hộ. Đến ngày 11/11/2020, Hoài Linh “chốt sổ” và cho biết, số tiền kêu gọi đã 13 tỷ 413 triệu 197 ngàn 865 đồng. Số tiền ủng hộ được Hoài Limnh công bố trên Facebook trước đó - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, đã 6 tháng qua, tuy đã dùng Facebook trở lại nhưng cộng đồng vẫn chưa thấy nam danh hài "đá động" gì việc chuyển tiền cứu trợ hay chia sẻ hình ảnh nam danh hài đến Miền Trung gặp bà con vùng lũ. Hiện, sự việc vận khiến dư luận xôn xao.

Nóng: Danh hài Hoài Linh chính thức lên tiếng về 'tung tích' số tiền 13 tỷ ủng hộ đồng bào Miền Trung Mới đây, danh hài Hoài Linh đã gửi một đoạn clip đến các cơ quan báo chí thông tin về tình hình số tiền 13 tỷ đồng mà anh kêu gọi người dân ủng hộ Miền Trung bão lũ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ns-hoai-linh-len-tieng-ve-su-cham-tre-13-ty-ung-ho-mien-trung-tien-van-con-nam-trong-tai-khoan-tu-thien-khong-me-mot-dong-406247.html