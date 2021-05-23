Lệ Quyên khoe ảnh dậy thì tuổi 40 với vòng eo 59, CĐM khen ngợi: 'Tuổi nào yêu vào cũng phơi phới như 20'

Ở tuổi 40, Lệ Quyên vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung cùng vóc dáng nóng bỏng vô cùng “xịn xò”. Mới đây, “nữ hoàng phòng trà” còn thông báo dậy thì thành công lần hai, đồng thời khoe vòng eo 59 đáng ngưỡng mộ khiến dân mạng vào thả tim "rần rần".

'Chào em! Cô gái dậy thì tuổi 40 với vòng eo 59'

Bên dưới bài đăng, nhiều người bình luận khen ngợi nhan sắc Lệ Quyên, chúc mừng nữ ca sĩ “dậy thì thành công”. Ngoài ra còn có bình luận nhắc về tình trẻ của “nữ hoàng phòng trà”: “Được anh chồng trẻ của chị Quyên chăm sóc nên chị ngày càng trẻ như gái đôi mươi ý”.