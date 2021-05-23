Lệ Quyên khoe ảnh dậy thì tuổi 40 với vòng eo 59, CĐM khen ngợi: 'Tuổi nào yêu vào cũng phơi phới như 20'

Sao Việt 23/05/2021 15:56

Mới đây, Lệ Quyên thông báo dậy thì thành công lần hai, đồng thời khoe vòng eo 59 đáng ngưỡng mộ trong ngày cuối tuần.

Ở tuổi 40, Lệ Quyên vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung cùng vóc dáng nóng bỏng vô cùng “xịn xò”. Mới đây, “nữ hoàng phòng trà” còn thông báo dậy thì thành công lần hai, đồng thời khoe vòng eo 59 đáng ngưỡng mộ khiến dân mạng vào thả tim "rần rần".

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'Chào em! Cô gái dậy thì tuổi 40 với vòng eo 59'

Bên dưới bài đăng, nhiều người bình luận khen ngợi nhan sắc Lệ Quyên, chúc mừng nữ ca sĩ “dậy thì thành công”. Ngoài ra còn có bình luận nhắc về tình trẻ của “nữ hoàng phòng trà”: “Được anh chồng trẻ của chị Quyên chăm sóc nên chị ngày càng trẻ như gái đôi mươi ý”.

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Giọng ca Ai khổ vì ai thường xuyên đăng ảnh gợi cảm, diện thiết kế bó sát để khoe dáng

Là nữ nghệ sĩ theo phong cách quyến rũ, thanh lịch, kiêu sa, nhưng thời gian gần đây có thể dễ dàng nhận thấy Lệ Quyên rất chăm chỉ xuất hiện với hình ảnh nóng bỏng, sexy, khoe body cực phẩm. Có lẽ từ sau khi ly hôn và quen tình trẻ, nữ ca sĩ như được hồi xuân, tâm hồn luôn phơi phới như thiếu nữ mới dậy thì.

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Dù đã là mẹ một con và tuổi cũng đã 40 nhưng không ai có thể phủ nhận sức hút của nữ ca sĩ
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Để có được ngoại hình cực phẩm như hiện tại, Lệ Quyên đã rất tích cực tập luyện
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Lệ Quyên thường xuyên 'gây mê' bằng những hình ảnh cực nóng bỏng và gợi cảm với bikini
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Nhiều người cho rằng những bức ảnh gợi cảm của Lệ Quyên được chụp bởi chính tình trẻ Lâm Bảo Châu

Dù ở bất kì độ tuổi nào, phụ nữ biết yêu bản thân thì vẫn mãi luôn là “cô thiếu nữ”. Đặc biệt, khi được tình yêu “tưới mát” lại càng thêm tươi trẻ. “Tuổi nào yêu vào cũng phơi phới như 20” – bình luận của một cư dân mạng.

Ảnh: FBNV

Lệ Quyên táo bạo diện áo xẻ ngực 'sâu hút' không nội y, Lâm Bảo Châu vội làm điều này để 'đánh dấu chủ quyền'

Lệ Quyên táo bạo diện áo xẻ ngực 'sâu hút' không nội y, Lâm Bảo Châu vội làm điều này để 'đánh dấu chủ quyền'

Ở tuổi 40, Lệ Quyên vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung cùng vóc dáng nóng bỏng khi diện những trang phục "khoét sâu, hở bạo", khiến nhiều người hâm mộ ganh tị. Ấy thế mà, chả trách người tình Lâm Bảo Châu phải nhảy vào thả tim "lia lịa" để nhận chủ quyền.

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