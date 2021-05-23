Lệ Quyên khoe ảnh dậy thì tuổi 40 với vòng eo 59, CĐM khen ngợi: 'Tuổi nào yêu vào cũng phơi phới như 20'

Mới đây, Lệ Quyên thông báo dậy thì thành công lần hai, đồng thời khoe vòng eo 59 đáng ngưỡng mộ trong ngày cuối tuần.
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Ở tuổi 40, Lệ Quyên vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung cùng vóc dáng nóng bỏng vô cùng “xịn xò”. Mới đây, “nữ hoàng phòng trà” còn thông báo dậy thì thành công lần hai, đồng thời khoe vòng eo 59 đáng ngưỡng mộ khiến dân mạng vào thả tim "rần rần".
Bên dưới bài đăng, nhiều người bình luận khen ngợi nhan sắc Lệ Quyên, chúc mừng nữ ca sĩ “dậy thì thành công”. Ngoài ra còn có bình luận nhắc về tình trẻ của “nữ hoàng phòng trà”: “Được anh chồng trẻ của chị Quyên chăm sóc nên chị ngày càng trẻ như gái đôi mươi ý”.
Là nữ nghệ sĩ theo phong cách quyến rũ, thanh lịch, kiêu sa, nhưng thời gian gần đây có thể dễ dàng nhận thấy Lệ Quyên rất chăm chỉ xuất hiện với hình ảnh nóng bỏng, sexy, khoe body cực phẩm. Có lẽ từ sau khi ly hôn và quen tình trẻ, nữ ca sĩ như được hồi xuân, tâm hồn luôn phơi phới như thiếu nữ mới dậy thì.
Dù ở bất kì độ tuổi nào, phụ nữ biết yêu bản thân thì vẫn mãi luôn là “cô thiếu nữ”. Đặc biệt, khi được tình yêu “tưới mát” lại càng thêm tươi trẻ. “Tuổi nào yêu vào cũng phơi phới như 20” – bình luận của một cư dân mạng.
Ảnh: FBNV