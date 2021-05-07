Bị cư dân mạng ‘xỉa xói’ chỉ biết khoe thân, Lệ Quyên 'xù lông' đáp trả cực gắt khiến ai nấy 'im thin thít'

Trong thời điểm dịch Covid-19 đang hoành hành như hiện nay, Lệ Quyên khuyến khích mọi người biết quan tâm và chăm lo cho sức khỏe nhiều hơn.

Trên trang cá nhân, Lệ Quyên đã khiến nhiều người "dán mắt" vào màn hình sau khi đăng tải loạt ảnh khoe vóc dáng "nảy lửa". Cô chia sẻ dòng trạng thái tích cực đến mọi người: "Em đi tập nên em mặc đồ tập. Chỉ có sức khoẻ mới chống dịch được thôi".

Nữ ca sĩ chú trọng tập luyện nhằm giữ gìn sức khỏe cũng như cải thiện vóc dáng ngày một săn chắc, quyến rũ hơn - Ảnh FBNV

Dù đã bước sang tuổi 40, người đẹp vẫn giữ dáng chuẩn đẹp - Ảnh FBNV

Từ khi ngập tràn trong tình yêu mới, Lệ Quyên rất siêng năng khoe dáng đẹp. Nhưng cô nàng có vẻ khoe hơi nhiều nên cư dân mạng bắt đầu "la ó". Và nhiều ý kiến trái chiều cũng từ đây mà "nổ ra".

Một bình luận bất ngờ "mọc lên" bắt đầu chê bai nữ ca sĩ: “Tập thì người đẹp chuẩn nhưng mong chị đừng chổng mông vào mặt người xem, mất thiện cảm”. Ngay lập tức, người đẹp đã có màn đáp trả cực thẳng thắn: "Em chụp lúc đang tập đi trên máy luôn đó chị, chị dạy em cách đi ngược để quay mặt lại với chị ơi, cám ơn chị khen em nhoa”. Dù "màn đấu khẩu" này đã được xóa nhưng nhiều người đã nhanh tay chụp lại màn hình.

Bình luận đáp trả này của Lệ Quyên đã bị xóa nhưng vài người khác đã nhanh tay chụp lại - Ảnh chụp màn hình

Tiếp sau, một dân mạng khác vào "khịa" nữ ca sĩ: "Rồi rồi cả thế giới đều công nhận mông chị đẹp rồi, lâu lâu khoe mông thôi chứ khoe quá dân mạng lại chửi chị trẻ trâu đó chị".

Sau đó, Lệ Quyên liền phản bác lại: "Cảm ơn em, em nói vậy thì chị chia sẻ thật thôi, mùa dịch này, rảnh nên lan toả cho mọi người chịu khó tập cho khoẻ, vậy tốt mà em nhỉ. Ui chị tin mà, có điều nếu em đăng hình tập giống chị, chị sẽ chỉ xuýt xoa khen chứ không nhắc nhở gì em hết trơn à, có làm gì sai đâu mà phải nhắc, hihi, chị ít bình luận, nhưng thỉnh thoảng nói 1 lần cho rõ. Mong em vẫn là fan chị nha, cảm ơn em".

Màn đáp trả “đi vào lòng người” của "nữ hoàng phòng trà" đã nhận được nhiều sự đồng tình và thiện cảm từ những người hâm mộ.

Màn đáp trả nhận được nhiều ý kiến đồng tình của mọi người - Ảnh chụp màn hình

Hiện tại, nữ ca sĩ không những rất chăm chút luyện tập cho vóc dáng, vẻ ngoài của bản thân mà cô còn thực hiện chế độ cách ăn uống một cách khoa học để lưu giữ nét thanh xuân.