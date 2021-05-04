Chán hở hang 'xôi thịt', Lệ Quyên e ấp với áo dài ở xứ Huế mộng mơ

Sao Việt 04/05/2021 15:02

Mới đây, "nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên lại khiến dân tình nôn nao khi tung ảnh e ấp bên tà áo dài ở xứ Huế mộng mơ.

Chắc hẳn đã chán với các bộ cánh "xôi thịt", khoe body nóng bỏng của mình. Mới đây, nữ ca sĩ Lệ Quyên đã khiến dân tình phát sốt khi cô đăng bức ảnh đội nón lá, e ấp trong tà áo dài vô cùng thướt tha và đằm thắm.

Nữ ca sĩ còn cho biết, đây là bộ ảnh được cô chụp riêng tại Huế mới đây. Cô cho biết: "Cố đô Huế luôn trầm mặc, uy nghi và đẹp lạ thường". Chính điều này làm cô thêm yêu mến vùng đất này và đã chụp 1 bộ ảnh kỷ niệm tại đây.

Chán hở hang 'xôi thịt', Lệ Quyên e ấp với áo dài ở xứ Huế mộng mơ - Ảnh 1
Lệ Quyên khoe vẻ đằm thắm, dịu dàng trong tà áo dài được chụp ở cố đô Huế - Ảnh: FBNV

Nếu theo dõi trang cá nhân của nữ ca sĩ, người hâm mộ dễ dàng nhận ra, dù sở hữu hình thể xinh đẹp, chuẩn chỉnh nhưng Lệ Quyên hiếm khi mặc áo dài. Cô chỉ mặc áo khi tham gia các đêm nhạc đặc biệt.

Chán hở hang 'xôi thịt', Lệ Quyên e ấp với áo dài ở xứ Huế mộng mơ - Ảnh 2
Nữ ca sĩ mặc áo dài hát nhạc Trịnh trong đêm nhạc Ru đời đi nhé 2 - Ảnh: Internet

Thời gian gần đây, nữ ca sĩ Lệ Quyên trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn khi tìm thấy tình yêu mới bên "tình trẻ" Lâm Bảo Châu sau khi kết thúc cuộc hôn nhân với đại gia Đức Huy.Có thể thấy, khi "con tim vui trở lại", cô tràn đầy sức sống và xinh đẹp hơn xưa rất nhiều.

Chán hở hang 'xôi thịt', Lệ Quyên e ấp với áo dài ở xứ Huế mộng mơ - Ảnh 3
Lệ Quyên và 'tình trẻ' Lâm Bảo Châu trong tiệc sinh nhật mới đây của cô - Ảnh: FBNV
Bị 'tố' dùng app kéo chân, bóp eo, Lệ Quyên ‘đanh thép’ viết hẳn hướng dẫn chụp hình sao cho đẹp

Bị 'tố' dùng app kéo chân, bóp eo, Lệ Quyên ‘đanh thép’ viết hẳn hướng dẫn chụp hình sao cho đẹp

Đúng là "dở khóc, dở cười", dù Lệ Quyên đã nhiều lần giải thích chỉ dùng cam thường, nói không với kéo chân, bóp eo nhưng với body hoàn hảo, nóng bỏng mắt của "chị đẹp" nhiều người không tin cũng đúng thôi.

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