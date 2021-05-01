Tuổi 40, Lệ Quyên 'đốt mắt' dân tình với mốt bikini che hờ vòng 1, nhắn nhủ: 'Tuổi chỉ là con số, quên đi, cố lên chị em ơi'

Ở tuổi 40, nữ ca sĩ Lệ Quyên vẫn khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng, quyến rũ và mặn mà hơn.

Trong loạt ảnh được đăng tải vào dịp lễ 30/4, Lệ Quyên diện bikini khoe ba vòng chuẩn không cần chỉnh, khiến cộng đồng "nóng như đổ lửa", trầm trồ bởi độ đẹp không tuổi của cô. Cô viết: "Hình như mọi người đi chơi lễ hết rồi... Em thì đi chơi trước để ngày lễ phục vụ khán giả của em, xưa giờ vẫn thế... Nên là lôi hình hôm trước ra ngắm cho đỡ thèm đi chơi. Chúc cả nhà nghĩ lễ happy an toàn, mạnh khoẻ bình an nha". "Nữ hoàng phòng trà" không quên động viên các chị em phụ nữ luôn phải biết cách khiến mình đẹp hơn "Truyền cảm hứng cho các tình yêu, tuổi chỉ là con số, quên đi, cố lên chị em ơi".