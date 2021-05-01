Tuổi 40, Lệ Quyên 'đốt mắt' dân tình với mốt bikini che hờ vòng 1, nhắn nhủ: 'Tuổi chỉ là con số, quên đi, cố lên chị em ơi'

Sao Việt 01/05/2021 13:51

Trong loạt ảnh gần đây, nữ ca sĩ Lệ Quyên diện bikini hai mảnh, "hack tuổi" đỉnh cao và ngày càng chứng tỏ được nhan sắc thăng hạng trong giới chị em Vbiz.

Ở tuổi 40, nữ ca sĩ Lệ Quyên vẫn khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng, quyến rũ và mặn mà hơn.

Trong loạt ảnh được đăng tải vào dịp lễ 30/4, Lệ Quyên diện bikini khoe ba vòng chuẩn không cần chỉnh, khiến cộng đồng "nóng như đổ lửa", trầm trồ bởi độ đẹp không tuổi của cô. Cô viết: "Hình như mọi người đi chơi lễ hết rồi... Em thì đi chơi trước để ngày lễ phục vụ khán giả của em, xưa giờ vẫn thế... Nên là lôi hình hôm trước ra ngắm cho đỡ thèm đi chơi. Chúc cả nhà nghĩ lễ happy an toàn, mạnh khoẻ bình an nha". "Nữ hoàng phòng trà" không quên động viên các chị em phụ nữ luôn phải biết cách khiến mình đẹp hơn "Truyền cảm hứng cho các tình yêu, tuổi chỉ là con số, quên đi, cố lên chị em ơi"

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'Phát sốt' với nhan sắc lẫn vóc dáng chuẩn người mẫu của nữ ca sĩ - Ảnh FBNV
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Người đẹp 'thả dáng' tự tin bên hồ bơi - Ảnh FBNV
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Những bức ảnh này được xem là 'truyền cảm hứng' cho chị em phụ nữ - Ảnh FBNV

Sau khi bài viết được đăng tải, người đẹp "không tuổi" nhận được "bão like" và nhiều lời khen "có cánh" từ cộng đồng mạng, nhất là từ các chị em phụ nữ: "Ui chị đẹp ơi chuẩn không cần chỉnh luôn ý, đẹp mĩ mãn", "Dáng đẹp", "Chị đẹp quá, đẹp cạn lời luôn", "Xinh và nóng bỏng nhất ngày lễ hôm nay", "Xinh đẹp còn hát hay".

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Nhiều người hâm mộ không ngớt lời khen về nhan sắc và thân hình nóng bỏng của cô nàng -  Ảnh chụp màn hình

Nữ ca sĩ "Duyên phận" không chỉ sở hữu nhan sắc bất biến theo thời gian, vóc dáng như thiếu nữ tuổi đôi mươi mà còn hết mình cống hiến vì nghệ thuật, sự nghiệp ca hát của mình. Chính vì vậy, cô vẫn luôn chiếm được nhiều tình cảm của các khán giả cho tới thời điểm hiện tại.

Lệ Quyên tiếp tục khoe body 'bốc lửa' nhưng lại khiến công chúng 'tá hỏa' vì lộ gương mặt kém sắc

Lệ Quyên tiếp tục khoe body 'bốc lửa' nhưng lại khiến công chúng 'tá hỏa' vì lộ gương mặt kém sắc

Sở hữu body chuẩn chỉnh nên Lệ Quyên rất chăm khoe dáng. Thế nhưng trong một khoảnh khắc mà cô nàng đăng trên Instagram mới đây, nữ ca sĩ vô tình để lộ mặt mộc kém sắc.

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