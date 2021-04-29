Lệ Quyên tiếp tục khoe body 'bốc lửa' nhưng lại khiến công chúng 'tá hỏa' vì lộ gương mặt kém sắc

Sở hữu body chuẩn chỉnh nên Lệ Quyên rất chăm khoe dáng. Thế nhưng trong một khoảnh khắc mà cô nàng đăng trên Instagram mới đây, nữ ca sĩ vô tình để lộ mặt mộc kém sắc.
- Chồng cũ Lệ Quyên và tình trẻ Cẩm Đan lặng lẽ sánh bước bên nhau, 'ngại' thể hiện cử chỉ thân mật trước đám đông
- Lệ Quyên đăng clip 'khoe' thân hình đồng hồ cát: Dư luận dậy sóng tranh cãi dữ dội vì 'trang phục quá khác người'
Dù đã bước vào độ tuổi U40 nhưng sắc vóc của Lệ Quyên vẫn luôn là chủ đề được nhiều người quan tâm. Cô nàng được biết đến là một "tay chơi" hàng hiệu có tiếng, sở hữu gu ăn mặc thanh lịch, sang trọng và luôn trau chuốt hình ảnh mỗi lần xuất hiện trước công chúng.
Tuy nhiên từ sau khi quen tình trẻ hậu ly hôn, Lệ Quyên dần thay đổi phong cách. Cô chuyển sang ưa chuộng những mẫu trang phục trẻ trung hơn. Thế nhưng đôi lúc những items này lại khiến cô mất điểm trong mắt công chúng. Mới đây giọng ca "Chân tình" đã đăng tải hình ảnh tạo dáng khoe body mướt mát trên Instagram khiến nhiều người chú ý. Lệ Quyên khoác trên mình bộ đồ bó sát màu nude. Trang phục này được cắt xẻ ở phần lưng hết sức táo bạo, giúp khoe khéo chiếc eo "con kiến" và vòng 3 nảy nở của nữ ca sĩ.
Không thể phủ nhận sức hút đến từ thân hình quyến rũ ở độ tuổi U40 của giọng ca thủ đô, nhưng nhan sắc của Lệ Quyên khiến nhiều người bất ngờ vì kém tươi tắn. Mặt mộc của nữ ca sĩ lộ rõ vẻ mệt mỏi, kém sắc khi không có sự hỗ trợ của son phấn.
Hình ảnh này khiến cư dân mạng ngỡ ngàng vì trước đó, Lệ Quyên từng gây sốc vì sở hữu nhan sắc không makeup "đỉnh cao".
Trước đó, cô nàng từng nhiều lần đăng tải hình ảnh mặt mộc và chia sẻ bí quyết để sở hữu làn da mịn màng, đẹp không tỳ vết.