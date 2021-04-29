Lệ Quyên tiếp tục khoe body 'bốc lửa' nhưng lại khiến công chúng 'tá hỏa' vì lộ gương mặt kém sắc

Dù đã bước vào độ tuổi U40 nhưng sắc vóc của Lệ Quyên vẫn luôn là chủ đề được nhiều người quan tâm. Cô nàng được biết đến là một "tay chơi" hàng hiệu có tiếng, sở hữu gu ăn mặc thanh lịch, sang trọng và luôn trau chuốt hình ảnh mỗi lần xuất hiện trước công chúng.

'Nữ hoàng phòng trà' luôn lựa chọn những trang phục gợi cảm nhưng vẫn tinh tế và sang trọng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên từ sau khi quen tình trẻ hậu ly hôn, Lệ Quyên dần thay đổi phong cách. Cô chuyển sang ưa chuộng những mẫu trang phục trẻ trung hơn. Thế nhưng đôi lúc những items này lại khiến cô mất điểm trong mắt công chúng. Mới đây giọng ca "Chân tình" đã đăng tải hình ảnh tạo dáng khoe body mướt mát trên Instagram khiến nhiều người chú ý. Lệ Quyên khoác trên mình bộ đồ bó sát màu nude. Trang phục này được cắt xẻ ở phần lưng hết sức táo bạo, giúp khoe khéo chiếc eo "con kiến" và vòng 3 nảy nở của nữ ca sĩ.