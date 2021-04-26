Hậu ly hôn: Chồng cũ Lệ Quyên tậu siêu xe chục tỷ, cuộc sống giàu có, quyền lực bậc nhất Vbiz

Chồng cũ Lệ Quyên - doanh nhân Đức Huy được biết đến là người giàu có, quyền lực nhất nhì trong làng giải trí Việt. Anh sở hữu nhiều tài sảngiá trị như biệt thự, villa... Mới đây nhất nam doanh nhân còn tậu hẳn 1 chiếc Bentley có giá khoảng 30 tỷ đồng.

Không hoạt động nhiều trong showbiz, nhưng chồng cũ Lệ Quyên - doanh nhân Đức Huy được cho là người có "máu mặt" trong giới. Anh sở hữu một phòng trà hạng sang có tiếng ở TP.HCM. Được biết, phòng trà này có thể tiếp đón được hơn 400 khán giả và rất nhiều ca sĩ hàng đầu làng giải trí như: Lệ Quyên, Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Quang Dũng... thường xuyên tổ chức những đêm nhạc riêng tại đây. Chồng cũ Lệ Quyên có mối quan hệ thân thiết với nhiều ca sĩ hạng A - Ảnh: FBNV Không những thế, Đức Huy còn là một bầu show có tiếng ở thị trường âm nhạc trong nước và hải ngoại. Nam doanh nhân có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện.

Trước khi chia tay Lệ Quyên, doanh nhân sinh năm 1975 này là người đứng sau đầu tư vào mọi hoạt động nghệ thuật của nữ ca sĩ. Đặc biệt, phải kể đến liveshow bạc tỷ, kỷ niệm 20 năm ca hát của Lệ Quyên đã tốn ngót nghét 30 tỷ của "ông trùm phòng trà" này. Cuộc sống hiện tại giàu có, quyền lực của nam doanh nhân - Ảnh: FBNV Hình ảnh chiếc xe Đức Huy mới tậu. CĐM cho rằng trị giá chiếc xe trên dưới 30 tỷ - Ảnh: Internet Sau khi chia tay, trong khi Lệ Quyên đang hẹn hò cùng "tình trẻ" Lâm Bảo Châu, thì Đức Huy cũng vướng tin đồn tìm hiểu người đẹp Cẩm Đan (SN 2002). Bên cạnh những tin đồ về tình cảm, nam doanh nhân còn khiến khán giả được phen trầm trồ khi tậu hẳn 1 chiếc Bentley phiên bản Flying Spur First Edition 2021 giá lên đến 30 tỷ đồng.

Trên trang cá nhân của mình "ông bầu Đức Huy" đã có bài viết chia sẻ hình ảnh về một chiếc xe siêu "sang chảnh" Bentley Flying Spur thế hệ thứ 3 kèm dòng caption phấn khởi: "Em đẹp, đưa em vào đội". Trên trang cá nhân của mình, Đức Huy thường xuyên đăng tải hình ảnh cùng con trai - Ảnh: FBNV Giá trị chiếc xe nhanh chóng được cư dân mạng tìm ra, được biết đây là dòng xe mới nhất của nhà Bentley, chiếc xe với nội ngoại thất đều cực kỳ đẳng cấp và sang trọng với màu đen huyền bí, mặc dù không công khai giá trị thật nhưng nhiều cư dân mạng cho biết giá trị rơi vào hàng chục tỷ, cụ thể là 30 tỷ đồng. Bao nhiêu đó cũng đủ để khán giả phải xuýt xoa vì độ hào phóng và chịu chi của vị doanh nhân này. Trước đó, Đức Huy còn gây "chấn động" khi mạnh tay mua biệt thự tặng con trai "để dành lấy vợ".

Chồng cũ Lệ Quyên và tình trẻ Cẩm Đan lặng lẽ sánh bước bên nhau, 'ngại' thể hiện cử chỉ thân mật trước đám đông Mới đây, doanh nhân Đức Huy cùng tình trẻ Cẩm Đan đã cùng nhau xuất hiện và ngồi chung một hàng ghế tại một sự kiện. Điều đáng chú ý, cặp đôi này không thể hiện tình cảm thân mật dành cho nhau mà rất kín đáo và lặng tiếng.

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