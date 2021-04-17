Lệ Quyên gây chú ý khi diện váy 'không nội y' bên tình trẻ Lâm Bảo Châu

Hậu trường 17/04/2021 09:38

Xuất hiện tình tứ khi diện đồ đôi cùng tình trẻ Lâm Bảo Châu, thế nhưng chiếc áo của Lệ Quyên mới là thứ khiến mọi người chú ý.

Không ít lần sao Việt bị "trang phục phản chủ" khi xảy ra những tình huống "ngượng đỏ mặt" trước đám đông. Mới đây, cặp đôi chị đẹp Lệ QuyênLâm Bảo Châu vừa chia sẻ lên mạng xã hội hình ảnh họ tình tứ diện đồ đôi với trang phục màu be. Thế nhưng khi cộng đồng mạng "soi kỹ" thì dáng váy mà nữ ca sĩ xinh đẹp mặc lại xuất hiện chi tiết "kém duyên". 

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Chiếc váy làm lộ rõ vòng 1 của ca sĩ và nhìn như cô không mặc nội y bên trong - Ảnh: FBNV
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Lệ Quyên diện bộ váy màu be chất liệu vải gân - Ảnh: FBNV
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Ở một góc máy, chi tiết 'kém duyên' mà dáng váy này phô ra rất rõ - Ảnh: FBNV

Được biết Lệ Quyên và tình trẻ thực hiện bộ ảnh này bên hồ Gươm, tại Hà Nội. Sau loạt ảnh 'kém duyên' từ chiếc áo phản chủ, trong những hình ảnh sau đó tại một góc máy khác, giọng ca Tình lỡ lại xuất hiện rất hoàn hảo với cùng bộ váy áo này, phô diễn được toàn vẻ đẹp dáng vóc của cô nàng.

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Nếu những bức ảnh bên hồ có 'sạn' thì những hình ảnh này ca sĩ đã trông nuột nà hơn hẳn - Ảnh: FBNV
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Item này củ cô nàng trong có vẻ rất sành điệu khi kếp hợp chung với phụ kiện là đôi mắt kính, chiếc đồng hồ màu nổi và chiếc túi xách hàng hiệu - Ảnh: FBNV
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Nữ ca sĩ mix chung với đôi dép lê màu trắng, nhìn tổng thể trông cô rất chỉnh chu và thần thái thì miễn chê - Ảnh: FBNV

Được biết, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Lệ Quyên hiện tại đang có cuộc sống hạnh phúc bên tình trẻ kém 7 tuổi cùng con trai. Cặp đôi thường xuyên đi du lịch, diện đồ đôi và thể hiện tình cảm ngọt ngào bên nhau. 

'Em trai' Lệ Quyên: 10 tuổi cao gần bằng mẹ, điển trai chuẩn soái ca, 'sành sỏi' bóng rổ, golf như vận động viên chuyên nghiệp

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Anthony – quý tử của Lệ Quyên và chồng cũ Đức Huy ở tuổi lên 10 đã cao gần bằng mẹ, ngày càng lộ rõ vẻ nam tính.

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