'Em trai' Lệ Quyên: 10 tuổi cao gần bằng mẹ, điển trai chuẩn soái ca, 'sành sỏi' bóng rổ, golf như vận động viên chuyên nghiệp

Hậu trường 12/04/2021 06:06

Anthony – quý tử của Lệ Quyên và chồng cũ Đức Huy ở tuổi lên 10 đã cao gần bằng mẹ, ngày càng lộ rõ vẻ nam tính.

Anthony là con trai duy nhất của Lệ Quyên và chồng cũ Đức Huy, tên gọi thân mật là bé Bo. Dù bố mẹ đã chia tay nhưng cậu vẫn luôn nhận đầy đủ tình yêu thương, quan tâm chăm sóc của bố mẹ. Có bố mẹ nổi tiếng, ngậm thìa vàng từ nhỏ, cậu thiếu gia cũng nhận được nhiều sự quan tâm chú ý của cư dân mạng.

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Anthony 10 tuổi điển trai chuẩn soái ca

Quý tử của “nữ hoàng phòng trà” tuy mới 10 tuổi đã có chiều cao vượt trội, đôi mắt to tròn giống mẹ cùng với vẻ ngoài cực kỳ điển trai, khôi ngô tuấn tú. Cũng vì vậy mà mẹ Quyên thường gọi cậu là "em trai". "Em trai" Lệ Quyên trông trưởng thành hơn nhiều với làn da rám nắng cùng mái tóc đen dài, lộ rõ vẻ nam tính khiến ai nhìn cũng xuýt xoa khen ngợi. Cũng theo chia sẻ của bố mẹ, cậu bé là người khá chững chạc và hiểu chuyện.

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Thừa hưởng nét đẹp của cả bố và mẹ, Anthony trong tương lai sẽ là 'mĩ nam vạn người mê'

Anthony cũng rất năng động khi tham gia nhiều hoạt động thể thao, trong đó, bóng rổ và golf là hai môn thể thao yêu thích của cậu. Nhóc tỳ còn được dân mạng ưu ái với biệt danh là “hot boy bóng rổ”. Ngoài ra, cậu bé cũng thường xuyên đi tập đánh golf cùng bố. Theo đó, đại gia Đức Huy từng khoe lên trang cá nhân rằng con trai đánh golf chuẩn và giỏi không kém mình.

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'Hot boy bóng rổ' khiến chị em 'đổ rầm rầm'
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Cuối tuần được bố dẫn đi tập bóng rổ 
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Cùng bố thi đánh golf
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Đức Huy từng khoe con trai đánh golf chuẩn và giỏi không kém mình

Dù bận rộn với các hoạt động showbiz, Lệ Quyên vẫn cố gắng dành thời gian cho con. Cô thường đưa bé đi nghỉ dưỡng, đưa đón đi học hay cắt tóc... “Tôi và con là bạn thân nhất của nhau. Con thích bạn gái nào cũng nói với tôi. Bé gặp tất cả bạn bè của tôi và mọi thứ đều ổn” – nữ ca sĩ chia sẻ.

Doanh nhân Đức Huy cũng theo sát con trai trong học tập lẫn cuộc sống thường ngày. Anh và vợ cũ muốn con lớn lên trong tình yêu thương đầy đủ của bố mẹ dù họ đã ly hôn.

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Hai mẹ con siêu ngầu
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10 tuổi mà đã soái thế này cơ!

Là thiếu gia giàu từ trong trứng nước, Anthony được bố mẹ cho theo học tại trường quốc tế danh tiếng nhất nhì Sài Gòn. Theo công bố trên trang web chính thức của trường, học phí nơi cậu bé đang theo học khá cao. Lớp mẫu giáo khoảng 349,7 triệu đồng/năm, lớp 1-2 là 458,6 triệu đồng và lớp 3-5 là 458,7 triệu đồng/năm. Được biết, muốn theo học tại trường, ngoài học phí ban đầu, phụ huynh sẽ phải đóng chi phí ghi danh lên tới 25 triệu đồng/ học sinh. Khi theo học tại ngôi trường này, các bé sẽ được giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh kể cả trong lúc học lẫn khi vui chơi.

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'Em trai' Lệ Quyên

Nói về việc giáo dục con, Lệ Quyên tâm sự: “Một đứa trẻ nếu như được giáo dục cẩn thận, kỹ càng ngay từ khi còn bé thì lớn lên chắc chắn nó sẽ có tư duy khác biệt. Còn cứ tìm mọi cách dạy cho nó rằng mình sang chảnh lắm, mình như thế này, như thế kia thì tôi không bao giờ làm”. Vợ cũ doanh nhân Đức Huy cũng chia sẻ rằng Bo có tính cách rất giống mình. Cậu bé thích sự nhẹ nhàng, mềm mỏng, ngoan ngoãn nhưng cũng ương bướng, cứng cỏi. Cậu bé còn có tính tự lập cao và rất “đàn ông”. 

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Chàng trai vàng trong làng con nghệ sĩ

Lệ Quyên rèn cho con trai nếp sống kỷ luật từ nhỏ, vì thế con rất ngoan, vâng lời bố mẹ và chăm chỉ học tập. Ngoài ra, giọng ca “Giấc mơ có thật” luôn giáo dục bé trở thành người đàn ông mạnh mẽ, không bị chi phối bởi những cảm xúc tiêu cực xung quanh. Do đó, khi bố mẹ chia tay, Anthony tự nhận thức được mọi chuyện, nữ ca sĩ chia sẻ: “Ở tuổi này, con đã hiểu mẹ là người yêu thương, chăm chút mình như thế nào còn ba là người tình cảm, chân thành ra sao. Vì vậy, con không bao giờ quan tâm đến những điều xung quanh”.

*Ảnh: FBNV

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Từ khóa:   Lệ Quyên Con Lệ Quyên doanh nhân Đức Huy

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