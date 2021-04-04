Lệ Quyên và tình trẻ Lâm Bảo Châu bất ngờ tổ chức sinh nhật lên 10 cho quý tử

Cách đây vài giờ (ngày 4/4), "nữ hoàng phòng trà" đã hé lộ loạt ảnh trong buổi tiệc sinh nhật vô cùng ấm cúng của cậu quý tử độc nhất trong nhà. Cùng với sự góp mặt của bạn trai Lâm Bảo Châu và một số người thân thiết, buổi sinh nhật "bất ngờ" đã kết thúc trong niềm hạnh phúc của biết bao người. Đặc biệt là cậu bé Bo.

Cậu bé Bo vui sướng trong buổi tiệc sinh nhật được mẹ 'bất ngờ' tổ chức - Ảnh: FB

Toàn bộ phụ kiện, đồ trang trí trong buổi tiệc - Ảnh: FB

Bánh sinh nhật được đặt riêng cho bé Bo, được biết cậu bé là một tín đồ 'mê' giày - Ảnh: FB

Theo chia sẻ của Lệ Quyên, đây là tiệc sinh nhật tròn 10 tuổi của bé Bo - Chàng trai mang cung Bạch Dương. "Con trai yêu của mẹ ơi,vậy là chàng trai tháng 4 cung Bạch Dương của mẹ, giống mẹ tròn 10 tuổi rồi". Được biết, để tạo bất ngờ cho cậu bé, Lệ Quyên cùng tình trẻ của mình đã bí mật lên kế hoạch tổ chức, sắp xếp và trang trí cho bữa tiệc.