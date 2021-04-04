Lệ Quyên và tình trẻ Lâm Bảo Châu bất ngờ tổ chức sinh nhật lên 10 cho quý tử

Hậu trường 04/04/2021 19:38

Mới đây, nữ ca sĩ Lệ Quyên chia sẻ hàng loạt bức ảnh về bữa tiệc sinh nhật bất ngờ của cậu con trai lên 10. Trong nội dung đăng tải, có thể thấy, cậu bé tỏ ra vui sướng vô cùng.

Cách đây vài giờ (ngày 4/4), "nữ hoàng phòng trà" đã hé lộ loạt ảnh trong buổi tiệc sinh nhật vô cùng ấm cúng của cậu quý tử độc nhất trong nhà. Cùng với sự góp mặt của bạn trai Lâm Bảo Châu và một số người thân thiết, buổi sinh nhật "bất ngờ" đã kết thúc trong niềm hạnh phúc của biết bao người. Đặc biệt là cậu bé Bo. 

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 Cậu bé Bo vui sướng trong buổi tiệc sinh nhật được mẹ 'bất ngờ' tổ chức - Ảnh: FB
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 Toàn bộ phụ kiện, đồ trang trí trong buổi tiệc - Ảnh: FB
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 Bánh sinh nhật được đặt riêng cho bé Bo, được biết cậu bé là một tín đồ 'mê' giày - Ảnh: FB

Theo chia sẻ của Lệ Quyên, đây là tiệc sinh nhật tròn 10 tuổi của bé Bo - Chàng trai mang cung Bạch Dương. "Con trai yêu của mẹ ơi,vậy là chàng trai tháng 4 cung Bạch Dương của mẹ, giống mẹ tròn 10 tuổi rồi". Được biết, để tạo bất ngờ cho cậu bé, Lệ Quyên cùng tình trẻ của mình đã bí mật lên kế hoạch tổ chức, sắp xếp và trang trí cho bữa tiệc. 

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 Dòng trạng thái được Lệ Quyên chia sẻ - Ảnh: FB

"Mẹ và mọi người giữ bí mật để con vỡ oà vui sướng trong sinh nhật mình thế này có lẽ là điều đặc biệt nhất của lần sinh nhật lần thứ 10, chỉ cần con vui vẻ hạnh phúc nhất thôi cậu bé thiện lành của mẹ. Chắc chắn năm nay sinh nhật Bo sẽ nhiều điều thú vị hơn nữa và có lẽ cũng sẽ dài lắm đây" - Lệ Quyên chia sẻ.

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 Sinh nhật với sự góp mặt đông đủ bạn bè và người thân thiết trong gia đình - Ảnh: FB
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 Lệ Quyên nô đùa bên con trai - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, qua câu chữ, mẹ của bé Bo cũng chúc mừng con mình với đầy sự yêu thương: "Mong con luôn mạnh khoẻ, trưởng thành, chính nhân quân tử... Mẹ yêu con hơn những gì mẹ có thể nói. Con biết không? Cả nhà yêu con nhiều lắm, mèo con của mẹ".

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 Vẻ đẹp khôi ngô, tuấn tú của cậu bé lên 10 - Ảnh: Internet

Con trai duy nhất của Lệ Quyên và chồng cũ Đức Huy tên thật là Lê Kỳ Anh, tên thân mật thường gọi ở nhà là Bo. Ngay từ bé, Kỳ Anh đã được hưởng cuộc sống chuẩn thiếu gia thực thụ. Dù mới 10 tuổi, chàng trai đã may mắn thừa hưởng nét đẹp từ bố mẹ nên rất khôi ngô. Bên cạnh đó, cậu còn sở hữu nhiều món đồ hiệu đắt đỏ khiến bạn bè đồng trang lứa ngưỡng mộ. 

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