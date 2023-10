Lùm xùm vụ bà xã Only C tố nhân viên nhà hàng ở TP.HCM buông lời lẽ khiếm nhã, tục tĩu với chồng con mình

Mới đây, trang cá nhân của Ngân Hà - bà xã Only C tiếp tục đăng status, chia sẻ quan điểm vì sao phải lên tiếng về hành động "ồn ào" những ngày qua trên MXH. "Đối với nghệ sĩ, danh dự là tiền, hình ảnh là tiền. Sự sống còn của tập thể nhân viên công ty mình dựa vào danh dự của chồng mình. Do đó, mình phải bảo vệ danh dự đến cùng! AI SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO CON MÌNH, GIA ĐÌNH MÌNH? AI NUÔI 20 CON NGƯỜI TRONG CÔNG TY MÌNH?", Ngân Hà bày tỏ.

Ngân Hà lên tiếng giải thích về những hành động 'ồn ào' trên mạng xã hội những ngày qua - Ảnh: FB

Trước đó, tối ngày 2/4, cả gia đình Only C dùng bữa tại một nhà hàng tại TP.HCM. Sau khi xin phép quản lý mở cửa phòng chơi cho con mình để tranh thủ dùng bữa, nhưng không lâu sau, nhân viên nhà hàng đã mời 2 con của Only C ra khỏi phòng chơi vì lí do nhà hàng sắp đóng cửa. Vợ chồng nam ca sĩ cũng không làm khó mà nghe theo. Không chỉ vậy, cặp đôi cố gắng ăn uống thật nhanh, không muốn vì mình ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.