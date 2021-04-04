Lùm xùm vụ bà xã Only C tố nhân viên nhà hàng ở TP.HCM buông lời lẽ khiếm nhã, tục tĩu với chồng con mình

Hậu trường 04/04/2021 17:25

Trước sự việc "ồn ào" khi nhân viên nhà hàng lẩu nổi tiếng tại TP.HCM "buông" lời lẽ xúc phạm con cái và gia đình, bà xã Only C - Ngân Hà đã lên tiếng cực gắt để "làm cho ra nhẽ".

Mới đây, trang cá nhân của Ngân Hà - bà xã Only C tiếp tục đăng status, chia sẻ quan điểm vì sao phải lên tiếng về hành động "ồn ào" những ngày qua trên MXH. "Đối với nghệ sĩ, danh dự là tiền, hình ảnh là tiền. Sự sống còn của tập thể nhân viên công ty mình dựa vào danh dự của chồng mình. Do đó, mình phải bảo vệ danh dự đến cùng! AI SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO CON MÌNH, GIA ĐÌNH MÌNH? AI NUÔI 20 CON NGƯỜI TRONG CÔNG TY MÌNH?", Ngân Hà bày tỏ.

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 Ngân Hà lên tiếng giải thích về những hành động 'ồn ào' trên mạng xã hội những ngày qua - Ảnh: FB

Trước đó, tối ngày 2/4, cả gia đình Only C dùng bữa tại một nhà hàng tại TP.HCM. Sau khi xin phép quản lý mở cửa phòng chơi cho con mình để tranh thủ dùng bữa, nhưng không lâu sau, nhân viên nhà hàng đã mời 2 con của Only C ra khỏi phòng chơi vì lí do nhà hàng sắp đóng cửa. Vợ chồng nam ca sĩ cũng không làm khó mà nghe theo. Không chỉ vậy, cặp đôi cố gắng ăn uống thật nhanh, không muốn vì mình ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

Tuy nhiên, sau khi về nhà, nhân viên của nhà hàng này đã nhắn tin và bình luận thẳng vào trang Fanpage của Only C bằng những từ ngữ có phần nhạy cảm, thậm chí là mang tính nhục mạ, tục tĩu.

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 Hai cu cậu gia đình nhà Only C - Ảnh: FB
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 Nhân viên nhà hàng đã để lại lời bình luận khiếm nhã trong bài viết của Only C - Ảnh: FB
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Tin nhắn tục tĩu còn được gửi đến Fanpage riêng của nam nghệ sĩ - Ảnh: FB 

Ngay sau khi sự việc diễn ra, bà xã Only C đã đến gặp trao đổi trực tiếp với nhân viên kia. Sau khi cho trích xuất camera của nhà hàng, Ngân Hà phát hiện con mình không tiếp xúc với người này nên chuyện vô lễ không thể xảy ra.

Đến đây, cô thể hiện sự bức xúc không biết tại sao nhân viên này lại nhục mạ công khai gia đình mình rồi lại bày tỏ lời xin lỗi như chưa có gì? Hiện, đại diện nhà hàng cũng đã gửi lời xin lỗi đến Ngân Hà.

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Ngân Hà chia sẻ suy nghĩ của bản thân - Ảnh: FB 

Vào sáng ngày 4/4, sau những ồn ào, "gạch đá" từ một bộ phận công chúng khi đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm bảo vệ gia đình trên mạng xã hội, Ngân Hà đã lên tiếng chia sẻ: "Dù muốn hay không, đúng hay sai, thì bài học không thể phủ nhận là không nên cố thuyết phục người khác đồng ý với quan điểm của mình".

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Từ khóa:   OnlyC Bà xã OnlyC Gia đình OnlyC

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