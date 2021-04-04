Chia tay bạn trai tỷ phú Mỹ 72 tuổi, người mẫu 26 tuổi Cổ Ngân 'up mở': 'Đã quen tỷ phú rồi thì sẽ quen tỷ phú hoài'

Theo cô nàng, hai tuần trước đó, sau sinh nhật của vị tỷ phú, cặp đôi đã cãi nhau "banh xác" và không nói chuyện với nhau trong hai tuần. Đến sáng 3/4, cả hai bắt đầu nói chuyện lại trong tâm thế vui vẻ. Thế nhưng không lâu sau đó, cặp đôi lại tiếp tục có những hiểu lầm nên quyết định đường ai nấy đi. Cổ Ngân chỉ chia sẻ lý do chia tay là "vô cùng xàm xí", nhưng không nói rõ là lý do cụ thể gì.

Mới đây, việc Cổ Ngân đã tuyên bố chính thức "đường ai nấy đi" với bạn trai tỷ phú Mỹ 72 tuổi đã nhận về nhiều sự chú ý của dư luận. Cụ thể, trên mạng xã hội, khi được hỏi lý do vì sao Wynn Katz xóa sạch ảnh của Cổ Ngân trên trang cá nhân, đồng thời cô và hôn phu không còn theo dõi nhau trên mạng xã hội, Cổ Ngân đã xác nhận chia tay vị hôn phu này.

Sau sự việc, mới đây, trên tài khoản TikTok cá nhân, nữ người mẫu đã đưa ra tuyên bố mới khiến mọi người sững sờ. Cổ Ngân cho hay, trước khi yêu tỷ phú Wynn Katz - CEO của hãng thời trang ở Los Angeles, cô đã có cơ hội gặp gỡ anh em sinh đôi tỷ phú nhà Wiklevoss - một trong những tỷ phú nổi tiếng đầu tư vào tiền ảo Bitcoin, đồng thời cũng là "người quen" cũ. Cô nàng còn không ngại chia sẻ tấm hình chụp chung của 3 người. Cổ Ngân nói thêm: "Ngày xưa Ngân không biết Bitcoin là gì đâu, nhưng gặp họ trong một lần tình cờ có duyên đi ăn tối cùng nhau. Vậy nên mình nghĩ là nếu chia tay người này thì vẫn có thể gặp người tốt hơn". Đặc biệt, cô còn chia sẻ thêm một nội dung khiến cộng đồng mạng "há hốc": "Có người còn ghẹo mình là một khi đã quen tỷ phú rồi thì sẽ quen tỷ phú hoài".

Cố Ngân 'show' ảnh chụp chung cùng 2 anh em tỷ phú nối tiếng trong giới đầu tư tiền ảo Bitcoin - Ảnh: Internet

Trước đó, chuyện tình của cặp đôi Cổ Ngân - Wynn Katz đã từng gây bão mạng xã hội, thậm chí lên cả báo chí Trung Quốc. Trong khoảng thời gian quen nhau, cả hai đã từng chia sẻ nhiều kỉ niệm ngọt ngào. Dù khoảng cách thế hệ khá xa, cách nhau đến 46 tuổi, nhưng dường như đó không trở thành "rào cản" đối với họ. Được biết, Ngân và bạn trai Wynn đã tổ chức lễ đính hôn tại khách sạn 6 sao ở Sài Gòn. Nếu không có gì thay đổi thì thời gian tới, họ sẽ tổ chức lễ kết hôn. Thế nhưng bây giờ mọi chuyện dường như đã kết thúc.