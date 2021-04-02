Cận cảnh nhan sắc và cuộc sống sang chảnh của vợ sắp cưới Phan Mạnh Quỳnh

Hậu trường 02/04/2021 18:01

"Vợ người ta" giờ thành "vợ của ta". Cặp đôi Mạnh Quỳnh - Khánh Vy yêu nhau 5 năm sắp về chung một nhà. Hôn lễ dự định tiến hành vào tháng 5/2021.

Mới đây, Phan Mạnh Quỳnh thông báo tin vui sắp kết hôn với bạn gái Huỳnh Khánh Vy sau 5 năm hẹn hò. Không chỉ thường xuyên xuất hiện cùng nhau, thoải mái công khai thể hiện tình cảm, cặp đôi còn liên tục dành cho nhau những lời khen “có cánh” trước truyền thông. Giữa tháng 9/2018, cặp đôi đã khiến người hâm mộ phải "ghen tỵ" với màn cầu hôn lãng mạn trên biển và sắp tới đây, cặp đôi sẽ chính thức về chung một nhà bằng một đám cưới với sự góp mặt của gia đình, bạn bè. Hôn lễ dự kiến tổ chức vào tháng 5/2021.

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 Hôn lễ của Phan Mạnh Quỳnh - Khánh Vy dự kiến được tổ chức vào tháng 5/2021 - Ảnh: Internet

Bạn gái Phan Mạnh Quỳnh sinh năm 1994 tại Khánh Hòa, cả hai đã nảy sinh tình cảm ngay sau lần hợp tác chung cách đây hơn 3 năm qua ca khúc Vợ người ta. Cô là người mẫu, diễn viên tự do, từng xuất hiện trong một số MV của bạn trai và ca sĩ Đức Phúc, Only C...

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 Khánh Vy là người mẫu, diễn viên tự do - Ảnh: Internet
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 Ngoài hoạt động nghệ thuật, Khánh Vy còn tự kinh doanh riêng - Ảnh: Internet

Nam ca sĩ từng tiết lộ, khoảng thời gian mới yêu, nhiều đồng nghiệp phản đối vì sợ Khánh Vy lợi dụng sự nổi tiếng của bạn trai. Tuy nhiên, bỏ qua những lời khuyên đó, Phan Mạnh Quỳnh vẫn thoải mái công khai bạn gái chứ không giấu kín như nhiều ngôi sao khác. Nhạc sĩ còn cho biết, anh chủ động theo đuổi cô vì vẻ ngoài hiền lành, dễ thương, tính cách hài hước, khéo léo khi giao tiếp.

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 Phan Mạnh Quỳnh chủ động theo đuổi Khánh Vy vì vẻ ngoài hiền lành, dễ thương, tính cách hài hước, khéo léo khi giao tiếp - Ảnh: Internet

Với lợi thế ngoại hình xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm, Khánh Vy từng tham gia cuộc thi The Face Vietnam 2017 nhưng không tiến xa hơn. Ngoài đời, người đẹp sinh năm 1994 sở hữu thân hình nóng bỏng, quyến rũ. Cô thường xuyên diện bikini, quần áo sexy khoe lợi thế hình thể. Hiện tại, ngoài hoạt động nghệ thuật, Khánh Vy còn tích cực bán hàng online.

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 Khánh Vy tự tin khoe dáng 'nuột' trong bộ đồ bikini - Ảnh: Internet

Nhờ vậy, cô sớm độc lập về kinh tế, còn tự mua cho mình xe hơi, căn hộ chung cư cao cấp giá gần 2 tỷ đồng ở thành phố Nha Trang.

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 Sớm độc lập về kinh tế, người đẹp tự mua xe, chung cư cao cấp cho bản thân ở Nha Trang - Ảnh: Internet

Chia sẻ về chuyện tình cảm, Phan Mạnh Quỳnh từng tiết lộ: "Tôi là một người lãng mạn hay nói đúng hơn là dễ rung động. Trước đây, tôi yêu đơn phương nhiều người và cũng rất chung tình... Những mối tình đi qua đều để lại nhiều cảm xúc và được tôi kể qua âm nhạc. Với Khánh Vy, cô ấy là người tôi yêu cuối cùng, khi quen cô ấy, tôi không còn thấy rung động với cô gái nào nữa".

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