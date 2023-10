Cận cảnh nhan sắc và cuộc sống sang chảnh của vợ sắp cưới Phan Mạnh Quỳnh

Mới đây, Phan Mạnh Quỳnh thông báo tin vui sắp kết hôn với bạn gái Huỳnh Khánh Vy sau 5 năm hẹn hò. Không chỉ thường xuyên xuất hiện cùng nhau, thoải mái công khai thể hiện tình cảm, cặp đôi còn liên tục dành cho nhau những lời khen “có cánh” trước truyền thông. Giữa tháng 9/2018, cặp đôi đã khiến người hâm mộ phải "ghen tỵ" với màn cầu hôn lãng mạn trên biển và sắp tới đây, cặp đôi sẽ chính thức về chung một nhà bằng một đám cưới với sự góp mặt của gia đình, bạn bè. Hôn lễ dự kiến tổ chức vào tháng 5/2021.

Hôn lễ của Phan Mạnh Quỳnh - Khánh Vy dự kiến được tổ chức vào tháng 5/2021 - Ảnh: Internet

Bạn gái Phan Mạnh Quỳnh sinh năm 1994 tại Khánh Hòa, cả hai đã nảy sinh tình cảm ngay sau lần hợp tác chung cách đây hơn 3 năm qua ca khúc Vợ người ta. Cô là người mẫu, diễn viên tự do, từng xuất hiện trong một số MV của bạn trai và ca sĩ Đức Phúc, Only C...