Cứ đà này, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu về chung nhà mấy hồi, ảnh sinh nhật mà ‘tình’ còn hơn ảnh cưới

Hậu trường 02/04/2021 13:01

Cặp đôi chị đẹp Lệ Quyên và trai trẻ Lâm Bảo Châu xứng đáng đứng top 1 các cặp đôi chăm phát "cẩu lương" nhất nhì Showbiz Việt. Năm nay, nhân dịp sinh nhật lần thứ 40, "nữ hoàng phòng trà" được bạn trai tạo bất ngờ khi đưa cô đi nghỉ dưỡng tại bờ biển. Cả hai đã có giây phút lãng mạn, vui vẻ bên nhau.

Cặp đôi chị đẹp và trai trẻ Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu xứng đáng đứng top 1 các cặp đôi chăm phát "cẩu lương" nhất nhì Vbiz. Trong năm đầu tiên đón sinh nhật cùng chị đẹp Lệ Quyên, tình trẻ Lâm Bảo Châu đã tổ chức tiệc cực hoành tráng và sang chảnh không kém gì ai. 

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Nhân dịp sinh nhật thứ 40, Lệ Quyên được bạn trai đưa đi nghỉ mát và tổ chức tiệc siêu hoành tráng trên bờ biển - Ảnh: FB
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 Lệ Quyên bày tỏ sự biết ơn với bạn trai và mọi người đến dự sinh nhật mình - Ảnh: FB

Mặc dù hơn kém nhau 12 tuổi, nhưng Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu được khen ngợi là 1 trong những cặp đôi trai tài gái sắc của làng giải trí Việt . Sau khi chính thức công khai, chị đẹp và tình trẻ luôn ở bên nhau, không rời nửa bước khiến hội FA nhìn mà "gato". Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu không giấu giếm như nhiều cặp đôi showbiz khác, ngược lại họ công khai hẹn hò. Nữ ca sĩ từng nói, cô không giấu nổi niềm hạnh phúc nên để nó lan tỏa đến mọi người.

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 Mặc dù hơn kém nhau 12 tuổi nhưng cặp đôi vẫn được cho là 'trai tài gái sắc', vô cùng xứng đôi - Ảnh: FB

Từ khi ly hôn, nữ ca sĩ cũng cởi mở hơn về mối quan hệ hiện tại, cô bày tỏ: "Đến bây giờ mới hiểu sự quan tâm đầy yêu thương như thế này mang lại hạnh phúc thế nào. Cảm ơn người ấy. Không thể hạnh phúc hơn".

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Lâm Bảo Châu 'tình tứ' ôm chặt eo Lệ Quyên - Ảnh: FB

Có thể thấy, Lệ Quyên diện váy trắng, được cắt xẻ táo bạo để khoe trọn vóc dáng, cô giật toàn bộ spotlight của buổi tiệc bởi nhan sắc mặn mà và ngày càng hồi xuân. Trong ảnh, chị đẹp mỉm cười đầy hạnh phúc, nhìn là biết đang viên mãn và vui vẻ đến mức nào khi được ở bên tình yêu của mình.

Lâm Bảo Châu cũng gây chú ý với hành động ôm chặt eo Lệ Quyên , anh chàng chẳng ngại có cử chỉ thân mật với bạn gái khi chụp ảnh nhóm. Nhiều người cho rằng, khoảnh khắc cả hai chụp ảnh kỷ niệm trông chẳng khác gì đang tổ chức hôn lễ ấm áp trên biển. Cứ đà này, dân tình trông ngóng sớm có tin vui từ cặp đôi chứng minh cho "tình yêu không phân biệt tuổi tác" của Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu.

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Từ khóa:   Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu Lệ Quyên Lâm Bảo Châu

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