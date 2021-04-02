Cứ đà này, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu về chung nhà mấy hồi, ảnh sinh nhật mà ‘tình’ còn hơn ảnh cưới

Cặp đôi chị đẹp và trai trẻ Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu xứng đáng đứng top 1 các cặp đôi chăm phát "cẩu lương" nhất nhì Vbiz. Trong năm đầu tiên đón sinh nhật cùng chị đẹp Lệ Quyên, tình trẻ Lâm Bảo Châu đã tổ chức tiệc cực hoành tráng và sang chảnh không kém gì ai.

Nhân dịp sinh nhật thứ 40, Lệ Quyên được bạn trai đưa đi nghỉ mát và tổ chức tiệc siêu hoành tráng trên bờ biển - Ảnh: FB

Lệ Quyên bày tỏ sự biết ơn với bạn trai và mọi người đến dự sinh nhật mình - Ảnh: FB

Mặc dù hơn kém nhau 12 tuổi, nhưng Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu được khen ngợi là 1 trong những cặp đôi trai tài gái sắc của làng giải trí Việt . Sau khi chính thức công khai, chị đẹp và tình trẻ luôn ở bên nhau, không rời nửa bước khiến hội FA nhìn mà "gato". Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu không giấu giếm như nhiều cặp đôi showbiz khác, ngược lại họ công khai hẹn hò. Nữ ca sĩ từng nói, cô không giấu nổi niềm hạnh phúc nên để nó lan tỏa đến mọi người.