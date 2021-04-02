Trịnh Công Sơn mê mẩn trước vẻ đẹp 'chỉ có Tây mới mê', nhưng cuối cùng nhận cái kết 'đắng'

Theo thông tin về cuộc thi diễn ra vào năm đó, sau nhiều lần cân nhắc và trải qua nhiều vòng thi đấu, Trần Vân Anh trở thành Á hậu 1, sau người đẹp gốc Hà Nội - Nguyễn Diệu Hoa, chỉ cao 1m58.

Được biết, ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 1990, người đẹp Trần Vân Anh đến từ TP HCM từng gây "choáng ngợp" với chiều cao 1m70. Không những vậy, cô còn sở hữu số đo hình thể đáng mơ ước: 90 - 60 - 90cm được đánh giá đạt chuẩn quốc tế. Với nét đẹp được cho là "chỉ Tây mới mê", đã khiến cho nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như bị "sét đánh" ngay từ lần đầu gặp gỡ, mặc dù xét về độ tuổi, nàng Hậu kém nhạc sĩ tài ba đến 31 tuổi.

Trước ý kiến đó, nhiều người cũng phản đối, cho rằng Hoa hậu nên gắn liền với vẻ đẹp thuần Việt, vốn tri thức cao, thông thạo nhiều ngoại ngữ thay vì chấp nhận vẻ đẹp "quá khủng" của Á hậu Vân Anh.

Chính sự đăng quang này đã trở thành chủ đề gây ra nhiều tranh cãi vào thời điểm bấy giờ. Bởi vì nhiều giám khảo cuộc thi cho rằng với nhan sắc và vóc dáng của Vân Anh sẽ xứng đáng với danh hiệu Hoa hậu hơn Diệu Hoa.

Khi không thể đi đến thống nhất vì cả hai đều điểm xấp xỉ nhau, hội đồng giám khảo đành phải chờ phần thi ứng xử. Cuối cùng do lợi thế giao tiếp và trả lời trôi chảy hơn, Nguyễn Diệu Hoa lên ngôi Hoa hậu còn Trần Vân Anh nhận danh hiệu Á hậu 1.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trúng 'sét đánh' ngay từ lần đầu gặp Á hậu Trần Vân Anh - Ảnh minh họa: Internet

Sau cuộc thi, mỹ nhân sinh năm 1970 trở thành người tình được Trịnh Công Sơn hết lòng thương yêu. Cuộc tình này sâu đậm đến mức, cả hai đã lên kế hoạch tổ chức hôn lễ nhưng sau đó bất ngờ lại hủy vào phút chót.

Những ai quyết đi tìm lời giải thích cho cuộc tình có kết cục ngỡ ngàng giữa nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và người đẹp Trần Vân Anh hẳn sẽ bất lực, bởi đến bạn bè thân thiết của cố nhạc sĩ còn không biết đâu là nguồn cơn, manh mối. Chỉ biết rằng, trong cuộc đời người nghệ sĩ tài hoa này, ngoài một mối tình trước đó với người phụ nữ bí ẩn có cái tên luôn được viết tắt, thì Á hậu Trần Vân Anh là trường hợp duy nhất nhen nhóm trong ông ý định tìm đến bến đỗ hạnh phúc gia đình. Vậy nên, nguyên do vì sao Trịnh Công Sơn và Trần Vân Anh không thể nên duyên vợ chồng vẫn là một ẩn số.

Một số nguồn tin cho rằng có thể vì Trịnh Công Sơn quá "nghệ sĩ" và cũng có những giai thoại hoài nghi đó là quyết định cá nhân từ phía Á hậu.

Trong danh sách những "nàng thơ" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Á hậu Trần Vân Anh được cho là bóng hồng gợi cảm hứng cho nỗi buồn trong những ca từ đầy day dứt, tiếc nuối: "Có một điều gần như không thay đổi là mùa xuân nào cũng từng ấy khuôn mặt bạn bè vây quanh, chỉ có khuôn mặt tình yêu là không như cũ" nằm trong ca khúc "Tôi ơi đừng tuyệt vọng".

Sau khi Trịnh Công Sơn có những bóng hồng khác, Trần Vân Anh cũng chọn cho mình một cuộc sống kín tiếng.