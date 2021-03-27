Con trai ruột Hoài Linh ở Mỹ: Cuộc sống sang chảnh chính hiệu, 'profile khủng' ở tuổi 31

Hậu trường 27/03/2021 17:58

Là người có đời tư kín tiếng, ít ai biết được danh hài Hoài Linh có người con trai ruột hiện đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Những hình ảnh thường xuyên được cập nhật về cậu con trai này khiến nhiều người không khỏi "trầm trồ".

NSƯT Hoài Linh vốn là người rất kín tiếng về chuyện tình yêu và gia đình, ông được biết đến là một trong những nghệ sĩ có nhiều con nuôi nhất trong làng giải trí Việt. Tuy nhiên đến năm 2014, nam danh hài đã tiết lộ danh tính về người con ruột của mình, sinh năm 1990, anh tên là Võ Lê Thành Vinh.

Vo Le Thanh Vinh
 Năm 2014, Hoài Linh đã tiết lộ danh tính về người con ruột của mình, tên là Võ Lê Thành Vinh - Ảnh: Internet

Được biết, Thành Vinh sống với gia đình ở Đồng Nai từ nhỏ, sau khi học hết cấp 3, anh sang Mỹ sinh sống. Anh tốt nghiệp Đại học Texas Dallas, một trường công lập uy tín ở tiểu bang Dallas.

Vo Le Thanh Vinh 1
Thành Vinh tốt nghiệp Đại học Texas Dallas, một trường công lập uy tín ở tiểu bang Dallas 

Con trai Hoài Linh định cư ở nước ngoài từ năm 2009 cho đến nay đã được hơn chục năm. Trước đó, Thành Vinh tốt nghiệp bằng Cử nhân Khoa học Kỹ sư Cơ khí. Với năng lực và thành tích học tập xuất sắc, anh đã thuận lợi vào làm việc tại hãng hàng không quốc gia American Airlines.

Vo Le Thanh Vinh 2
 Nhờ năng lực và thành tích học tập xuất sắc, Thành Vinh được nhận vào làm việc tại hãng hàng không quốc gia American Airlines

Võ Lê Thành Vinh được cho là có một cuộc sống sang chảnh ở Mỹ khi thường xuyên di chuyển bằng máy bay. Trên thực tế, công việc của anh là giám sát và bảo quản quá trình bảo dưỡng máy bay theo đúng với các quy định ngành hàng không của Mỹ. Không chỉ đảm nhận công việc tại "miền đất Hứa", Thành Vinh còn là chủ của một studio cưới để thỏa mãn đam mê quay phim, chụp ảnh của bản thân. Ngoài ra, anh còn là Travel YouTuber với kênh YouTube có hơn 21 nghìn người đăng ký theo dõi.

Vo Le Thanh Vinh 3
 Công việc của anh là giám sát và bảo quản quá trình bảo dưỡng máy bay
Vo Le Thanh Vinh 4
Anh sở hữu kênh YouTube chủ đề về du lịch với 21,5 nghìn người đăng ký theo dõi
Vo Le Thanh Vinh 5
Sở thích của Thành Vinh là chụp ảnh - Ảnh: FB 
Vo Le Thanh Vinh 6
 Anh là chủ của một studio cưới mang tên 3M Prodution - Ảnh: FB

Để thỏa mãn niềm đam mê, Thành Vinh thường đi du lịch, check-in ở nhiều địa điểm nổi tiếng trên thế giới và cho ra nhiều tấm ảnh đẹp. Anh còn chia sẻ, có khi 1 năm anh đi du lịch tới 30 lần. Riêng năm 2019, anh đã được American Airlines chi trả tiền vé máy bay đi du lịch lên tới 56.000 USD, tương đương 1,3 tỷ đồng để làm quảng cáo.

Vo Le Thanh Vinh 7
 Thành Vinh thường đi du lịch, checkin ở nhiều địa điểm nổi tiếng trên thế giới và cho ra nhiều tấm ảnh đẹp

Mặc dù sở hữu nhiều tài năng, đặc biệt trong các lĩnh vực nghệ thuật như chụp ảnh, quay phim nhưng con trai Hoài Linh không có ý định lấn sân vào showbiz vì không muốn truyền thông "tham dự" quá nhiều vào cuộc sống riêng tư. Trong 1 dịp hiếm hoi, anh xuất hiện trong chương trình Nhanh như chớp 2019 với ngoại hình điển trai, tính tình hiền lành và thân thiện.

Vo Le Thanh Vinh 8
Võ Lê Thành Vinh xuất hiện trong chương trình Nhanh như chớp 2019 - Ảnh: Internet
Vo Le Thanh Vinh 9
 Anh chàng được nhận xét là có ngoại hình điển trai, tính tình hiền lành và thân thiện

Ở độ tuổi 31, anh vẫn duy trì cuộc sống độc thân. Trong một lần chia sẻ với báo giới, con trai Hoài Linh cho hay: "Tôi từng trải qua nhiều mối tình, nếm trải đủ mọi cảm xúc, vui, hạnh phúc cũng có, nhưng buồn, đau khổ cũng có... Vậy nên với bản thân, tôi luôn tâm niệm mọi thứ tùy duyên. Khi có duyên gặp nhau, hợp nhau và muốn ở bên nhau lâu dài thì mình tiến xa hơn nữa. Cái gì đến cũng sẽ đến... Khi nào mình rung động hoặc tìm được một người thực sự muốn ở bên cạnh mình thì lúc đó cũng đâu có muộn đâu".

Con trai ruột Hoài Linh ở Mỹ: Cuộc sống sang chảnh chính hiệu, 'profile khủng' ở tuổi 31 - Ảnh 11
 Mặc dù sống xa gia đình, nhưng Thành Vinh vẫn thường xuyên gọi điện về thăm hỏi bố mẹ thường xuyên
Con trai ruột Hoài Linh ở Mỹ: Cuộc sống sang chảnh chính hiệu, 'profile khủng' ở tuổi 31 - Ảnh 12
Một khoảnh khắc của hai cha con được con trai Hoài Linh chia sẻ gần đây

Mặc dù sống xa gia đình, nhưng Thành Vinh vẫn thường xuyên gọi điện về thăm hỏi bố mẹ thường xuyên. Trong dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, do ảnh hưởng dịch Covid-19 khiến anh không thể về Việt Nam để đón Tết cùng cả nhà.

Minh Luân dự kiến 'về chung nhà' với bạn gái kém 8 tuổi trong năm 2021

Minh Luân dự kiến 'về chung nhà' với bạn gái kém 8 tuổi trong năm 2021

Sau 1 năm hẹn hò, mới đây, nam diễn viên Minh Luân chia sẻ dự định lập gia đình cùng với giọng ca Thiên Hương.

Xem thêm
Từ khóa:   Võ Lê Thành Vinh Con trai Hoài Linh con trai ruột Hoài Linh

TIN MỚI NHẤT

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 44 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 2 giờ 58 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026