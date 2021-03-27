Con trai ruột Hoài Linh ở Mỹ: Cuộc sống sang chảnh chính hiệu, 'profile khủng' ở tuổi 31

Là người có đời tư kín tiếng, ít ai biết được danh hài Hoài Linh có người con trai ruột hiện đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Những hình ảnh thường xuyên được cập nhật về cậu con trai này khiến nhiều người không khỏi "trầm trồ".

NSƯT Hoài Linh vốn là người rất kín tiếng về chuyện tình yêu và gia đình, ông được biết đến là một trong những nghệ sĩ có nhiều con nuôi nhất trong làng giải trí Việt. Tuy nhiên đến năm 2014, nam danh hài đã tiết lộ danh tính về người con ruột của mình, sinh năm 1990, anh tên là Võ Lê Thành Vinh. Năm 2014, Hoài Linh đã tiết lộ danh tính về người con ruột của mình, tên là Võ Lê Thành Vinh - Ảnh: Internet Được biết, Thành Vinh sống với gia đình ở Đồng Nai từ nhỏ, sau khi học hết cấp 3, anh sang Mỹ sinh sống. Anh tốt nghiệp Đại học Texas Dallas, một trường công lập uy tín ở tiểu bang Dallas.

Thành Vinh tốt nghiệp Đại học Texas Dallas, một trường công lập uy tín ở tiểu bang Dallas Con trai Hoài Linh định cư ở nước ngoài từ năm 2009 cho đến nay đã được hơn chục năm. Trước đó, Thành Vinh tốt nghiệp bằng Cử nhân Khoa học Kỹ sư Cơ khí. Với năng lực và thành tích học tập xuất sắc, anh đã thuận lợi vào làm việc tại hãng hàng không quốc gia American Airlines. Nhờ năng lực và thành tích học tập xuất sắc, Thành Vinh được nhận vào làm việc tại hãng hàng không quốc gia American Airlines Võ Lê Thành Vinh được cho là có một cuộc sống sang chảnh ở Mỹ khi thường xuyên di chuyển bằng máy bay. Trên thực tế, công việc của anh là giám sát và bảo quản quá trình bảo dưỡng máy bay theo đúng với các quy định ngành hàng không của Mỹ. Không chỉ đảm nhận công việc tại "miền đất Hứa", Thành Vinh còn là chủ của một studio cưới để thỏa mãn đam mê quay phim, chụp ảnh của bản thân. Ngoài ra, anh còn là Travel YouTuber với kênh YouTube có hơn 21 nghìn người đăng ký theo dõi.

Công việc của anh là giám sát và bảo quản quá trình bảo dưỡng máy bay Anh sở hữu kênh YouTube chủ đề về du lịch với 21,5 nghìn người đăng ký theo dõi Sở thích của Thành Vinh là chụp ảnh - Ảnh: FB Anh là chủ của một studio cưới mang tên 3M Prodution - Ảnh: FB Để thỏa mãn niềm đam mê, Thành Vinh thường đi du lịch, check-in ở nhiều địa điểm nổi tiếng trên thế giới và cho ra nhiều tấm ảnh đẹp. Anh còn chia sẻ, có khi 1 năm anh đi du lịch tới 30 lần. Riêng năm 2019, anh đã được American Airlines chi trả tiền vé máy bay đi du lịch lên tới 56.000 USD, tương đương 1,3 tỷ đồng để làm quảng cáo. Thành Vinh thường đi du lịch, checkin ở nhiều địa điểm nổi tiếng trên thế giới và cho ra nhiều tấm ảnh đẹp Mặc dù sở hữu nhiều tài năng, đặc biệt trong các lĩnh vực nghệ thuật như chụp ảnh, quay phim nhưng con trai Hoài Linh không có ý định lấn sân vào showbiz vì không muốn truyền thông "tham dự" quá nhiều vào cuộc sống riêng tư. Trong 1 dịp hiếm hoi, anh xuất hiện trong chương trình Nhanh như chớp 2019 với ngoại hình điển trai, tính tình hiền lành và thân thiện. Võ Lê Thành Vinh xuất hiện trong chương trình Nhanh như chớp 2019 - Ảnh: Internet Anh chàng được nhận xét là có ngoại hình điển trai, tính tình hiền lành và thân thiện Ở độ tuổi 31, anh vẫn duy trì cuộc sống độc thân. Trong một lần chia sẻ với báo giới, con trai Hoài Linh cho hay: "Tôi từng trải qua nhiều mối tình, nếm trải đủ mọi cảm xúc, vui, hạnh phúc cũng có, nhưng buồn, đau khổ cũng có... Vậy nên với bản thân, tôi luôn tâm niệm mọi thứ tùy duyên. Khi có duyên gặp nhau, hợp nhau và muốn ở bên nhau lâu dài thì mình tiến xa hơn nữa. Cái gì đến cũng sẽ đến... Khi nào mình rung động hoặc tìm được một người thực sự muốn ở bên cạnh mình thì lúc đó cũng đâu có muộn đâu".

Mặc dù sống xa gia đình, nhưng Thành Vinh vẫn thường xuyên gọi điện về thăm hỏi bố mẹ thường xuyên Một khoảnh khắc của hai cha con được con trai Hoài Linh chia sẻ gần đây Mặc dù sống xa gia đình, nhưng Thành Vinh vẫn thường xuyên gọi điện về thăm hỏi bố mẹ thường xuyên. Trong dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, do ảnh hưởng dịch Covid-19 khiến anh không thể về Việt Nam để đón Tết cùng cả nhà.

Minh Luân dự kiến 'về chung nhà' với bạn gái kém 8 tuổi trong năm 2021 Sau 1 năm hẹn hò, mới đây, nam diễn viên Minh Luân chia sẻ dự định lập gia đình cùng với giọng ca Thiên Hương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-trai-ruot-hoai-linh-o-my-cuoc-song-sang-chanh-chinh-hieu-profile-khung-o-tuoi-31-400058.html