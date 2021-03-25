Minh Luân dự kiến 'về chung nhà' với bạn gái kém 8 tuổi trong năm 2021

Hậu trường 25/03/2021 18:00

Sau 1 năm hẹn hò, mới đây, nam diễn viên Minh Luân chia sẻ dự định lập gia đình cùng với giọng ca Thiên Hương.

Dịp đầu năm Tân Sửu 2021, nam diễn viên Minh Luân từng gây sốt cộng đồng mạng khi bất ngờ công khai ảnh người yêu mới sau thời gian dài yêu nhau trong "im lặng". Cô gái ấy là nữ ca sĩ Thiên Hương, giọng ca Bolero được nhiều người biết đến. Trong một chương trình gần đây, Minh Luân chia sẻ, hai người đã có khoảng thời gian 1 năm bên nhau. Nói thêm về kế hoạch về chung một nhà, nam diễn viên chia sẻ, cặp đôi đã dự định tổ chức đám cưới trong năm 2020, nhưng vì sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên đành hoãn lại sang năm nay - 2021.

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 Sau 1 năm bên nhau, Minh Luân và Thiên Hương quyết định kết hôn - Ảnh: FB

Gần đây, trên trang cá nhân của mình, Minh Luân cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh du lịch vô cùng tình tứ với vợ sắp cưới Thiên Hương. Đáng chú ý, trong một bài đăng, diễn viên vừa ôm bạn gái vừa cười đắm đuối, kèm theo là dòng trạng thái: "Cứ yêu đi vì gia đình cho phép"

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 Diễn viên Minh Luân vừa ôm bạn gái vừa cười đắm đuối - Ảnh: FB
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 Đêm du lịch tuyệt vời của cả hai ở thành phố Đà Lạt mù sương - Ảnh: FB

Theo nhiều thông tin cho biết, Minh Luân và bạn gái quen nhau qua một chương trình truyền hình, lúc đó anh là người đã hỗ trợ cho Thiên Hương. Khi ấy, hai người chỉ trên vai trò đồng nghiệp, vì cả hai đều đang trong mối quan hệ hẹn hò riêng của mỗi người. Sau này, hai người có dịp hội ngộ, sau thời gian nói chuyện tìm hiểu đã quyết định đến với nhau.

Ban đầu, Thiên Hương còn khá e ngại vì đời tư "lùm xùm" của nam diễn viên trong chuyện tình cảm vì trước đó anh đã hẹn hò với 3 mỹ nhân trong làng giải trí.

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 Đời tư tình cảm của Minh Luân khá 'lùm xùm', nam tài tử trước đó đã hẹn hò với 3 mỹ nhân trong làng giải trí - Ảnh: FB 

Nhưng qua thời gian trực tiếp nói chuyện, tiếp xúc, cô đã hiểu hơn về con người của anh không giống như lời đồn, thậm chí trong những ngày tìm hiểu, hai người đã nhắn tin với nhau đến tận sáng.

"Cô ấy thừa nhận ban đầu hơi e ngại nhưng khi tiếp xúc, cảm nhận tôi không như tin đồn, mới chấp nhận tìm hiểu và quen. Trong tình cảm phải có niềm tin mới có thể bền vững", nam diễn viên chia sẻ.

Từ ngày quen biết Thiên Hương, Minh Luân đã thay đổi rất nhiều thói quen không tốt ở bản thân. "Từ khi quen cô ấy, tôi bớt nóng tính hơn, nhẹ nhàng hơn, bình yên hơn. Trước đây, tôi nóng lắm" – anh cho biết. 

Tiết lộ sâu hơn về người thương của mình, Minh Luân cho biết Thiên Hương là một cô gái vô cùng khéo léo và nhẹ nhàng. "Thấy tôi căng thẳng là ít khi nào đề cập tới vấn đề đang làm tôi đau đầu mà im lặng. Khi xong hết rồi cô ấy mới nhẹ nhàng phân tích, điều đó làm tôi nể phục cô ấy hơn".

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 Thiên Hương là một cô gái vô cùng khéo léo và nhẹ nhàng - Ảnh: FB
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 Không chỉ trong công việc, Thiên Hương luôn sát cánh với Minh Luân ngay cả trong cuộc sống đời thường - Ảnh: FB

Mặc dù thời gian bên nhau chưa phải quá lâu dài, nhưng nếu gặp được đúng người thì mọi sự chờ đợi trước kia đều là vô nghĩa. Minh Luân cuối cùng đã tìm được người yêu và hiểu mình thực sự: "Tôi cảm thấy may mắn khi có bạn gái hiểu và chia sẻ với mình cả trong công việc và cuộc sống". 

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