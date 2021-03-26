Thơ Nguyễn gửi lời xin lỗi lần 2: 'Từ cái tâm của chị không xấu, không hề xấu, chị đã nghĩ cái kịch bản của chị thật cuốn'

Không những bị đông đảo công chúng "tẩy chay", nữ YouTuber còn nhận hình phạt vi phạm hành chính với số tiền lên đến 7,5 triệu đồng do Thanh tra Sở Thông tin truyền thông tỉnh Bình Dương công bố.

Sau sự việc clip "xin vía học giỏi từ búp bê" được đăng tải trên mạng xã hội TikTok, nữ YouTuber Thơ Nguyễn đã chịu nhiều "gạch đá" từ dư luận cho rằng hành động này của cô là cổ xúy, truyền bá tư tưởng mê tín dị đoan và làm ảnh hưởng đến suy nghĩ non nớt của các em nhỏ.

Tưởng chừng đã kết thúc tại đó, nhưng mới đây, chiều ngày 25/3, trên trang cá nhân Facebook, Thơ Nguyễn tiếp tục đăng tải bức tâm thư xin lỗi lần thứ hai. Cô chia sẻ: "Cách vượt qua duy nhất là đối diện. Từ khi hoạt động Facebook lại chị vẫn tránh né không dám đối diện nó. Chị xin lỗi các em".

Trước đó, ngày 10/3, để xoa dịu dư luận, Thơ Nguyễn đã trực tiếp thực hiện một video TikTok lên tiếng xin lỗi các em nhỏ và quý phụ huynh về ồn ào đã gây ra. Cô cũng tuyên bố sẽ gỡ bỏ các video, tắt chế độ kiếm tiền từ YouTube. Nhưng hành động của nữ YouTuber vẫn không được tha thứ mà càng khiến cho dư luận khó chấp nhận hơn.

Dường như khoảng thời gian vừa qua, Thơ Nguyễn đã chịu không ít áp lực, không chỉ ở bên ngoài mà còn ngay cả trong chính bản thân, trong nội tâm của cô. Qua từng dòng chữ, cô bày tỏ nỗi lòng của mình: "Mỗi đêm vẫn dằn vặt về chuyện cũ, sáng thức dậy đôi mắt vẫn sưng. Hậu quả của sai lầm do sự chủ quan quá lớn. Xin lỗi mọi người, ngàn lần xin lỗi mọi người".

Theo nữ YouTuber, "chủ quan" ở đây là bởi cô suy nghĩ ai cũng "chơi búp bê" giống như mình. Do đó, cô nghĩ việc đùa giỡn quá đà với búp bê là điều bình thường. Nhưng quản lý T.B.B. đã sớm phát hiện điều bất thường trong đoạn clip mà Thơ Nguyễn đăng tải, ngay lập tức anh gọi điện nói với nữ YouTuber: "Thơ ơi em khùng quá sao lại làm clip giỡn kiểu đó?" và khuyên cô gỡ bỏ xuống đi. Lúc bấy giờ cô đáp trả: "Anh khùng quá rồi đó, mấy đứa coi TikTok nó lớn lắm rồi, nó đọc hiểu mà, em không gỡ, TikTok của em, em thích làm gì thì làm!".

Thơ Nguyễn nghĩ việc đùa giỡn quá đà với búp bê là điều bình thường - Ảnh: FB

Cũng chính bởi vì câu nói ngày hôm ấy đã khiến Thơ Nguyễn hối hận đến giờ, cô chia sẻ "đêm nào mình cũng nhắn cho T.B.B "em xin lỗi". Kí ức về ngày đó dội về mỗi đêm mình đều giật mình tỉnh giấc".

Thơ Nguyễn viết: "Từ cái tâm của chị không xấu, không hề xấu, chị đã nghĩ cái kịch bản của chị thật cuốn, cho tụi em xem cái đó rồi đưa ra 1 lời khuyên hữu ích cho việc học". Nhưng hậu quả sau đó thì lại không ngờ được: "Chỉ 2 ngày hôm sau, 2 ngày thôi clip đó tràn lan trên kênh YouTube mà không phải do mình đăng. Rồi đó những chuyện sau đó mọi người cũng biết", Thơ Nguyễn tâm sự.

Cô cũng cho hay, sau sự việc không mấy tốt đẹp trên, cô cũng được quản lý khuyên tặng búp bê cho người nào đó khác nhưng nữ YouTuber chỉ trả lời: "Lỗi không phải ở búp bê, lỗi ở hành động của em. Những đứa này (búp bê - PV) đã tạo nên tiếng vang lớn với bộ phim búp bê của em, nó là ân nhân". Cô còn nói thêm "Thành vì búp bê, bại vì chị".

Sau cùng, một lần nữa Thơ Nguyễn gửi lời xin lỗi chân thành đến những người đã luôn theo dõi, ủng hộ cô trên YouTube suốt thời gian qua và mong nhận được sự tha thứ. Cuối bức thư, YouTuber nghẹn ngào: "Tạm biệt những clip, tạm biệt những ngày rong ruổi đi quay vlog khắp nơi. Tạm biệt các em những người chị mang ơn cả đời. Các em hãy sống thật tốt, làm người có ích nha. Luôn yêu thương các em vô bờ. Chị xin lỗi vì không thể quay trở lại".

Bài viết sau khi được đăng tải đã thu hút nhiều dư luận, tin tức cập nhật về Thơ Nguyễn đã tràn lan trên các mặt báo. Cô cho biết sẽ tắt hoạt động Facebook một thời gian và dặn các em đừng lo lắng cho mình.



Thơ Nguyễn cho biết sẽ tắt hoạt động Facebook một thời gian và dặn các em đừng lo lắng cho mình - Ảnh: FB

Dường như lần này, sự chân thành của Thơ Nguyễn đã "chạm" vào trái tim của mọi người, có rất nhiều bình luận để lại đa phần là ủng hộ, với mong muốn và hy vọng sau thời gian nghỉ ngơi cô sẽ quay lại.



Rất nhiều bình luận để lại đa phần là ủng hộ, với mong muốn và hy vọng sau thời gian nghỉ ngơi cô sẽ 'quay lại' - Ảnh: FB

Thơ Nguyễn là một trong những nữ YouTuber có lượng người đăng kí "khủng" nhất Việt Nam, thông qua những "đứa con" của mình, cô đã đem đến tiếng cười và gắn liền với tuổi thơ của nhiều trẻ em Việt Nam. Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối khi cô thông báo sẽ không làm clip nữa.