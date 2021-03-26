Thơ Nguyễn gửi lời xin lỗi lần 2: 'Từ cái tâm của chị không xấu, không hề xấu, chị đã nghĩ cái kịch bản của chị thật cuốn'

Hậu trường 26/03/2021 06:36

Sau sự việc đăng tải clip "xin vía học giỏi từ búp bê", Thơ Nguyễn chính thức lên tiếng xin lỗi lần 2 trên trang cá nhân của mình.

Sau sự việc clip "xin vía học giỏi từ búp bê" được đăng tải trên mạng xã hội TikTok, nữ YouTuber Thơ Nguyễn đã chịu nhiều "gạch đá" từ dư luận cho rằng hành động này của cô là cổ xúy, truyền bá tư tưởng mê tín dị đoan và làm ảnh hưởng đến suy nghĩ non nớt của các em nhỏ. 

Không những bị đông đảo công chúng "tẩy chay", nữ YouTuber còn nhận hình phạt vi phạm hành chính với số tiền lên đến 7,5 triệu đồng do Thanh tra Sở Thông tin truyền thông tỉnh Bình Dương công bố. 

Trước đó, ngày 10/3, để xoa dịu dư luận, Thơ Nguyễn đã trực tiếp thực hiện một video TikTok lên tiếng xin lỗi các em nhỏ và quý phụ huynh về ồn ào đã gây ra. Cô cũng tuyên bố sẽ gỡ bỏ các video, tắt chế độ kiếm tiền từ YouTube. Nhưng hành động của nữ YouTuber vẫn không được tha thứ mà càng khiến cho dư luận khó chấp nhận hơn.

Tho Nguyen gui loi xin loi
 Nữ YouTuber Thơ Nguyễn từng khiến dân mạng phẫn nộ vì clip truyền bá tư tưởng mê tín dị đoan - Ảnh: FB

Tưởng chừng đã kết thúc tại đó, nhưng mới đây, chiều ngày 25/3, trên trang cá nhân Facebook, Thơ Nguyễn tiếp tục đăng tải bức tâm thư xin lỗi lần thứ hai. Cô chia sẻ: "Cách vượt qua duy nhất là đối diện. Từ khi hoạt động Facebook lại chị vẫn tránh né không dám đối diện nó. Chị xin lỗi các em".

Dường như khoảng thời gian vừa qua, Thơ Nguyễn đã chịu không ít áp lực, không chỉ ở bên ngoài mà còn ngay cả trong chính bản thân, trong nội tâm của cô. Qua từng dòng chữ, cô bày tỏ nỗi lòng của mình: "Mỗi đêm vẫn dằn vặt về chuyện cũ, sáng thức dậy đôi mắt vẫn sưng. Hậu quả của sai lầm do sự chủ quan quá lớn. Xin lỗi mọi người, ngàn lần xin lỗi mọi người". 

Tho Nguyen gui loi xin loi 1
 

Theo nữ YouTuber, "chủ quan" ở đây là bởi cô suy nghĩ ai cũng "chơi búp bê" giống như mình. Do đó, cô nghĩ việc đùa giỡn quá đà với búp bê là điều bình thường. Nhưng quản lý T.B.B. đã sớm phát hiện điều bất thường trong đoạn clip mà Thơ Nguyễn đăng tải, ngay lập tức anh gọi điện nói với nữ YouTuber: "Thơ ơi em khùng quá sao lại làm clip giỡn kiểu đó?" và khuyên cô gỡ bỏ xuống đi. Lúc bấy giờ cô đáp trả: "Anh khùng quá rồi đó, mấy đứa coi TikTok nó lớn lắm rồi, nó đọc hiểu mà, em không gỡ, TikTok của em, em thích làm gì thì làm!".

Tho Nguyen gui loi xin loi 2
Thơ Nguyễn nghĩ việc đùa giỡn quá đà với búp bê là điều bình thường - Ảnh: FB

Cũng chính bởi vì câu nói ngày hôm ấy đã khiến Thơ Nguyễn hối hận đến giờ, cô chia sẻ "đêm nào mình cũng nhắn cho T.B.B "em xin lỗi". Kí ức về ngày đó dội về mỗi đêm mình đều giật mình tỉnh giấc".

Thơ Nguyễn viết: "Từ cái tâm của chị không xấu, không hề xấu, chị đã nghĩ cái kịch bản của chị thật cuốn, cho tụi em xem cái đó rồi đưa ra 1 lời khuyên hữu ích cho việc học". Nhưng hậu quả sau đó thì lại không ngờ được: "Chỉ 2 ngày hôm sau, 2 ngày thôi clip đó tràn lan trên kênh YouTube mà không phải do mình đăng. Rồi đó những chuyện sau đó mọi người cũng biết", Thơ Nguyễn tâm sự.

Cô cũng cho hay, sau sự việc không mấy tốt đẹp trên, cô cũng được quản lý khuyên tặng búp bê cho người nào đó khác nhưng nữ YouTuber chỉ trả lời: "Lỗi không phải ở búp bê, lỗi ở hành động của em. Những đứa này (búp bê - PV) đã tạo nên tiếng vang lớn với bộ phim búp bê của em, nó là ân nhân". Cô còn nói thêm "Thành vì búp bê, bại vì chị".

Sau cùng, một lần nữa Thơ Nguyễn gửi lời xin lỗi chân thành đến những người đã luôn theo dõi, ủng hộ cô trên YouTube suốt thời gian qua và mong nhận được sự tha thứ. Cuối bức thư, YouTuber nghẹn ngào: "Tạm biệt những clip, tạm biệt những ngày rong ruổi đi quay vlog khắp nơi. Tạm biệt các em những người chị mang ơn cả đời. Các em hãy sống thật tốt, làm người có ích nha. Luôn yêu thương các em vô bờ. Chị xin lỗi vì không thể quay trở lại". 

Bài viết sau khi được đăng tải đã thu hút nhiều dư luận, tin tức cập nhật về Thơ Nguyễn đã tràn lan trên các mặt báo. Cô cho biết sẽ tắt hoạt động Facebook một thời gian và dặn các em đừng lo lắng cho mình.

Tho Nguyen gui loi xin loi 3
 Thơ Nguyễn cho biết sẽ tắt hoạt động Facebook một thời gian và dặn các em đừng lo lắng cho mình - Ảnh: FB

Dường như lần này, sự chân thành của Thơ Nguyễn đã "chạm" vào trái tim của mọi người, có rất nhiều bình luận để lại đa phần là ủng hộ, với mong muốn và hy vọng sau thời gian nghỉ ngơi cô sẽ quay lại.

Tho Nguyen gui loi xin loi 4
 Rất nhiều bình luận để lại đa phần là ủng hộ, với mong muốn và hy vọng sau thời gian nghỉ ngơi cô sẽ 'quay lại' - Ảnh: FB

Thơ Nguyễn là một trong những nữ YouTuber có lượng người đăng kí "khủng" nhất Việt Nam, thông qua những "đứa con" của mình, cô đã đem đến tiếng cười và gắn liền với tuổi thơ của nhiều trẻ em Việt Nam. Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối khi cô thông báo sẽ không làm clip nữa.

Từ khóa:   Youtuber Thơ Nguyễn Thơ Nguyễn xin lỗi Thơ Nguyễn khóa facebook

TIN MỚI NHẤT

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 47 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 3 giờ 1 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 3 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026